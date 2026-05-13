Ανθρωποκυνηγητό της τσεχικής αστυνομίας: Αναζητά κλέφτη που έκλεψε… κρανίο αγίας 800 ετών από εκκλησία

Η τσεχική αστυνομία αναζητά έναν κλέφτη που άρπαξε το 800 ετών κρανίο αγίας από ένα εκθετήριο σε εκκλησία και έφυγε τρέχοντας με το λείψανο.

Μια θολή φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας που δημοσιεύτηκε αργά την Τρίτη φαίνεται να δείχνει μια φιγούρα ντυμένη στα μαύρα να κρατάει αυτό που η αστυνομία είπε ότι ήταν το κρανίο της Αγίας Ζντισλάβα του Λέμπερκ.

Ο ύποπτος εθεάθη να τρέχει ανάμεσα στα παγκάκια στη βασιλική του Αγίου Λαυρεντίου και της Αγίας Ζντισλάβα στο Γιάμπλοννε, 110 χλμ. βόρεια της Πράγας.

«Η αξία του κλεμμένου κρανίου διερευνάται επί του παρόντος. Ωστόσο, η ιστορική του αξία είναι προφανώς ανυπολόγιστη», δήλωσε η Ντάγκμαρ Σοχόροβα, εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η Αγία Ζντισλάβα του Λέμπερκ, μια ευγενής γυναίκα, έζησε από το 1220 έως το 1252 και ήταν γνωστή για τη γενναιοδωρία και το έργο της για τους φτωχούς. Αγιοποιήθηκε από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β’ το 1995.

«Αυτά είναι συντριπτικά νέα», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων CTK ο αρχιεπίσκοπος της Πράγας, Στάνισλαβ Πρίμπυλ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής της επισκοπής Λιτομερίτσε που είναι υπεύθυνη για την εκκλησία του Γιάμπλονε.

«Το κρανίο τιμούνταν από τους προσκυνητές… Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος σχεδόν μέρα μεσημέρι κλέβει από την εκκλησία ένα κειμήλιο του οποίου η αξία είναι πάνω απ’ όλα ιστορική και επίσης πνευματική για τους πιστούς».

Τοποθετημένο σε μια Αγία Τράπεζα σε ένα πλευρικό παρεκκλήσι, το κρανίο «ήταν αντικείμενο λατρείας για τους προσκυνητές που ταξίδευαν στο Γιάμπλονε, όπου έζησε και εργάστηκε η Ζντισλάβα πριν από περισσότερα από 750 χρόνια», δήλωσε ο Πρίμπυλ.

Η αστυνομία αρχικά έκανε λόγο για έναν ύποπτο άνδρα, αλλά ένας εκπρόσωπος αργότερα δήλωσε ότι δεν ήταν σίγουρος και αξιολογούσε υλικό από την κάμερα ασφαλείας.

