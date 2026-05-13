«Τρελή πειθαρχία»: Κινέζος αξιωματικός γίνεται viral επειδή έμεινε «άγαλμα» καθώς περνούσε το Air Force One του Τραμπ (Video)

Ένας Κινέζος στρατιωτικός αξιωματικός έχει γίνει viral στο διαδίκτυο επειδή παρέμεινε εντελώς ακίνητος καθώς το Air Force One του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περνούσε από κοντά του κατά την άφιξή του στο Πεκίνο την Τετάρτη.

Το βίντεο έχει αναδημοσιευτεί από πολλά άτομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι άνθρωποι εκφράζουν διαφορετικές αντιδράσεις, σοκαρισμένοι από την ήρεμη ψυχραιμία του αξιωματικού, ακόμη και τη στιγμή που το τεράστιο αεροσκάφος Boeing βρυχάται ακριβώς δίπλα του.

Ενώ αρκετοί χρήστες απέδωσαν στην στρατιωτική εκπαίδευση του αξιωματικού την πλήρη ακινησία, άλλοι αμφισβήτησαν το κατά πόσον ήταν επικίνδυνο και αν θα μπορούσε να τον ρουφήξει ο κινητήρας του αεροπλάνου. Κάποιοι μάλιστα υποστήριξαν ότι το Air Force One, στην πραγματικότητα, δεν ήταν τόσο κοντά όσο φαίνεται στο βίντεο, υποδηλώνοντας ότι δεν ήταν καθόλου επικίνδυνο.

«Το να στέκεσαι εντελώς ακίνητος δίπλα στους κινητήρες του Air Force One είναι στην πραγματικότητα τρελή πειθαρχία», είπε ένας χρήστης. «Αναρωτιέμαι αν φοράει προστατευτικά ακοής», είπε ένας άλλος. Κάποιος πρότεινε: «Οι άνθρωποι στον διάδρομο προσγείωσης σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο φορούν ωτοασπίδες, διαφορετικά θα κουφαίνονταν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν είναι διαφορετικός».

Is he a robot? 🤖



A Chinese officer is going viral after standing perfectly still as Air Force One thundered just meters overhead with absolutely no visible reaction.



The internet has questions. pic.twitter.com/hXBDZy5SaD — Military Observer (@TheMilObserverr) May 13, 2026

«Αν στεκόμουν σε εκείνον τον αεροδιάδρομο δίπλα σε εκείνη την τεράστια μηχανή Boeing, τα τύμπανα και τα πόδια μου θα είχαν εγκαταλείψει πριν καν σταματήσει το αεροπλάνο. Αυτός ο τύπος είναι πραγματικά ακλόνητος», έγραψε κάποιος.

Κάποιος είπε: «Με εκπλήσσει που ο αέρας από τους κινητήρες turbo fan δεν τον πέταξε μακριά!» Ένας χρήστης έγραψε: «Δεν μας αξίζουν οι στρατιώτες».

«Το αεροπλάνο βρίσκεται σε λογική απόσταση από αυτόν», δήλωσε ένα άτομο. Ένας άλλος απάντησε: «Φαίνεται πιο κοντά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφτασε την Τετάρτη (13 Μαΐου) στο Πεκίνο για μια σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Η συνάντησή τους θα επικεντρωθεί στην άμβλυνση των βαθιών εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών έχουν επιδεινωθεί λόγω του εμπορίου, της Ταϊβάν και της συνεχιζόμενης σύγκρουσης που αφορά το Ιράν.

Ο Τραμπ θα έχει συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο την Πέμπτη (14 Μαΐου) στην πλούσια Μεγάλη Αίθουσα του Λαού του Πεκίνου. Η τελευταία του επίσκεψη ήταν το 2017, όταν επισκέφθηκε τη χώρα κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας. Αναμένεται να τύχει θερμής υποδοχής από τις κινεζικές αρχές.

