«Ciao Kate», θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι Ιταλοί στην πριγκίπισσα Κέιτ (Photos/Videos)

Ενθουσιώδη υποδοχή επιφύλαξαν σήμερα αξιωματούχοι και απλοί πολίτες στην πριγκίπισσα Κέιτ, στην Ιταλία, στο πρώτο επίσημο ταξίδι της στο εξωτερικό από τα τέλη του 2022.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, σύζυγος του διαδόχου του βρετανικού θρόνου Ουίλιαμ, της οποίας ο καρκίνος βρίσκεται σε ύφεση, έφθασε το μεσημέρι στην πόλη Ρέτζιο Εμίλια (βορράς), η οποία έχει δώσει το όνομά της σε μια παιδαγωγική μέθοδο, τη Reggio, η οποία βασίζεται στην ιδέα πως κάθε παιδί είναι, από τη φύση του, δημιουργικό και έξυπνο.

Την Κέιτ υποδέχθηκε ο δήμαρχος της πόλης, Μάρκο Μασάρι, την ώρα που εκατοντάδες πολίτες κρατούσαν βρετανικές σημαίες και κράδαιναν πλακάτ με συνθήματα, όπως “Ciao Kate” και “We love you Kate” (Σε αγαπάμε, Κέιτ).

Φορώντας ένα κοστούμι σε ανοικτό μπλε χρώμα, η πριγκίπισσα χαιρέτισε παιδιά που την περίμεναν έξω από το δημαρχείο.

«Buongiorno, πώς σε λένε;» ρώτησε ένα κοριτσάκι στα ιταλικά, ανέφερε ένας αξιωματούχος της δημοτικής αρχής, μεταφέροντας τη συνομιλία.

«Το όνομά μου είναι Καμίλα, το δικό σας;», απάντησε το παιδί.

«Είμαι η Κάθριν», είπε η πριγκίπισσα, προκαλώντας ένα βλέμμα απορίας στο κοριτσάκι, που περίμενε να ακούσει το όνομα Κέιτ και απάντησε: «Όμως, το όνομά της είναι Κάθριν».

Η πιο πρόσφατη επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό της Κέιτ ήταν τον Δεκέμβριο του 2022, όταν πήγε στη Βοστόνη, στις ΗΠΑ, μαζί με τον Ουίλιαμ για την απονομή του βραβείου Earthshot για το περιβάλλον.

Τον Μάρτιο του 2024, η ίδια είχε αποκαλύψει πως είχε διαγνωστεί με καρκίνο, το είδος του οποίου δεν το αποκάλυψε και πως είχε υποβληθεί σε χημειοθεραπεία.

Princess Catherine visited Italy in her first official overseas trip since being treated for cancer. She visited the town of Reggio Emilia in northern Italy pic.twitter.com/hNZXxAJFyx — Sky News (@SkyNews) May 13, 2026

Μετά την ανακοίνωση της ύφεσης της νόσου τον Ιανουάριο του 2025, επέστρεψε σταδιακά στο προσκήνιο.

«Δεδομένων όσων της συνέβησαν, είναι μια πολύ θαρραλέα και πολύ αποφασισμένη γυναίκα. Μάχεται με σθένος για πολλούς καλούς και θετικούς σκοπούς και για αυτόν τον λόγο τη θαυμάζω ακόμα περισσότερο σε σύγκριση με τον σύζυγό της», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σέρτζιο Αρντέντζι, ένας συνταξιούχος.

“Parlo poco italiano. Come ti chiami? Mi chiamo Caterina.” ✨



La principessa del Galles Kate Middleton in visita a Reggio Emilia è stata protagonista di un breve siparietto in italiano con un gruppo di bambini.

.

.#news #RDSgrandisuccessi #KateMiddleton

(🎥: teamwalesfamily… pic.twitter.com/gmZHscbivY — RDS (@RDS_official) May 13, 2026

Η εκπαίδευση είναι ένα αγαπημένο θέμα της πριγκίπισσας ηλικίας 44 ετών, που έχει τρία παιδιά με τον σύζυγό της Ουίλιαμ: τον Τζορτζ, 12 ετών, τη Σάρλοτ, 11 ετών και τον Λούις, 8 ετών.

Το 2021 ίδρυσε το Κέντρο για τα Νήπια, που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για τη σημασία των πρώτων χρόνων ενός παιδιού.

Διαβάστε επίσης:

Eurovision: Η αγκαλιά του Ακύλα στους Φινλανδούς μετά την πρόκρισή τους στον τελικό (Video)

Πέγκυ Ζήνα για Ελένη Τσαλιγοπούλου: «Είχε βγει ο πατέρας της και με έβριζε – Είχα θιχτεί και γι’ αυτό απάντησα» (Video)

Ναταλία Δραγούμη: «Δεν λέω την ηλικία μου στην κάμερα γιατί δεν κάνει καλό στη δουλειά μου» (Video)