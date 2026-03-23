Νέα μέτρα: Fuel Pass για εισοδήματα ως 25.000 ευρώ συν προσαυξήσεις για παιδιά, 20 λεπτά το λίτρο η επιδότηση στο diesel κίνησης (Live)

Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, για να αντιμετωπιστεί η αύξηση της τιμής των καυσίμων, λόγω πολέμου, προχωρούν αυτή την ώρα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς.

Ο Κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι όταν αυξάνονται οι τιμές στην ενέργεια επηρεάζεται όλη η οικονομία. «Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για μια διαταραχή λίγων μηνών ή για μια πιο παρατεταμένη περίοδο. Δεν μπορούμε λοιπόν να εξαντλήσουμε όλα μας τα όπλα μεμιάς», τόνισε. Υπογράμμισε, δε, ότι «το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει γι αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

Όσον αφορά σε αυτά καθαυτά τα μέτρα, ο ΥΠΟΙΚ είπε για το diesel κίνησης, που χρησιμεύει γενικά στην παραγωγή, ότι αν αυξηθεί η τιμή, αυξάνεται οι τιμές σε όλα τα προϊόντα και ανακοίνωσε επιδότηση 16 λεπτά στο λίτρο, συνολικά 20 λεπτά στην τελική τιμή, κόστους 116 εκατ., με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Όσον αφορά στο fuel pass, μίλησε για επιδότηση περίπου 36 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη. Το όφελος από τον πολίτη είναι μεγαλύτερο από μια οριζόντια μείωση στον ΕΦΚ, εξήγησε και είπε ότι δίνεται έμφαση στις οικογένειες. Η επιδότηση θα είναι 25 ευρώ τον μήνα, και 60 ευρώ το δίμηνο στα νησιά και το συνολικό κόστος φθάνει τα 130 εκατ. ευρώ.

Για τους τους αγρότες η ενίσχυση αφορά στο 15% του κόστους, καθώς αυξάνεται συνολικά το κόστος παραγωγής στη γεωργία και τονίστηκε ότι αν δεν στηριχτούν το κόστος θα περάσει στα τρόφιμα και στα νοικοκυριά. Κόστος 15 εκατ. ευρώ.

Τέλος, για τα ακτοπλοϊκά ενόψει του Πάσχα, ανακοινώθηκε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Ναυτιλίας, θα αποζημιωθούν οι εταιρείες για τις εκπτώσεις που ήδη παρέχουν. Το δημοσιονομικό κόστος μέτρου φθάνει τα 56 εκατ. ευρώ ετησίως και οι πόροι για την ενίσχυση των πολιτών θα προκύψουν από την αλλαγή της φορολόγησης των διαδικτυακών καζίνο, με συντελεστή 20% για κέρδη έως 500 εκατ. ευρώ και 30% από εκεί και πάνω.

Τα κριτήρια και το ύψος του fuel pass

Από την πλευρά του, ο Θ. Πετραλιάς εξήγησε ότι το fuel pass αφορά σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας με έως 25.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα με προσαύξηση για κάθε τέκνο και θα δοθεί με μορφή ψηφιακής κάρτας που θα χρησιμοποιείται στα πρατήρια.

Tα εισοδηματικά όρια ορίζονται στις 25.000 ευρώ για άγαμους και στις 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φθάνει στις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου. Έτσι καλύπτονται περίπου 3 εκατομμύρια από τα 4 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο μέρος της βάσης των οδηγών.

Διευκρίνισε, δε, ότι η κυβέρνηση υπολογίζει ότι η ενίσχυση αντιστοιχεί μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά το λίτρο. Για ένα αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή το ποσό διαμορφώνεται στα 50 ευρώ για το δίμηνο όταν ο δικαιούχος επιλέγει την ψηφιακή κάρτα και στα 40 ευρώ όταν προτιμά κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Για τους κατοίκους νησιωτικών περιοχών το ποσό ανεβαίνει στα 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και στα 50 ευρώ χωρίς αυτή. Για τις μοτοσικλέτες η ενίσχυση ορίζεται στα 30 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα 35 ευρώ στη νησιωτική με τη χρήση κάρτας, ή χαμηλότερα σε περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης.

Όσον αφορά στο diesel κίνησης, η επιδότηση στην αντλία ορίζεται στα 16 λεπτά το λίτρο, ώστε το τελικό όφελος με τον ΦΠΑ να φθάνει στα 20 λεπτά το λίτρο. Το μέτρο ξεκινά την 01.04.2026, έχει αρχική διάρκεια έως τις 30.04.2026 και προβλέπεται δυνατότητα επέκτασης έως τις 31.05.2026, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. Το κόστος υπολογίζεται από 51 έως 106 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με τη διάρκεια και την πορεία των διεθνών τιμών.

Εξηγώντας την απόφαση για το fuel pass, o Θ. Πετραλιάς εξήγησε ότι κοστίζει 130 εκατ. ευρώ, εώ αν δινόντουσαν στην αντλία θα κόστιζε 200 εκατ. και θα επωφελούνταν τα υψηλότερα εισοδήματα και οι τουρίστες.

