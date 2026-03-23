ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 12:30
Δημοσκόπηση Interview: Εκπλήξεις με τρίτο ΚΚΕ και πτώση της Πλεύσης – Το 54% περιορίζει τις μετακινήσεις με ΙΧ λόγω των τιμών στα καύσιμα

Κέρδη καταγράφει η ΝΔ τόσο στην πρόθεση, όσο και στην εκτίμηση ψήφου, όπως και το ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται σχεδόν δύο μονάδες πάνω σε σχέση με τον Φεβρουάριο στην δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του Politic.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ μετρά ποσοστό 28,7% έναντι 13,9% του ΠΑΣΟΚ, όμως από εκεί και πέρα αρχίζουν οι εκπλήξεις…

Τρίτο κόμμα εμφανίζεται το ΚΚΕ με 5,2% και στην τέταρτη θέση η Ελληνική Λύση με 5%. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει… καταρρεύσει στο 4%, ενώ ακολουθούν ΣΥΡΙΖΑ με 3,6%,  ΜέΡΑ25 με 3,5% και Φωνή Λογικής με 3,4%. Στην γκρίζα ζώνη υπάρχει ένα 17,4%, ενώ «άλλο κόμμα» είναι στο 10,4%.

Στην εκτίμηση, η ΝΔ συγκεντρώνει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά με 34,4%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 15,7%. Ακολουθούν ΚΚΕ με 6,6%, Ελληνική Λύση με 6,3% και Πλεύση Ελευθερίας με 6%.

ΣΥΡΙΖΑ, ΜεΡΑ25 και Φωνή Λογικής τους χωρίζει από 0,1% καθώς καταγράφουν 4,2%, 4,1% και 4% αντίστοιχα.

Στο ερώτημα ποιος είναι πιο κατάλληλος πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει προβάδισμα με 32,7%, έναντι 31,6% του… κανένας και 13,4% του Νίκου Ανδρουλάκη που παρουσιάζει άνοδο.

Στην περίπτωση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, τα ποσοστά θετικής πρόθεσης είναι στο 24%, ενώ στον Αλέξη Τσίπρα στο 24,1%.

Οσον αφορά τη Μέση Ανατολή, το 78% θεωρεί αμυντική ενέργεια την χρήση των Patriot από την Ελλάδα, ενώ το 22% θεωρεί ότι η χώρα μας έχει εμπλακεί στον πόλεμο με αυτή την ενέργεια.

Παράλληλα, το 65% των πολιτών λέει πως η κατάσταση στην περιοχή, έχει επηρρεάσει την καθημερινότητά του.

Στα… γκαράζ τα αυτοκίνητα

Περισσότεροι από τους μισούς (54%) δηλώνουν ότι έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις τους με το αυτοκίνητο, ενώ το 46% απαντά ότι δεν έχει αλλάξει τη συμπεριφορά του.

Οι αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών αποτυπώνονται σε συγκεκριμένους τομείς, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στη χρήση αυτοκινήτου (16,6%). Ακολουθούν δαπάνες που σχετίζονται με τη θέρμανση (14,9%) και τη διασκέδαση (12,8%).

Αντίστοιχες τάσεις καταγράφονται και στην κατανάλωση ρεύματος (11,9%), καθώς και σε αγορές ένδυσης και υπόδησης (11,8%), αλλά και στα ταξίδια (11,8%). Ακόμη και η αγορά τροφίμων (8%) επηρεάζεται, γεγονός που αναδεικνύει την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά ακόμη και σε βασικές ανάγκες.

Στο ίδιο πλαίσιο, η πλειοψηφία των πολιτών εμφανίζεται να στηρίζει παρεμβάσεις στην αγορά, καθώς το 70% δηλώνει ότι συμφωνεί με την επιβολή πλαφόν σε τρόφιμα και καύσιμα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, έναντι του 21% που διαφωνεί.

