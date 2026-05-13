Ναταλία Δραγούμη: «Δεν λέω την ηλικία μου στην κάμερα γιατί δεν κάνει καλό στη δουλειά μου» (Video)

Στην ηλικία της και στη σχέση της με τον χρόνο που περνά αναφέρθηκε η Ναταλία Δραγούμη, επισημαίνοντας ότι δεν επιθυμεί να αποκαλύπτει πόσο ετών είναι on camera, καθώς αυτό μπορεί να κάνει κακό στην επαγγελματική της πορεία.

Ερωτηθείσα αν η ίδια θα έλεγε «ναι» σε μια αισθητική επέμβαση, επισημαίνει ότι προτιμά τα σημάδια του χρόνου πάνω της από το να είναι μια άλλη.

«Ίσως προτιμήσω κάποιες ρυτίδες και κάποιο χρόνο να φαίνεται πάνω μου παρά να είμαι κάποια άλλη. Τι να πείσω ότι είμαι τριάντα; Όλοι ξέρουνε πόσο είμαι ας πούμε. Δεν λέω την ηλικία μου στην κάμερα, γιατί ίσως δεν κάνει καλό για τη δουλειά μου. Ξέρεις ότι στο Χόλιγουντ στους ηθοποιούς οι μάνατζέρ τους δεν τους, δεν τους επιτρέπουν να πουν την ηλικία. Αλλά σε φίλους και σε παρέες κι αυτά το λέω. Έλα, άντε θα σου πω τώρα γιατί δεν μ’ αρέσει να την κρύβω. Είμαι… τριάντα επτά. Γιατί γελάς;» είπε με χιούμορ, μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, ενώ στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι έχει υποστεί ψυχολογική βία κατά το παρελθόν.

«Έχω βιώσει και δε θα ‘θελα καθόλου μα καθόλου να βιώσουν το ίδιο τα παιδιά μου. Όχι μηνύσιμο ή κάτι τέτοιο, θέλω να πω δεν υπήρχε σωματική βία, ούτε λεκτική βία. Υπήρχε ψυχολογική βία» κατέληξε.

