ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 12:29
23.03.2026 10:47

«Χρυσάφι» η τιμή του μπακαλιάρου – Που θα φτάσει η τιμή ενόψει 25ης Μαρτίου

23.03.2026 10:47
Στα ύψη θα φτάσει η τιμή φέτος του μπακαλιάρου, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την 25η Μαρτίου..

Στη Βαρβάκειο, ο υγράλατος μπακαλιάρος με κόκκαλο κοστίζει περίπου 21,90 ευρώ το κιλό, ενώ το φιλέτο μπακαλιάρου φτάνει έως και 27 ευρώ το κιλό.

Το λινγκ, που ανήκει στην ίδια κατηγορία ψαριών, πωλείται πιο οικονομικά, περίπου 16,80 ευρώ το κιλό με κόκκαλο, ενώ ο κατεψυγμένος μπακαλιάρος κυμαίνεται γύρω στα 14 ευρώ το κιλό, προσφέροντας μια πιο προσιτή λύση για όσους θέλουν να κρατήσουν το κόστος χαμηλότερο.

Όσον αφορά τις πιο οικονομικές λύσεις, είναι τα ντόπια μπακαλιαράκια, τα οποία κοστίζουν περίπου 10 ευρώ το κιλό, και ο βακαλάος πόλοκ, με μόλις 5 ευρώ το κιλό.

Συνολικά, οι τιμές του μπακαλιάρου για την 25η Μαρτίου κυμαίνονται από 5 έως 27 ευρώ το κιλό, ανάλογα με το είδος και τη μορφή (φρέσκος, κατεψυγμένος, φιλέτο ή με κόκκαλο).

Οι τιμές στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως ο Σκλαβενίτης, ο μπακαλιάρος Cod φιλέτο ελαφρώς αλατισμένος κοστίζει έως 13.95 ευρώ το κιλό, ο μπακαλιάρος Pollock φιλέτο πωλείται 5, 08 ευρώ το κιλό και ο μπακαλιάρος σε φέτες 6,40 ευρώ το κιλό.

Στο ΑΒ Βασιλόπουλο, ο μπακαλιάρος ρολό φιλέτο, τα 850 γραμμάρια, κοστίζει 7,41 ευρώ το κιλό, ο μπακαλιάρος Pollock φιλέτο κατεψυγμένος, 12, 92 ευρώ το κιλό τα 425 γραμμάρια, ο μπακαλιάρος COD Φιλέτο υγράλατος 900g, 20,77 ευρώ το κιλό και ο ΑΒ μπακαλιάρος pollock φιλέτο 850 γραμμάρια στα 8.69 ευρώ.

Στα Lidl, o υγράλατος μπακαλιάρος Νορβηγίας κοστίζει 12,99 ευρώ το κιλό, ενώ στα MyMarket o μπακαλιάρος φιλέτο Pollock ελαφρώς αλατισμένος 595 γραμμάρια κοστίζει 8,30 ευρώ το κιλό. Ο μπακαλιάρος Νορβηγίας υγράλατος χονδρός, (1,6 γραμμάρια) κοστίζει 12,99 ευρώ το κιλό, ενώ ο Pescanova μπακαλιάρος φιλέτο ρολό κατεψυγμένος στα 14.13 ευρώ το κιλό.

Αυξήσεις έως 5,4% στα ψάρια

Είναι γεγονός ότι τα ιχθυοπωλεία καταγράφουν αισθητή αύξηση στις τιμές θαλασσινών προϊόντων όπως γαρίδες, καλαμαράκια και σουπιές κατά τη Σαρακοστή του 2026. Η αυξημένη ζήτηση, τα κόστη λειτουργίας, η μεταφορική δαπάνη και οι συνθήκες ψαρέματος επηρεάζουν τις τιμές και οι καταναλωτές αγοράζουν με προσοχή, συγκρίνοντας τιμές και επιλέγοντας βάσει οικονομικής δυνατότητας.

Σύμφωνα εξάλλου με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Φεβρουάριο, τα ψάρια, συνολικά ως κατηγορία, καταγράφουν αύξηση της τάξεως του 5,4% σε ετήσια βάση. Ανατιμήσεις 1,5% στα φρέσκα ψάρια που πωλήθηκαν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο, δείχνει επίσης η έρευνα του ΙΕΛΚΑ. 

Οι τιμές του μπακαλιάρου το 2025

Ποιες ήταν οι τιμές του μπακαλιάρου το 2025;

Ειδικότερα, η τιμή του φρέσκου νωπού μπακαλιάρου στη Βαρβάκειο, κυμαίνονταν από 15 έως 22 ευρώ το κιλό, του κατεψυγμένου και ξαρμυρισμένου φιλέτου, από 6 έως 10 ευρώ το κιλό, και του παστού (σε αυτόν με κόκαλο και σε αυτόν χωρίς κόκαλο), από 17 έως 23 ευρώ το κιλό και από 23 έως 27 ευρώ το κιλό, αντίστοιχα. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 12:29
BUSINESS

Qualco, Brayton Global και Engineering International Belgium στηρίζουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Υπηρεσίας Εκδόσεων της ΕΕ

ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Απολογείται ο 20χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης

ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Από «φίλια πυρά» σκοτώθηκε ο ισραηλινός άμαχος χθες και όχι από την Χεζμπολάχ

