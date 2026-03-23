Χαμόγελα στις αγορές έφεραν οι δηλώσεις Τραμπ, βουτιά πετρελαίου και φυσικού αερίου, άνοδος χρηματιστηρίων διεθνώς

Ξαφνική αλλαγή τάσης καταγράφεται στις διεθνείς αγορές, με ένα ισχυρό «risk-on» ράλι να ξεδιπλώνεται σε μετοχές και ομόλογα, μετά τις νέες δηλώσεις Τραμπ που αφήνουν παράθυρο αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση του πολέμου – για πρώτη φορά έπειτα από τρεις εβδομάδες έντασης.

Η εικόνα είναι ενδεικτική του πόσο γρήγορα αντιδρούν οι αγορές: στη Νέα Υόρκη, τα futures του Dow Jones καταγράφουν άνοδο κοντά στις 1.000 μονάδες, προϊδεάζοντας για δυναμικό άνοιγμα, ενώ στην Ευρώπη οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κινούνται με κέρδη άνω του 2%. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου ο Γενικός Δείκτης έχει περάσει σε ισχυρή άνοδο, ακολουθώντας το διεθνές ράλι, με αιχμή τις τραπεζικές μετοχές.

Την ίδια ώρα, θεαματική αποκλιμάκωση καταγράφεται και στην ενέργεια, με το φυσικό αέριο να υποχωρεί κατά 6,5% στα 55 ευρώ ανά MWh, ενισχύοντας το θετικό κλίμα στις αγορές και περιορίζοντας τις ανησυχίες για νέο κύμα ενεργειακών ανατιμήσεων.

Παράλληλα, έντονη είναι και η αποκλιμάκωση στην αγορά ομολόγων, με τις αποδόσεις να υποχωρούν, καθώς περιορίζονται οι φόβοι για νέο ενεργειακό σοκ και πιο επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων. Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς τίτλου κινείται πλέον κοντά στο 3,9%, από επίπεδα άνω του 4% νωρίτερα.

Στο μέτωπο του πετρελαίου, η αντίδραση είναι εξίσου εντυπωσιακή. Το Brent καταγράφει «βουτιά» σχεδόν 10%, υποχωρώντας στην περιοχή των 95 δολαρίων το βαρέλι, σε μία από τις μεγαλύτερες ημερήσιες διορθώσεις των τελευταίων μηνών.

Καταλύτης των εξελίξεων ήταν η παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε πενθήμερη αναστολή των στρατιωτικών επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν, μετά την έναρξη συνομιλιών με την Τεχεράνη.

Η κίνηση αυτή άλλαξε άρδην το τοπίο, καθώς μέχρι και λίγες ώρες πριν οι αγορές προεξοφλούσαν νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης, με σοβαρές επιπτώσεις στην προσφορά πετρελαίου και στις τιμές ενέργειας διεθνώς. Η απειλή για πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά και το ενδεχόμενο αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, είχαν εκτοξεύσει την αβεβαιότητα.

Ο ίδιος ο Τραμπ, μέσω ανάρτησής του, έκανε λόγο για «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνολικής συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Όπως σημείωσε, η αναστολή των επιθέσεων θα εξαρτηθεί από την πορεία των διαπραγματεύσεων, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Είχε προηγηθεί τελεσίγραφο προς το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης να βρίσκεται πολύ κοντά. Το γεγονός αυτό είχε οδηγήσει σε έντονες αναταράξεις στις αγορές, οι οποίες τώρα επιχειρούν να επανατιμολογήσουν το ρίσκο.

Η μεταστροφή που καταγράφεται σήμερα αποτυπώνει τη μείωση του γεωπολιτικού κινδύνου, έστω και προσωρινά, και την προσδοκία ότι δεν θα υπάρξει άμεσα διαταραχή στην τροφοδοσία της αγοράς ενέργειας. Το ενδεχόμενο ενός ευρύτερου ενεργειακού σοκ φαίνεται να απομακρύνεται – τουλάχιστον προς το παρόν.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά «ανακουφίζεται» από την πιθανότητα αποκλιμάκωσης και επαναφέρει στο τραπέζι ένα πιο ήπιο σενάριο για την πορεία της οικονομίας και της νομισματικής πολιτικής. Όπως τονίζουν, εφόσον οι συνομιλίες συνεχιστούν σε θετικό κλίμα, μπορεί να υπάρξει περαιτέρω σταθεροποίηση στις μετοχές και περιορισμός της μεταβλητότητας.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη. Η πενθήμερη αναστολή των επιθέσεων αποτελεί μια προσωρινή ανάπαυλα και όχι μια οριστική λύση. Οι αγορές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις, καθώς το γεωπολιτικό ρίσκο δεν έχει εξαλειφθεί.

Για την ελληνική οικονομία, η αποκλιμάκωση στις τιμές της ενέργειας και η βελτίωση του κλίματος στις αγορές λειτουργούν υποστηρικτικά, καθώς επηρεάζουν άμεσα το κόστος μεταφορών, την παραγωγή και τελικά τον πληθωρισμό.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό. Η σημερινή αντίδραση δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει το κλίμα στις αγορές, ωστόσο η διάρκεια αυτής της «ανάσας» θα εξαρτηθεί από το αν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες οδηγήσουν σε μια πιο σταθερή και μόνιμη αποκλιμάκωση.

