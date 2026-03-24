CNN: Γιατί το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν θα φέρει άμεση μείωση στις τιμές των καυσίμων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε τη Δευτέρα μια αιφνιδιαστική στροφή στη στάση του για τα πλήγματα κατά του Ιράν. Η κίνηση αυτή οδήγησε σε απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου. Ωστόσο, όπως αναφέρει το CNN, οι τιμές στα καύσιμα, δυστυχώς, δεν πρόκειται να ακολουθήσουν άμεσα.

Όπως τονίζεται στο σχετικό δημοσίευμα, για να επιστρέψουν οι τιμές της βενζίνης στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν τον πόλεμο απαιτούνται πολλά: Το Ιράν πρέπει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, η παραγωγή πετρελαίου να επανέλθει πλήρως και οι χαμηλότερες τιμές του αργού να περάσουν στην αγορά.

Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν είναι δεδομένο ενώ, ακόμη κι αν συμβεί, δεν πρόκειται για γρήγορη διαδικασία.

Το Ιράν πρέπει να συνεργαστεί

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα στο CNN ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν σύντομα για τη διέλευση πετρελαιοφόρων, εφόσον οι διαπραγματεύσεις αποδώσουν. Εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα ο κρίσιμος αυτός θαλάσσιος δίαυλος να τεθεί υπό κοινό έλεγχο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. «Εγώ και ο Αγιατολάχ», δήλωσε ο Τραμπ.

Αυτή είναι μια κρίσιμη παραδοχή και η ουσία του προβλήματος: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ελέγχουν σήμερα τα Στενά – το Ιράν τα ελέγχει. Το κλείσιμό τους προκάλεσε άμεσο οικονομικό πλήγμα σε μεγάλο μέρος του κόσμου, δίνοντας στην Τεχεράνη σημαντικό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα στον πόλεμο.

Το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών από το Ιράν θυμίζει την απόφαση της Κίνας να περιορίσει τις άδειες εξαγωγής σπάνιων γαιών προς αμερικανικές επιχειρήσεις, ως απάντηση στον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ. Όπως και στην περίπτωση του Ιράν, η αμερικανική κυβέρνηση δεν προέβλεψε την προθυμία της Κίνας να υποστεί οικονομικό κόστος προκειμένου να αποκτήσει διαπραγματευτικό πλεονέκτημα.

Ωστόσο, η Κίνα διαθέτει σταθερή ηγεσία. Οι ισραηλινοί και αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν έχουν σκοτώσει πολλούς εκπροσώπους της κυβέρνησης. Ο Τραμπ δεν κατονόμασε καν με ποιον διαπραγματεύονται οι ΗΠΑ, λέγοντας μόνο ότι η κυβέρνησή του συνομιλεί με «ένα κορυφαίο πρόσωπο» και έχει καταλήξει σε συμφωνίες σε «σημαντικά σημεία».

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, παραδέχθηκε στο CNBC ότι δεν είναι σαφές με ποιον πρέπει να διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. «Υπήρξαν πολλές αλλαγές στην ηγεσία του ενεργειακού τομέα (του Ιράν)», είπε ο Ράιτ. «Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που θα μάθουμε μέσα από αυτούς τους διαλόγους: Ποιος έχει την εξουσία;»

Αυτό εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο οι διαπραγματευτές του Ιράν εκπροσωπούν το σύνολο της κυβέρνησης και αν έχουν την αρμοδιότητα να ανοίξουν ξανά τα Στενά.

Όλα αυτά, στην περίπτωση που οι διαπραγματευτές αυτοί… υπάρχουν. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Esmaeil Baghaei, διέψευσε ότι η χώρα του διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Το πετρέλαιο δεν λειτουργεί σα διακόπτης

Σε κάθε περίπτωση, αν οι διαπραγματεύσεις στεφθούν με επιτυχία και το Ιράν συμφωνήσει να ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, οι τιμές του πετρελαίου πιθανότατα θα πέσουν γρήγορα και απότομα. Μόνο η αναφορά του Τραμπ σε αυτό το ενδεχόμενο οδήγησε σε πτώση των τιμών κατά περίπου 7% τη Δευτέρα.

Ωστόσο, έχουν προκληθεί σημαντικές ζημιές στις υποδομές της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των διυλιστηρίων. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι ο βομβαρδισμός από το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου Ras Laffan – τις μεγαλύτερες στον κόσμο -, ήταν τόσο εκτεταμένος που θα χρειαστούν χρόνια για την πλήρη αποκατάστασή τους.

Πολλές ενεργειακές εγκαταστάσεις δεν υπέστησαν ζημιές, αλλά τέθηκαν εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, καθώς το κλείσιμο των Στενών δεν επέτρεπε τη μεταφορά πετρελαίου. Η επανεκκίνηση της παραγωγής σε αυτές τις μονάδες μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες.

«Το να ανοίγεις και να κλείνεις τη στρόφιγγα του πετρελαίου δεν είναι το ίδιο με το να ανάβεις και να σβήνεις τα φώτα», σημείωσε ο Joe Brusuelas, επικεφαλής οικονομολόγος της RSM US. «Είναι μια τεχνικά απαιτητική διαδικασία», πρόσθεσε.

Γι’ αυτό και πιθανότατα θα χρειαστούν τρεις έως τέσσερις μήνες μετά το τέλος των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή ώστε η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου να πλησιάσει τα προπολεμικά επίπεδα.

«Πύραυλοι και πούπουλα»

Και δεν είναι μόνο αυτό: Οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να πειστούν ότι τα πετρελαιοφόρα που καλύπτουν μπορούν να περάσουν με ασφάλεια από τα Στενά του Ορμούζ – τα οποία το Ιράν έχει ναρκοθετήσει – χωρίς φόβο επίθεσης.

Τα διυλιστήρια πρέπει να παράγουν καύσιμα με βάση τις χαμηλότερες τιμές του αργού, τα οποία στη συνέχεια πρέπει να διοχετευθούν στους χονδρεμπόρους και να φτάσουν στα πρατήρια.

Και τα πρατήρια, που λειτουργούν με εξαιρετικά μικρά περιθώρια κέρδους, πρέπει να είναι διατεθειμένα να μειώσουν τις τιμές. Κανένας πρατηριούχος δεν θέλει να είναι ο πρώτος που θα το κάνει.

Γι’ αυτό και ο κλάδος περιγράφει τις μεταβολές στις τιμές των καυσίμων ως «πύραυλοι και πούπουλα»: Οι τιμές ανεβαίνουν γρήγορα «σαν πύραυλος» όταν αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου, αλλά πέφτουν αργά «σαν πούπουλο», όταν υποχωρεί.

