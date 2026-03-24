Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο πρόεδρος του Ισραήλ βρέθηκε σε επίθεση με ρουκέτες (Video)

Πανικός επικράτησε στην πόλη Κιριάτ Σμόνα στο βόρειο Ισράηλ, η οποία δέχθηκε επίθεση με ρουκέτες – κατά πάσα πιθανότητα από τη Χεζμπολάχ – την ώρα που ο πρόεδρος της χώρας πραγματοποιούσε επίσκεψη εκεί.

Πλάνα που μετέδωσε το Al Jazeera, κατέγραψαν τη στιγμή της επίθεσης, με τους παρευρισκόμενους να τρέχουν να καλυφθούν και τις σειρήνες να ουρλιάζουν. Τα ίδια πλάνα δείχνουν και σκηνές μέσα από το καταφύγιο, όπου κατέφυγαν ο πρόεδρος, η φρουρά του και οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν την επίσκεψη.

Νωρίτερα, ο Χέρτζογκ είχε αναφέρει ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να επιστρέψει στην κατάπαυση του πυρός με την Χεζμπολάχ και είχε κάνει λόγο για την ανάγκη να εξασφαλιστεί «στρατηγικό βάθος στο εσωτερικό του Λιβάνου», αναφερόμενος στην ασφάλεια των βόρειων συνόρων της χώρας.

Διαβάστε επίσης

Κιμ Γιονγκ Ουν: H Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης

Αλμπανέζε – ΟΗΕ: Το Ισραήλ βασανίζει συστηματικά τους Παλαιστίνιους με την «άδεια» της διεθνούς κοινότητας

Περού: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε φρικτό τροχαίο (videos)