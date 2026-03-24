Το Ιράν τρολάρει τον Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ με Lego animation (video)

Το Ιράν συνεχίζει να ζορίζει ΗΠΑ και Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ καθώς οι απειλές έχουν μείνει στα… λόγια για το σημείο.

Η Τεχεράνη, εκτός του διπλωματικού και του επιχειρησιακού πεδίου, τώρα…. τρολάρει και με memes τον Τραμπ, επιστρατεύοντας ένα βίντεο με Lego animation.

Στο βίντεο που ανέβασαν, εμφανίζεται ο Τραμπ το κρεβάτι του να ποστάρει ότι έχει καταλάβει το Ορμούζ, με αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού του Ιράν να γελούν μαζί του και να χτυπούν αμερικανικούς στόχους και τάνκερ που θέλουν να μεταφέρουν πετρέλαιο σε μη φιλικές χώρες.

NEW:



🇮🇷🇺🇸 Iran posts Lego Trump sweating as Navy attacks tankers and warships, deploys mines in Hormuz — Tasnim pic.twitter.com/QETGa29nnf — Megatron (@Megatron_ron) March 23, 2026

Παρουσιάζουν ουσιαστικά τον Αμερικανό πρόεδρο ως έναν ταραχοποιό που προκαλεί χάος στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα και το Ιράν ως την χώρα που αντιστέκεται με νάρκες, drones και χτυπά τα εχθρικά στρατεύματα.

