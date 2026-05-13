Με δύσκολα μέτωπα στο εσωτερικό των ΗΠΑ ο Τραμπ πρόθυμος για πολλές συμφωνίες στη σύνοδο κορυφής της Κίνας

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από 16 μήνες υποσχόμενος να ακολουθήσει σκληρή γραμμή κατά των κινεζικών εμπορικών πολιτικών, οι οποίες, όπως είπε, κλέβουν θέσεις εργασίας και ευκαιρίες από τους Αμερικανούς. Αλλά καθώς έφτασε την Τετάρτη στο Πεκίνο στην πρώτη του επίσκεψη εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, δεν επιδίωξε να αντιμετωπίσει την κατάσταση, σύμφωνα με την Washington Post.

Αντ’ αυτού, ο Τραμπ φαίνεται έτοιμος να απολαύσει το μεγαλείο μιας κρατικής επίσκεψης με τον ισχυρό ηγέτη μιας από τις πιο πυκνοκατοικημένες χώρες στον κόσμο, καθώς μνημεία αιώνων, συμπεριλαμβανομένου του Ναού του Ουρανού και της Απαγορευμένης Πόλης, ανοίγουν διάπλατα για την ψυχαγωγία του.

«Θα μιλήσουμε με τον Πρόεδρο Σι για πολλά διαφορετικά πράγματα. Θα έλεγα ότι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο θα είναι το εμπόριο», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Τρίτη πριν αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον.

«Είμαστε το ισχυρότερο έθνος στη Γη από στρατιωτικής άποψης. Η Κίνα θεωρείται δεύτερη, ποιος ξέρει», είπε. «Έχω μια εξαιρετική σχέση με τον Πρόεδρο Σι και νομίζω ότι θα παραμείνει έτσι. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε».

Το ταξίδι έρχεται καθώς κάθε πλευρά επιδιώκει να διαχειριστεί τη σχέση της με τις πιο σημαντικές συνέπειες, σε μια στιγμή που ο Τραμπ δυσκολεύεται πολιτικά λόγω της απόφασής του να επιτεθεί στο Ιράν τον Φεβρουάριο. Ο πόλεμος έχει εκτοξεύσει τις τιμές της ενέργειας, επιβαρύνοντας την οικονομία των ΗΠΑ χωρίς να διαφαίνεται τέλος. Έχει εξοργίσει πολλούς από τους υποστηρικτές του προέδρου, οι οποίοι λένε ότι ψήφισαν έναν ηγέτη που θα έλεγχε το κόστος ζωής, όχι έναν που θα τους έκανε να ταράζονται κάθε φορά που γεμίζουν ρεζερβουάρ τους.

Ο Τραμπ έφτασε την Τετάρτη σε μια θάλασσα από αμερικανικές και κινεζικές σημαίες που κυματίζονταν με ρυθμική ακρίβεια από Κινέζους χαιρετισμούς με λευκές στολές. Συνοδευόταν από κορυφαίους αξιωματούχους, καθώς και από τον γιο του Έρικ Τραμπ, ο οποίος ως αντιπρόεδρος του Οργανισμού Τραμπ έχει επιχειρηματικά συμφέροντα στην Κίνα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, και ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, κατέβηκαν επίσης από το Air Force One πίσω από τον πρόεδρο.

Ανώτεροι αξιωματικοί λένε ότι θέλουν να διατηρήσουν μια εύθραυστη εκεχειρία που έχει κρατήσει τα κινεζικά μεταλλεύματα σπάνιων γαιών να ρέουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντάλλαγμα με την υποχώρηση του Τραμπ από τους υψηλότερους δασμούς του.

Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι σχεδιάζουν να πιέσουν τον Τραμπ για το καθεστώς της Ταϊβάν, του νησιωτικού εδάφους που οι ΗΠΑ προμηθεύουν με όπλα, αλλά του οποίου την ανεξαρτησία δεν αναγνωρίζουν.

Ο Τραμπ, αναζητώντας εμπορικές συμφωνίες, ή τουλάχιστον την υπόσχεση για μελλοντικές, μπορεί να προσπαθήσει να υποβαθμίσει την άμυνα της Ταϊβάν στις συνομιλίες του με τον Κινέζο ηγέτη. Ήδη, οι υπεύθυνοι σχεδιασμού του Πενταγώνου, οι οποίοι κάποτε συζητούσαν πώς να αποθηκεύσουν όπλα σε περίπτωση που χρειάζονταν να υπερασπιστούν την Ταϊβάν από μια κινεζική εισβολή, έχουν ψυχράνει τη ρητορική τους. Και ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα για να σταματήσουν οι πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, κάτι που θα ικανοποιούσε το Πεκίνο – μια προοπτική που έχει ανησυχήσει ορισμένους από τους υποστηρικτές του νησιού.

Η Ταϊβάν για γενιές ήταν ένα από τα καθοριστικά στοιχεία της άβολης συζήτησης για την ασφάλεια μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας και η πιο πιθανή σπίθα για έναν πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών. Αλλά ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να είναι ανοιχτός στο να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η Ουάσινγκτον χειρίζεται τις σχέσεις με το νησί.

«Είμαστε 9.500 μίλια» από την Ταϊβάν, δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα. «Είναι 67 μίλια. Είναι μια μικρή διαφορά».

Ερωτηθείς εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συνεχίσουν να πωλούν όπλα στην Ταϊβάν, ο Τραμπ απάντησε ότι «ο Πρόεδρος Σι θα ήθελε να μην το κάνουμε και θα κάνω αυτή τη συζήτηση. Αυτό είναι ένα από τα πολλά πράγματα για τα οποία θα μιλήσω».

Εκτός από την Ταϊβάν και το εμπόριο, ο πόλεμος κατά του Ιράν, η τεχνητή νοημοσύνη και το παράνομο εμπόριο φαιντανύλης είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αποτελέσουν θέματα συζήτησης.

Αλλά με τις δύο πλευρές να απορροφώνται ολοένα και περισσότερο από την εσωτερική πολιτική, καμία από τις δύο προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει την όρεξη να επιδιώξει μια τεράστια αναθεώρηση της σχέσης τους.

«Αν γυρίσω πίσω στα μέσα του περασμένου έτους, νομίζω ότι τόσο η κινεζική όσο και η αμερικανική πλευρά είχαν πολύ μεγαλύτερες φιλοδοξίες για μια μεγάλη συμφωνία, μια θεμελιώδη επαναφορά της σχέσης, και η εμπειρία του περασμένου έτους έχει πραγματικά κάνει και τις δύο πλευρές να αναπροσαρμοστούν», δήλωσε η Σάρα Μπέραν, η οποία υπηρέτησε τους πρώτους μήνες της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ ως κορυφαία διπλωμάτης των ΗΠΑ στην Κίνα και εργάστηκε επίσης σε θέματα Κίνας κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν και της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ.

«Οι δυσκολίες, οι τριβές, δεν εξαφανίζονται μεταξύ των δύο, αλλά και οι δύο πλευρές επικεντρώνονται πραγματικά σε εσωτερικά ζητήματα. Έτσι, το ενδιαφέρον και η όρεξη για πραγματική δουλειά σε ένα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής όπως αυτό έχει, θα έλεγα, μειωθεί λίγο», δήλωσε η Μπέραν, η οποία εργάζεται τώρα στην Macro Advisory Partners, μια διεθνή συμβουλευτική ομάδα.

Ο Κάμερον Τζόνσον, σύμβουλος εφοδιαστικής αλυσίδας με έδρα τη Σαγκάη στο Πεκίνο για συναντήσεις που σχετίζονται με τη σύνοδο κορυφής, δήλωσε ότι η επιχειρηματική κοινότητα έχει επίσης χαμηλές προσδοκίες για το τι θα προκύψει από την εκδήλωση, αλλά ελπίζει ότι τουλάχιστον οι δύο ηγέτες θα συμφωνήσουν σε μια μεγαλύτερη ή ακόμη και επ’ αόριστον παράταση της παύσης των περιορισμών της Κίνας στις σπάνιες γαίες, η οποία σόκαρε τις αμερικανικές εταιρείες πέρυσι.

Για να επιτευχθεί αυτό, είπε ο Τζόνσον, οι ΗΠΑ πιθανότατα θα πρέπει να συμφωνήσουν να χαλαρώσουν τους δικούς τους ελέγχους εξαγωγών ή να χαλαρώσουν τους δασμούς.

«Τελικά, αυτή είναι μια απάντηση στη δράση των ΗΠΑ. Εάν οι ΗΠΑ χαλαρώσουν λίγο, μπορεί να υπάρξει κάποια ευκολότερη πρόσβαση», δήλωσε ο Τζόνσον. Το Πεκίνο, πρόσθεσε, «δεν έχει διάθεση» να απορροφήσει τους νέους δασμούς εισαγωγής που ο Τραμπ έχει επιδιώξει να επιβάλει στα κινεζικά προϊόντα, ιδίως καθώς οι κρίσεις εφοδιασμού από τον πόλεμο στο Ιράν αρχίζουν να βλάπτουν τις κινεζικές επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο Τραμπ επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στην εξάλειψη του εμπορικού ελλείμματος μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Η δεύτερη θητεία επικεντρώθηκε ξανά περισσότερο στο εμπόριο, με την Κίνα να αναλαμβάνει μόνο έναν μικρό ρόλο στην Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας που αποκαλύφθηκε στα τέλη του περασμένου έτους.

Ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει επίσης καταναλώσει τόσα πολλά αμερικανικά πυρομαχικά που αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς, έχουν δηλώσει ότι έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη στρατιωτική ετοιμότητα, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες θελήσουν να παρέμβουν σε έναν πόλεμο στην Ανατολική Ασία.

Η Κίνα έχει υποστηρίξει το Ιράν και έχει αγοράσει εδώ και καιρό ιρανικό πετρέλαιο. Αλλά ήταν επίσης συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας του 2015 που έθεσε αυστηρούς περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει τον σχεδιασμό της εκδήλωσης, δήλωσε ότι «θα περίμενα από τον πρόεδρο να ασκήσει πίεση» στην υποστήριξη του Πεκίνου προς την Τεχεράνη.

Παρά τις συγκρατημένες προσδοκίες για τη σύνοδο κορυφής, οι αξιωματούχοι λένε ότι όταν δύο ηγέτες έχουν συγκεντρώσει τόση εξουσία λήψης αποφάσεων γύρω τους, εξακολουθεί να είναι παραγωγικό να συναντηθούν σε ένα δωμάτιο.

Σε αντίθεση με την πρώτη θητεία του Τραμπ, όταν ένα ευρύτερο κλιμάκιο υπευθύνων χάραξης πολιτικής των ΗΠΑ είχε την εξουσία να καθορίζει την πολιτική σε χαμηλότερο επίπεδο και να διαχειρίζεται τη σχέση, αυτή τη φορά όλα ρέουν από το Οβάλ Γραφείο, λένε αξιωματούχοι.

«Ο πρόεδρος έχει θέσει ένα πολύ σαφές όραμα ή σαφή κατεύθυνση, αλλά υπάρχει λιγότερη καθοδήγηση καθημερινά. Έτσι γίνεται πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους κάτω από τον πρόεδρο, ειλικρινά, να αναλάβουν δράση ή να προωθήσουν τα πράγματα», δήλωσε ο Μπέραν.

Οι ηγέτες μπορεί να συμφωνήσουν σε ένα συμβούλιο για να συζητήσουν ζητήματα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία συνεχίζει να σημειώνει ραγδαία πρόοδο και είναι όλο και περισσότερο συνυφασμένη με την εθνική ασφάλεια. Ο Τραμπ, όπως και ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πριν από αυτόν, αναμένεται επίσης να πιέσει τον Σι να καταστείλει την εξαγωγή των προδρόμων της φαιντανύλης.

Εντός της κυβέρνησης, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που έχουν δεσμευτεί να προωθήσουν μια ομαλή οικονομική σχέση με το Πεκίνο φαίνεται να έχουν το πάνω χέρι έναντι εκείνων που επιδίωκαν μια πιο αντιπαραθετική προσέγγιση, με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, πρώην διαχειριστή hedge fund, να κάνει μεγάλο μέρος του σχεδιασμού της συνόδου κορυφής, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι που γνωρίζουν τη συμφωνία.

Με την εστίαση στην ενίσχυση του εμπορίου και τη δήλωση του Τραμπ ότι είναι πρόθυμος να μιλήσει με τον Σι για το μέλλον της Ταϊβάν, ορισμένοι Αμερικανοί πολιτικοί ανησυχούν ότι δεκαετίες υποστήριξης των ΗΠΑ προς την Ταϊπέι ενδέχεται να διακυβεύονται.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου απορρίπτουν αυτή την ανησυχία, λέγοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη πουλήσει στην Ταϊβάν περισσότερα όπλα από ό,τι η κυβέρνηση Μπάιντεν, αν και πολλές από τις παραγγελίες δεν έχουν ακόμη παραδοθεί. Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία προσδοκία για αλλαγή πολιτικής σχετικά με την Ταϊβάν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Αλλά ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο, που είναι φανερά υποστηρικτικοί, λένε ότι θέλουν ο Τραμπ να αντιδράσει.

«Γιατί να πατάμε φρένο όταν η Κίνα κάνει κάποιες κινήσεις;» δήλωσε ο γερουσιαστής Τομ Τίλις (Ρεπουμπλικάνος από τη Βόρεια Καρολίνα) σε ενημέρωση δημοσιογράφων τη Δευτέρα. «Ο τρόπος με τον οποίο αντιδράς σε μια κίνηση της Κίνας είναι με κίνηση».

Είπε ότι ήλπιζε ότι ο Τραμπ θα έλεγε στον Σι να διακόψει την υποστήριξη προς τους αμφισβητίες των ΗΠΑ στη Μόσχα και την Τεχεράνη.

«Η Κίνα πρέπει να σταματήσει να είναι προσωπικός εκπαιδευτής για τους αντιπάλους μας», είπε ο Τίλις. «Αυτό θα έλεγα στην Κίνα».

Ο Τραμπ και ο Σι δήλωσαν πέρυσι τη φιλοδοξία τους να συναντηθούν τέσσερις φορές το 2026, συχνότερα από ό,τι τα τελευταία χρόνια και ένα σημάδι των ελπίδων τους να επιτύχουν μια ευρύτερη κατανόηση μεταξύ τους. Ο Σι και η σύζυγός του αναμένεται να επισκεφθούν ξανά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αλλά ακόμη και εκείνοι που τάσσονται υπέρ του επαναπροσδιορισμού της εμπορικής σχέσης λένε ότι αυτή η εβδομάδα είναι απίθανο να οδηγήσει σε κάποια σημαντική εξέλιξη.

«Η Κίνα αμφισβητεί την παγκόσμια ηγεσία της Αμερικής, αλλά αυτό είναι πιο μακροπρόθεσμο», δήλωσε ο Piero Tozzi, ανώτερος διευθυντής πολιτικής για την Κίνα στο America First Policy Institute, ένα φιλικό προς τον Τραμπ think tank πολιτικής.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ προφανώς ανησυχεί πολύ για τις ενδιάμεσες εκλογές και δεν θέλει να κουράσει την οικονομία περισσότερο από όσο έχει κουραστεί μετά το Ιράν. Αλλά και από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ θέλει να έχει ένα σταθερό, θετικό αποτέλεσμα», δήλωσε ο Tozzi. «Είναι μια παύση. Δίνει και στους δύο ταλαιπωρημένους πυγμάχους την ευκαιρία να πάρουν μια ανάσα μέχρι να ηχήσει το καμπανάκι».

Διαβάστε επίσης:

Ανθρωποκυνηγητό της τσεχικής αστυνομίας: Αναζητά κλέφτη που έκλεψε… κρανίο αγίας 800 ετών από εκκλησία

Σοκάρουν οι πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν – Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ αμφισβητούν τους ισχυρισμούς Τραμπ περί αποδεκατισμένου στρατού

Φυλάκιση επτά ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι προτείνει το Εφετείο για τον Σαρκοζί