Στο Πεκίνο έφτασε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όπου θα συναντήσει τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ. Στις συνομιλίες που θα έχουν οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων, από το διεθνές εμπόριο και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν, μετέδωσαν κινεζικά μμε και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα, μετά την επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει τον Νοέμβριο του 2017.

Ο Τραμπ δεν συνοδεύεται από την σύζυγό του, Μελάνια, αλλά πλαισιώνεται από 16 κορυφαίους διευθύνοντες συμβούλους αμερικανικών κολοσσών, ανάμεσά τους ο Έλον Μασκ, ο Τιμ Κουκ (Apple), ο Λάρι Φινκ (BlackRock) και ο Στίβεν Σβάρτσμαν (Blackstone).

Τριακόσια παιδιά ντυμένα με μπλε και άσπρες στολές κυμάτιζαν αμερικανικές και κινεζικές σημαίες καθώς ο Τραμπ κατέβαινε τα σκαλιά του Air Force One, σε μια τελετή άφιξης γεμάτη μεγαλοπρέπεια, την οποία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι γνωστό ότι εκτιμά.

Τον Τραμπ υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο ο Αντιπρόεδρος της Κίνας Χαν Ζενγκ, τον, και άλλοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Πρέσβη των ΗΠΑ στην Κίνα, Ντέιβιντ Περντού, του ομολόγου του, του Κινέζου Πρέσβη στις ΗΠΑ Σι Φενγκ, και του Εκτελεστικού αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών της Κίνας, Μα Ζαοξού, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο.

Ο Χαν θεωρείται ως ο απεσταλμένος του Σι για διπλωματικές εκδηλώσεις και παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του Τραμπ το 2025.

Ο Χαν και ο Τραμπ περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί καθώς τα παιδιά φώναζαν στα μανδαρινικά: «Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έσφιξε τη γροθιά του πριν επιβιβαστεί στην αυτοκινητοπομπή που περίμενε.

Τον πρόεδρο υποδέχθηκαν, επίσης, 300 νέοι Κινέζοι με ομοιόμορφες μπλε και λευκές στολές, οι οποίοι παρέλασαν κατά μήκος του διαδρόμου κρατώντας κινεζικές σημαίες, μαζί με στρατιωτική φρουρά τιμής και στρατιωτική μπάντα.

Ο Σι Τζινπίνγκ θα συναντήσει επίσημα τον Τραμπ την Πέμπτη το πρωί, τοπική ώρα.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών τους το εμπόριο, η Ταϊβάν, η τεχνητή νοημοσύνη και ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Γιατί η Ουάσινγκτον «καίγεται» περισσότερο από το Πεκίνο

Ενώ ο Τραμπ αρέσκεται να προβάλλει μια αίσθηση δύναμης, η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ευαίσθητη στιγμή για την προεδρία του, καθώς η δημοτικότητά του στην πατρίδα του έχει πληγεί από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν και τον αυξανόμενο πληθωρισμό ως συνέπεια αυτής της σύγκρουσης. Ο πρόεδρος επιδιώκει μια νίκη υπογράφοντας συμφωνίες με την Κίνα για την αγορά περισσότερων αμερικανικών τροφίμων και αεροσκαφών, δηλώνοντας ότι θα συζητήσει με τον Σι για το εμπόριο «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο».

Η κυβέρνηση Τραμπ ελπίζει να ξεκινήσει τη διαδικασία σύστασης ενός «Εμπορικού Συμβουλίου» με την Κίνα για την αντιμετώπιση των διαφορών μεταξύ των χωρών. Το συμβούλιο θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτροπή του εμπορικού πολέμου που ξέσπασε πέρυσι μετά τις αυξήσεις των δασμών από τον Τραμπ, μια ενέργεια στην οποία η Κίνα αντέδρασε μέσω του ελέγχου της επί των ορυκτών σπάνιων γαιών. Αυτό οδήγησε σε εκεχειρία ενός έτους τον περασμένο Οκτώβριο.

Ωστόσο, ο Τραμπ επισκέπτεται το Πεκίνο σε μια περίοδο που το Ιράν συνεχίζει να κυριαρχεί στην εσωτερική του ατζέντα. Ο πόλεμος έχει οδηγήσει στο ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, αφήνοντας δεσμευμένα τα δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου και προκαλώντας ραγδαία άνοδο των τιμών της ενέργειας σε επίπεδα που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Σι δεν χρειάζεται να συνδράμει στην επίλυση της σύγκρουσης, παρόλο που ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, βρισκόταν στο Πεκίνο την περασμένη εβδομάδα.Play Video

Ταϊβάν σε πρώτο πλάνο

«Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, επειδή έχουμε το Ιράν υπό πλήρη έλεγχο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τρίτη. Η κατάσταση της Ταϊβάν φαίνεται επίσης να αποτελεί σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα σχέδια των ΗΠΑ να πουλήσουν όπλα στο αυτόνομο νησί, το οποίο η κινεζική κυβέρνηση διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα συζητήσει με τον Σι ένα πακέτο όπλων αξίας 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ταϊβάν, το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε τον Δεκέμβριο, αλλά δεν έχει αρχίσει ακόμη να υλοποιεί. Το πακέτο όπλων είναι το μεγαλύτερο που έχει εγκριθεί ποτέ για την Ταϊβάν. Ωστόσο, ο αμερικανός ηγέτης έχει επιδείξει μεγαλύτερη αμφιθυμία απέναντι στην Ταϊβάν, μια στάση που εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν ο Τραμπ θα μπορούσε να είναι διατεθειμένος να μειώσει τη στήριξή του προς τη δημοκρατία του νησιού.

Παράλληλα, η Ταϊβάν — ως ο κορυφαίος κατασκευαστής μικροτσίπ στον κόσμο — έχει καταστεί απαραίτητη για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, με τις ΗΠΑ να έχουν εισαγάγει μέχρι στιγμής φέτος περισσότερα προϊόντα από την Ταϊβάν παρά από την Κίνα. Ο Τραμπ έχει επιδιώξει να αξιοποιήσει προγράμματα της εποχής Μπάιντεν και δικές του συμφωνίες για να προσελκύσει περισσότερη παραγωγή μικροτσίπ στην Αμερική. Το όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, People’s Daily, δημοσίευσε ένα σκληρό κύριο άρθρο υπογραμμίζοντας ότι η Ταϊβάν είναι «η πρώτη κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί να ξεπεραστεί στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ» και αποτελεί «το μεγαλύτερο σημείο κινδύνου» μεταξύ των δύο χωρών.

Αισιοδοξία Τραμπ

Ο Τραμπ χαρακτήριζε ήδη το ταξίδι ως επιτυχία πριν ακόμη φύγει από τον Λευκό Οίκο. Σκέφτηκε ανοιχτά για την προγραμματισμένη ανταποδοτική επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ, εκφράζοντας τη λύπη του ότι η αίθουσα δεξιώσεων που βρίσκεται υπό κατασκευή δεν θα έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως για να υποδεχτεί όπως πρέπει τον Κινέζο ηγέτη. «Θα έχουμε μια εξαιρετική σχέση για πολλές, πολλές δεκαετίες που έρχονται», είπε ο Τραμπ για τις ΗΠΑ και την Κίνα. «Όπως γνωρίζετε, ο Πρόεδρος Σι θα έρθει εδώ προς το τέλος του έτους. Αυτό θα είναι συναρπαστικό. Μακάρι μόνο να είχαμε ολοκληρώσει την αίθουσα δεξιώσεων».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε μιλήσει με τον Κινέζο ηγέτη και ότι η συνάντηση θα ήταν «θετική», καθώς επιβιβαζόταν στο Air Force One με μια ομάδα βοηθών, μελών της οικογένειας και τιτάνων του επιχειρηματικού κόσμου, συμπεριλαμβανομένων του Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia και του Έλον Μασκ της Tesla και της SpaceX.

Ο Τραμπ, καθώς ταξίδευε προς το Πεκίνο, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το «πρώτο αίτημά» του προς τον Σι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα είναι να ζητήσει από τον Κινέζο ηγέτη να ενισχύσει την παρουσία αμερικανικών εταιρειών στην Κίνα. «Θα ζητήσω από τον Πρόεδρο Σι, έναν ηγέτη εξαιρετικής διακρίσεως, να “ανοίξει” την Κίνα, ώστε αυτοί οι λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να επιδείξουν τις ικανότητές τους και να βοηθήσουν να οδηγήσουν τη Λαϊκή Δημοκρατία σε ένα ακόμη υψηλότερο επίπεδο!», έγραψε ο Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να λάβει επίσημη τελετουργική υποδοχή κατά την άφιξή του στην κινεζική πρωτεύουσα το βράδυ της Τετάρτης.

Σε πλεονεκτική θέση το Πεκίνο

Παρά την εξωτερική αυτοπεποίθηση του Τραμπ, η Κίνα φαίνεται να μπαίνει στη συνάντηση από «πολύ ισχυρότερη θέση», δήλωσε ο Σκοτ Κένεντι, ανώτερος σύμβουλος για θέματα κινεζικών επιχειρήσεων και οικονομίας στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών, ένα think tank της Ουάσιγκτον. Η Κίνα θα ήθελε, μεταξύ άλλων στόχων, να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε μικροτσίπ και να βρει τρόπους για τη μείωση των δασμών. «Αλλά ακόμα κι αν δεν πετύχουν πολλά σε κανένα από αυτά τα θέματα, εφόσον δεν υπάρξει έκρηξη κατά τη διάρκεια της συνάντησης και ο Πρόεδρος Τραμπ δεν φύγει με σκοπό να επαναφέρει την κλιμάκωση, η Κίνα ουσιαστικά βγαίνει πιο ισχυρή», δήλωσε ο Κένεντι.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και ο Κινέζος αντιπρόεδρος Χε Λιφένγκ συναντήθηκαν την Τετάρτη για να συζητήσουν οικονομικά και εμπορικά ζητήματα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ίντσεον, ακριβώς δυτικά της πρωτεύουσας της Νότιας Κορέας Σεούλ, σύμφωνα με το κρατικό κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η «τριπλή» συμφωνία για τα πυρηνικά

Ο Τραμπ σκοπεύει επίσης να θέσει το ενδεχόμενο υπογραφής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας, η οποία θα θέτει όρια στον αριθμό των πυρηνικών όπλων που διαθέτει κάθε χώρα στο οπλοστάσιό της, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ που ενημέρωσε τους δημοσιογράφους πριν από το ταξίδι.

Η Κίνα έχει δείξει στο παρελθόν ψυχρότητα ως προς τη σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας. Το οπλοστάσιο του Πεκίνου, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Πενταγώνου, υπερβαίνει τις 600 επιχειρησιακές πυρηνικές κεφαλές και απέχει πολύ από την ισοτιμία με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, οι οποίες εκτιμάται ότι διαθέτουν περισσότερες από 5.000 πυρηνικές κεφαλές η καθεμία.

Η τελευταία συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα, γνωστή ως Συνθήκη New START, μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών έληξε τον Φεβρουάριο, καταργώντας για πρώτη φορά σε περισσότερο από μισό αιώνα τα ανώτατα όρια για τα δύο μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια. Καθώς η συνθήκη επρόκειτο να λήξει, ο Τραμπ απέρριψε το αίτημα της Ρωσίας να παραταθεί η συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για ένα ακόμη έτος και ζήτησε μια «νέα, βελτιωμένη και εκσυγχρονισμένη» συμφωνία που θα περιλαμβάνει την Κίνα. Το Πεντάγωνο εκτιμά ότι η Κίνα διαθέτει περισσότερες από 600 επιχειρησιακές πυρηνικές κεφαλές και θα έχει πάνω από 1.000 έως το 2030.

