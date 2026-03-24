Αλμπανέζε – ΟΗΕ: Το Ισραήλ βασανίζει συστηματικά τους Παλαιστίνιους με την «άδεια» της διεθνούς κοινότητας

Το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας μοιάζει να έχει παραχωρήσει στο Ισραήλ «άδεια να βασανίζει τους Παλαιστίνιους», κατήγγειλε χθες Δευτέρα στη Γενεύη, στην Ελβετία, η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε.

Η ζωή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχει μετατραπεί σε «αέναο κύκλο ψυχικών και σωματικών δεινών» και «τα βασανιστήρια έχουν γίνει de facto πολιτική του κράτους» του Ισραήλ, τόνισε η κ. Αλμπανέζε.

«Το Ισραήλ έχει ουσιαστικά λάβει την άδεια να βασανίζει τους Παλαιστίνιους, καθώς οι περισσότερες από τις κυβερνήσεις σας, τους υπουργούς σας, το έχουν επιτρέψει», επέμεινε κατά τη διάρκεια παρουσίασης της πιο πρόσφατης έκθεσής της στο συμβούλιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Η Αλμπανέζε έχει γίνει στόχος σφοδρών επικρίσεων, κατηγοριών για αντισημιτισμό και απαιτήσεων να απομακρυνθεί από τη θέση της από πλευράς ισραηλινής κυβέρνησης και συμμάχων της, λόγω των συχνών καταγγελιών της για τη «γενοκτονία» του Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων.

«Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε δεν είναι υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· είναι πράκτορας του χάους (…) και κάθε έγγραφο που συντάσσει δεν είναι τίποτε άλλο παρά πολιτικά φορτισμένο, ακτιβιστικό παραλήρημα», αντέτεινε η ισραηλινή διπλωματική αποστολή στις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη.

March 23, 2026

Η κ. Αλμπανέζε «διαδίδει επικίνδυνο εξτρεμιστικό λόγο με σκοπό να υπονομευτεί η ίδια η ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Στην έκθεσή της, η ειδική υπογραμμίζει ότι οι αρχές του Ισραήλ βασανίζουν συστηματικά Παλαιστίνιους σε κλίμακα που αφήνει να εννοηθεί «συλλογική εκδίκηση» με «καταστροφικό» σκοπό.

«Η έκθεσή μου δείχνει επίσης ότι τα βασανιστήρια εκτείνονται πολύ πιο πέρα από τους τοίχους των φυλακών, σε αυτό δεν μπορεί να περιγραφτεί παρά μόνο ως περιβάλλον βασανιστηρίων που επιβάλλεται από το Ισραήλ στο σύνολο των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών», επιχειρηματολόγησε η κ. Αλμπανέζε στο συμβούλιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Οι μαρτυρίες που συγκεντρώσαμε, εγώ η ίδια και πολλοί άλλοι, δεν είναι απλώς τραγικές αφηγήσεις δεινών: είναι αποδείξεις φρικτών εγκλημάτων που βάζουν στο στόχαστρο όλο τον παλαιστινιακό λαό, στο σύνολο των κατεχομένων εδαφών», συμπλήρωσε.

Για την Φραντσέσκα Αλμπανέζε, η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας σε αυτή την πολιτική αποτελεί δοκιμασία για την νομική και ηθική της υπευθυνότητα. «Η περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου δεν θα σταματήσει στην Παλαιστίνη. Εκδηλώνεται ήδη από τον Λίβανο ως το Ιράν, τις χώρες του Κόλπου και τη Βενεζουέλα. Αν δεν γίνει τίποτα, θα εξαπλωθεί ακόμα πιο πέρα», προειδοποίησε.

Αν και ονομάζονται από το συμβούλιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, οι ειδικοί εισηγητές και οι ειδικές εισηγήτριες είναι ανεξάρτητοι ειδικοί, δεν εκφράζονται εξ ονόματος του οργανισμού.

