search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 22:08
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.05.2026 21:58

Φρίκη στη Γερμανία: Παιδίατρος κατηγορείται για 130 περιπτώσεις βιασμών και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

13.05.2026 21:58
pediatrician

Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρο η Εισαγγελία του Πότσνταμ στο Βρανδεμβούργο της Γερμανίας. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διεπράχθησαν, μάλιστα, σε νοσοκομεία, εν ώρα υπηρεσίας.

Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Ράτενοου και Νάουεν του Χάφελαντ, στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποιήσεις μεταξύ του 2013 και του 2025. Συνελήφθη τον περασμένο Νοέμβριο, μετά την καταγγελία μιας μητέρας για κακοποίηση του παιδιού της στην κλινική του Ράτενοου

Στο πλαίσιο της έρευνας οι Αρχές έχουν κατασχέσει πολυάριθμες συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, ενώ η προσοχή στράφηκε αμέσως στον εντοπισμό περισσότερων θυμάτων. Στην αιτιολογία της προφυλάκισης αναφέρεται μεταξύ άλλων ο κίνδυνος επανάληψης των πράξεων.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης από τον Όμιλο Κλινικών του Χάφελαντ, διαπιστώθηκε ότι είχε παραβιαστεί η αρχή των «τεσσάρων ματιών», της υποχρεωτικής δηλαδή παρουσίας δύο ατόμων κατά τη διάρκεια της παιδιατρικής εξέτασης

«Οι κατηγορίες κλονίζουν την εμπιστοσύνη των ασθενών και των οικογενειών τους», παραδέχθηκε ο Ιατρικός Διευθυντής του Ομίλου, Μάικ Λεσνάου.

Διαβάστε επίσης:

«Παρέλαση» κορυφαίων CEO στην Κίνα – Δισεκατομμυριούχοι με περιουσία σχεδόν 1 τρισ. δολάρια στην αμερικανική αποστολή μαζί με τον Τραμπ

«Τρελή πειθαρχία»: Κινέζος αξιωματικός γίνεται viral επειδή έμεινε «άγαλμα» καθώς περνούσε το Air Force One του Τραμπ (Video)

Γκολσιφτέ Φαραχανί: Η Ιρανή ηθοποιός που άναψε «φωτιές» στο προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας με το viral χαστούκι της Μπριζίτ στον Εμανουέλ Μακρόν





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pediatrician
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Γερμανία: Παιδίατρος κατηγορείται για 130 περιπτώσεις βιασμών και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

hrakleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Ο γαμπρός μου έπαιζε θέατρο, τον ξέρω καλά», λέει η μητέρα της 28χρονης που την χτύπησε με το αμάξι ο σύζυγός της

6969240
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Μύθου κράτησε «ζωντανό» τον ΠΑΟΚ, 1-1 με την ΑΕΚ

trump-china
ΚΟΣΜΟΣ

«Παρέλαση» κορυφαίων CEO στην Κίνα – Δισεκατομμυριούχοι με περιουσία σχεδόν 1 τρισ. δολάρια στην αμερικανική αποστολή μαζί με τον Τραμπ

6968946
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0 – Οι ερυθρόλευκοι πήραν το ντέρμπι των αιωνίων και το προβάδισμα… Champions League

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

robot_kina_1205_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

Christopher-Nolan-new
LIFESTYLE

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 22:02
pediatrician
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Γερμανία: Παιδίατρος κατηγορείται για 130 περιπτώσεις βιασμών και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

hrakleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Ο γαμπρός μου έπαιζε θέατρο, τον ξέρω καλά», λέει η μητέρα της 28χρονης που την χτύπησε με το αμάξι ο σύζυγός της

6969240
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Μύθου κράτησε «ζωντανό» τον ΠΑΟΚ, 1-1 με την ΑΕΚ

1 / 3