ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 09:19
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

22.03.2026 08:45

FuelPass, MarketPass και επιδοτήσεις ρεύματος στο τραπέζι ως μέτρα-«μπαλώματα» για την ακρίβεια

Eurokinissi

Με την ακρίβεια να επιμένει και το ενεργειακό κόστος να παραμένει βασικός παράγοντας πίεσης, η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πακέτο περιορισμένων παρεμβάσεων που κινείται κυρίως στη λογική της επιδοματικής ανακούφισης. Στο τραπέζι βρίσκονται ξανά γνώριμα εργαλεία, όπως επιδοτήσεις καυσίμων, ενισχύσεις στην κατανάλωση, παρεμβάσεις στο ρεύμα και μέτρα για μεταφορές και επιχειρήσεις.

Παρά την έντονη πίεση που ασκεί το αυξημένο ενεργειακό κόστος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, το οικονομικό επιτελείο επιλέγει μια τακτική περιορισμένων κινήσεων, αποφεύγοντας παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικότερο αποτύπωμα στην αγορά. Αντί για ένα συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης της ακρίβειας, προκρίνεται –για ακόμη μία φορά– η επαναφορά γνωστών εργαλείων, τα οποία είχαν εφαρμοστεί και στο παρελθόν.

Στο μέτωπο των καυσίμων, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από μια νέα εκδοχή του Fuel Pass, με εισοδηματικά κριτήρια και περιορισμένη χρονική διάρκεια. Ωστόσο, πρόκειται για μέτρο που έχει ήδη κριθεί ως ανεπαρκές για να αναχαιτίσει τις αυξήσεις, καθώς λειτουργεί περισσότερο ως προσωρινή «ένεση» ρευστότητας παρά ως ουσιαστική παρέμβαση στην αγορά. Την ίδια στιγμή, εξετάζεται και επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, χωρίς να είναι σαφές αν και σε ποιο βαθμό θα μετακυλιστεί τελικά στους καταναλωτές.

Αντίστοιχα, η επαναφορά του Market Pass, με πιο αυστηρά κριτήρια, παρουσιάζεται ως λύση για την ενίσχυση της κατανάλωσης βασικών αγαθών. Στην πράξη, όμως, πρόκειται για ακόμη ένα επίδομα περιορισμένης αποτελεσματικότητας, το οποίο δεν αντιμετωπίζει τις αιτίες των ανατιμήσεων αλλά επιχειρεί να μετριάσει πρόσκαιρα τις συνέπειές τους.

Στο πεδίο της ενέργειας, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιδοτήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα, εφόσον οι αυξήσεις παγιωθούν. Ωστόσο, η απουσία ενός σταθερού και μακροπρόθεσμου πλαισίου δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να προσφέρουν πραγματική ανακούφιση.

Την ίδια ώρα, γίνεται λόγος για ελέγχους στην αγορά και διατήρηση πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, προκειμένου να περιοριστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας. Παρ’ όλα αυτά, η εμπειρία δείχνει ότι οι μηχανισμοί ελέγχου συχνά αποδεικνύονται ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα οι τιμές να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Στον πρωτογενή τομέα, οι εξαγγελίες για παρεμβάσεις είτε μέσω πλαφόν στα αγροτικά εφόδια είτε μέσω ενισχύσεων στους παραγωγούς κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά παραμένουν γενικόλογες. Χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένους πόρους, η ανησυχία για νέες αυξήσεις στα τρόφιμα παραμένει έντονη.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στην ακτοπλοΐα, όπου εξετάζονται μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους, όπως η μείωση λιμενικών τελών και πιθανές φορολογικές παρεμβάσεις. Ωστόσο, οι αυξήσεις στα εισιτήρια έχουν ήδη επηρεάσει σημαντικά τους καταναλωτές, με τις όποιες παρεμβάσεις να έρχονται εκ των υστέρων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις ενεργοβόρες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται υπό πίεση. Και εδώ, όμως, οι σχεδιαζόμενες ενισχύσεις δεν έχουν ακόμη εξειδικευτεί, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το κατά πόσο θα είναι επαρκείς.

Καθοριστικό ρόλο στις τελικές αποφάσεις φαίνεται να διαδραματίζει η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση συνδέει ευθέως το εύρος των μέτρων με το βαθμό δημοσιονομικής ευελιξίας που θα εγκριθεί από τις Βρυξέλλες, γεγονός που ουσιαστικά μεταθέτει τις αποφάσεις σε μεταγενέστερο χρόνο.

Την ίδια στιγμή, επιλογές με πιο άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, απορρίπτονται λόγω κόστους και δυσκολίας αναστροφής. Έτσι, το βάρος πέφτει και πάλι σε επιδοματικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες δεν φαίνεται να δίνουν μόνιμες λύσεις.

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας κυβέρνησης που κινείται με προσοχή, αλλά και εμφανή διστακτικότητα, την ώρα που η ακρίβεια συνεχίζει να διαβρώνει το εισόδημα των πολιτών. Οι εξαγγελίες για μέτρα υπάρχουν, όμως η ουσία και η αποτελεσματικότητά τους παραμένουν ζητούμενα.

