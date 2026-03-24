ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 12:31
Αλμπανέζε – ΟΗΕ: Το Ισραήλ βασανίζει συστηματικά τους Παλαιστίνιους με την «άδεια» της διεθνούς κοινότητας

FrancescaAlbanese

Το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας μοιάζει να έχει παραχωρήσει στο Ισραήλ «άδεια να βασανίζει τους Παλαιστίνιους», κατήγγειλε χθες Δευτέρα στη Γενεύη, στην Ελβετία, η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε.

Η ζωή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχει μετατραπεί σε «αέναο κύκλο ψυχικών και σωματικών δεινών» και «τα βασανιστήρια έχουν γίνει de facto πολιτική του κράτους» του Ισραήλ, τόνισε η κ. Αλμπανέζε.

«Το Ισραήλ έχει ουσιαστικά λάβει την άδεια να βασανίζει τους Παλαιστίνιους, καθώς οι περισσότερες από τις κυβερνήσεις σας, τους υπουργούς σας, το έχουν επιτρέψει», επέμεινε κατά τη διάρκεια παρουσίασης της πιο πρόσφατης έκθεσής της στο συμβούλιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Η Αλμπανέζε έχει γίνει στόχος σφοδρών επικρίσεων, κατηγοριών για αντισημιτισμό και απαιτήσεων να απομακρυνθεί από τη θέση της από πλευράς ισραηλινής κυβέρνησης και συμμάχων της, λόγω των συχνών καταγγελιών της για τη «γενοκτονία» του Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων.

«Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε δεν είναι υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· είναι πράκτορας του χάους (…) και κάθε έγγραφο που συντάσσει δεν είναι τίποτε άλλο παρά πολιτικά φορτισμένο, ακτιβιστικό παραλήρημα», αντέτεινε η ισραηλινή διπλωματική αποστολή στις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη.

Η κ. Αλμπανέζε «διαδίδει επικίνδυνο εξτρεμιστικό λόγο με σκοπό να υπονομευτεί η ίδια η ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Στην έκθεσή της, η ειδική υπογραμμίζει ότι οι αρχές του Ισραήλ βασανίζουν συστηματικά Παλαιστίνιους σε κλίμακα που αφήνει να εννοηθεί «συλλογική εκδίκηση» με «καταστροφικό» σκοπό.

«Η έκθεσή μου δείχνει επίσης ότι τα βασανιστήρια εκτείνονται πολύ πιο πέρα από τους τοίχους των φυλακών, σε αυτό δεν μπορεί να περιγραφτεί παρά μόνο ως περιβάλλον βασανιστηρίων που επιβάλλεται από το Ισραήλ στο σύνολο των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών», επιχειρηματολόγησε η κ. Αλμπανέζε στο συμβούλιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Οι μαρτυρίες που συγκεντρώσαμε, εγώ η ίδια και πολλοί άλλοι, δεν είναι απλώς τραγικές αφηγήσεις δεινών: είναι αποδείξεις φρικτών εγκλημάτων που βάζουν στο στόχαστρο όλο τον παλαιστινιακό λαό, στο σύνολο των κατεχομένων εδαφών», συμπλήρωσε.

Για την Φραντσέσκα Αλμπανέζε, η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας σε αυτή την πολιτική αποτελεί δοκιμασία για την νομική και ηθική της υπευθυνότητα. «Η περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου δεν θα σταματήσει στην Παλαιστίνη. Εκδηλώνεται ήδη από τον Λίβανο ως το Ιράν, τις χώρες του Κόλπου και τη Βενεζουέλα. Αν δεν γίνει τίποτα, θα εξαπλωθεί ακόμα πιο πέρα», προειδοποίησε.

Αν και ονομάζονται από το συμβούλιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, οι ειδικοί εισηγητές και οι ειδικές εισηγήτριες είναι ανεξάρτητοι ειδικοί, δεν εκφράζονται εξ ονόματος του οργανισμού.

Διαβάστε επίσης:

Περού: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε φρικτό τροχαίο (videos)

Bloomberg: Γιατί ο Τραμπ υπαναχώρησε και ανέβαλε την καταστροφή των ενεργειακών υποδομών του Ιράν

Οι αντιφάσεις του Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν: Από «τέσσερις εβδομάδες» και «τέλος του πολέμου» έως απειλές και διαπραγματεύσεις

Πιερρακάκης: «Αναδρομικά από 15 Μαρτίου η επιδότηση 15% στα λιπάσματα»

Μητσοτάκης: «Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής» (photos)

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Αθώος» δηλώνει ο γκαλερίστας – «Θα πείσουμε την ανακρίτρια ότι αδίκως κρατείται» λέει ο Δημητρακόπουλος

Στον εισαγγελέα οι 22 του κυκλώματος απάτης σε βάρος του Δημοσίου

Δίκη για τα Τέμπη: Στον… κόσμο του ο Άρειος Πάγος – Βλέπει «αγανακακτισμένους δήθεν πολίτες» αντί για το μπάχαλο της Λάρισας

Πληρωμή για το FuelPass πριν το Πάσχα, την άλλη εβδομάδα οι αιτήσεις διπλό όφελος για οχήματα με diesel

Το μπέρδεμα της αίθουσας και ο Φλωρίδης, η οργή Πλακιά και η τύχη του Καραμανλή, ο Γιαννίτσης προετοιμάζει συνεργασία με ΝΔ και το δίδυμο του Αλέξη   

«Το Ισραήλ επωφελείται από τις διαφορές μας»: Μήνυμα Πεζεσκιάν στα μουσουλμανικά κράτη

Politico: Η διαδοχή στο Ιράν στο μικροσκόπιο των ΗΠΑ – Στον Γκαλιμπάφ το βλέμμα της Ουάσιγκτον

Συντάξεις Απριλίου 2026: Το απόγευμα στα ATM οι πρώτοι δικαιούχοι - Μετά την 25η Μαρτίου το δεύτερο «κύμα» πληρωμών (video)

