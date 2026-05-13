Λήξη συναγερμού στη λεωφόρο Αλεξάνδρας όπου εντοπίστηκε ύποπτο σακίδιο – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Συναγερμός σήμανε αργά το μεσημέρι της Τετάρτης, 13/5, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου σακιδίου, σε κοντινή απόσταση από το κτίριο της ΓΑΔΑ.

Συγκεκριμένα, το σακίδιο εντοπίστηκε στο ύψος της οδού Μηλέων, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛ.ΑΣ. που πραγματοποιήσαν τον σχετικό έλεγχο.

Παράλληλα, η Τροχαία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρεύμα προς Πατησίων, από το ύψος της λεωφόρου Κηφισίας έως και την οδό Δημητσάνας.

Λίγη ώρα αργότερα, υπήρξε ενημέρωση για λήξη του συναγερμού, καθώς ο έλεγχος δεν αποκάλυψε κάποιο ύποπτο αντικείμενο στο εσωτερικό του σακιδίου.

