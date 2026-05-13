Τριήμερο πένθος στον δήμο Ηλιούπολης για τον θάνατο της 17χρονης

Τριήμερο πένθος κήρυξε ο δήμος Ηλιούπολης για τον θάνατο 17χρονης που σκοτώθηκε, πηδώντας στο κενό. Η φίλη της δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή στο ΚΑΤ.

«Ο δήμαρχος κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης συμπολίτισσάς μας», είπε.

Κατά τη διάρκεια του τοπικού πένθους:

Οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα και στα κτίρια του Δήμου θα κυματίζουν μεσίστιες.

Αναβάλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου.

Οι δημοτικές υπηρεσίες καλούνται να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή

