Πληρωμή για το FuelPass πριν το Πάσχα, την άλλη εβδομάδα οι αιτήσεις διπλό όφελος για οχήματα με diesel

Πριν το Πάσχα θα πιστωθούν, εκτός απροόπτου, τα ποσά του νέου FuelPass στους δικαιούχους, προσφέροντας μια άμεση οικονομική «ανάσα» σε μια περίοδο όπου οι μετακινήσεις αυξάνονται και το κόστος καυσίμων παραμένει υψηλό.

Την ίδια ώρα, ήδη από την άλλη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων, ώστε οι πολίτες να κινηθούν έγκαιρα και να εξασφαλίσουν την ενίσχυση.

Ωστόσο, πριν ακόμη ενεργοποιηθεί το Fuel Pass, κομβικό ρόλο στο νέο πακέτο στήριξης παίζει η παρέμβαση στο diesel κίνησης, η οποία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την αγορά. Από την 1η Απριλίου, εφαρμόζεται επιδότηση 16 λεπτών ανά λίτρο στο δίκτυο διανομής, που μεταφράζεται σε μείωση περίπου 20 λεπτών ανά λίτρο στην τελική τιμή με ΦΠΑ.

Πρόκειται για ένα οριζόντιο μέτρο, χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια, που θα αποτυπωθεί άμεσα στην αντλία. Να σημειωθεί πάντως ότι πρακτικά η εφαρμογή του μέτρου θα έρθει περίπου στις 3 ή 4 Απριλίου, όταν και θα γίνει η προμήθεια των πρατηρίων από τα διυλιστήρια.

Η σημασία του συγκεκριμένου μέτρου δεν περιορίζεται μόνο στην ελάφρυνση των οδηγών. Στόχος είναι να συγκρατηθεί το κόστος μεταφοράς και, κατ’ επέκταση, να μπει «φρένο» στις ανατιμήσεις που ήδη διαφαίνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Καθώς το diesel αποτελεί βασικό καύσιμο για τις μεταφορές και τη διακίνηση προϊόντων, η μείωση της τιμής του μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα σε νέες αυξήσεις σε βασικά αγαθά.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το συνολικό πακέτο μέτρων ύψους 300 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην οικονομία. Όπως επισημαίνεται από το οικονομικό επιτελείο, η αύξηση των τιμών στην ενέργεια έχει αλυσιδωτές συνέπειες, επηρεάζοντας από το κόστος παραγωγής μέχρι τις τελικές τιμές στα ράφια.

Ενίσχυση μέσω ψηφιακής κάρτας

Παράλληλα με την επιδότηση στο diesel, ενεργοποιείται εκ νέου και το Fuel Pass, το οποίο αυτή τη φορά έχει διευρυμένη εφαρμογή. Η ενίσχυση θα αφορά όχι μόνο τα οχήματα με αμόλυβδη βενζίνη, αλλά και εκείνα που κινούνται με diesel, διευρύνοντας σημαντικά τον κύκλο των δικαιούχων.

Μάλιστα, για τους κατόχους πετρελαιοκίνητων ΙΧ το όφελος είναι διπλό, καθώς συνδυάζεται η μείωση της τιμής στην αντλία με την επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας.

Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συνολική ελάφρυνση στο κόστος μετακίνησης σε σχέση με προηγούμενες φάσεις του μέτρου.

Η ενίσχυση θα δοθεί μέσω ψηφιακής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε πρατήρια καυσίμων όσο και σε μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Η μέση επιδότηση αντιστοιχεί σε περίπου 36 λεπτά ανά λίτρο, ενώ για μια μέση κατανάλωση 70 λίτρων τον μήνα το όφελος διαμορφώνεται περίπου στα 50 ευρώ για το δίμηνο στην ηπειρωτική χώρα και στα 60 ευρώ για τα νησιά.

Για τη χορήγηση του Fuel Pass, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας gov.gr, δηλώνοντας το όχημα για το οποίο αιτούνται την ενίσχυση. Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν βασική προϋπόθεση: δικαιούχοι είναι οι άγαμοι με εισόδημα έως 25.000 ευρώ, οι έγγαμοι έως 35.000 ευρώ, όσοι έχουν ένα παιδί έως 40.000 ευρώ και όσοι έχουν δύο παιδιά έως 45.000 ευρώ.

Οι υπόλοιπες παρεμβάσεις

Πέρα από τα καύσιμα, το πακέτο περιλαμβάνει και στοχευμένες παρεμβάσεις για άλλους τομείς της οικονομίας. Για τους αγρότες προβλέπεται επιδότηση 15% για την αγορά λιπασμάτων, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση στο κόστος παραγωγής. Η ενίσχυση θα δοθεί μέσω ειδικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ και αφορά το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου.

Στον τομέα των μεταφορών, θεσπίζεται αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσουν τις τιμές των εισιτηρίων στα περσινά επίπεδα. Η παρέμβαση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της τουριστικής περιόδου και της αυξημένης ζήτησης για μετακινήσεις προς τα νησιά.

Το συνολικό κόστος των μέτρων θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και από πρόσθετα έσοδα μέσω της αυξημένης φορολόγησης στα κέρδη από διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια τύπου καζίνο. Με την αναπροσαρμογή των συντελεστών, εκτιμάται ότι θα εξασφαλιστούν περίπου 100 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Σε πρακτικό επίπεδο, το ενδιαφέρον των πολιτών επικεντρώνεται στο χρονοδιάγραμμα. Με την πλατφόρμα να ανοίγει μέσα στην επόμενη εβδομάδα και τις πληρωμές να τοποθετούνται χρονικά πριν από το Πάσχα, το βάρος πέφτει στην ταχύτητα υλοποίησης. Σε κάθε περίπτωση, η συνδυασμένη παρέμβαση σε diesel και Fuel Pass επιχειρεί να δώσει μια άμεση αλλά και πιο «δομική» απάντηση στις πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση στην καθημερινότητα.

