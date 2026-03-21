CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

21.03.2026 06:00

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

Ψάρι ιδιαίτερα αγαπητό στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες της Μεσογείου, ο μπακαλιάρος μαγειρεύεται με πολλούς τρόπους όλο το χρόνο αλλά προτιμάται ιδιαίτερα του Ευαγγελισμού και την Κυριακή των Βαΐων.

Καθώς ο μπακαλιάρος έχει σύντομη χρονική περίοδο αλίευσης, η οποία διαρκεί από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο, είναι σύνηθες σε όλο τον κόσμο να τον παστώνουν και να τον αποξηραίνουν για να τον έχουν διαθέσιμο όλο τον χρόνο.

Η αφαλάτωση ή αλλιώς το ξαλμύρισμά του είναι μια μακροχρόνια διαδικασία, αφού απαιτεί μούλιασμα έως και 72 ώρες (3 ημέρες) με αλλαγή νερού δύο φορές την ημέρα – ανά δωδεκάωρο, αλλά αν ακολουθήσετε μερικά απλά βήματα η γεύση του και η υφή του θα σας αποζημιώσουν.

Υλικά για τη Συνταγή

1 μεγάλο κομμάτι παστού μπακαλιάρου (ποσότητα για 4 άτομα)

Άφθονο κρύο νερό

Εκτέλεση

1. Αρχικά, τινάξτε όσο περισσότερο αλάτι μπορείτε από την επιφάνεια του ψαριού με το χέρι σας.

2. Βάλτε το κάτω από τη βρύση (κρύο νερό) και τρίψτε το απαλά μέχρι να εξαφανιστούν οι κρύσταλλοι αλατιού εξωτερικά.

3. Τοποθετήστε σε ένα δοχείο τάπερ ή σε ένα γυάλινο σκεύος με καπάκι, το κομμάτι του αλατισμένου μπακαλιάρου και σκεπάστε το με κρύο νερό και μερικά παγάκια. Βάλτε το στο ψυγείο αμέσως, καθώς η θερμοκρασία δωματίου μπορεί  να προκαλέσει ζύμωση στον μπακαλιάρο. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να τον κόψετε σε κομμάτια αλλά θα πρέπει να μην σκεπάζει το ένα κομμάτι κάποιο άλλο μέσα στο σκεύος. Είναι προτιμότερο επίσης να τοποθετήσετε το μπακαλιάρο πάνω σε σχάρα μέσα στο τάπερ, ώστε να μην ακουμπάει απευθείας στον πάτο του δοχείου, όπου θα καθίσει όλο το αλάτι.

4. Κάθε 12 ώρες θα πρέπει να αδειάζετε και να πετάτε το παλιό νερό, συμπληρώνοντας και γεμίζοντας το δοχείο με φρέσκο κρύο. Θα σας βοηθήσει επιπλέον αν σε κάθε αλλαγή αναποδογυρίζετε το κομμάτι, έχοντας για παράδειγμα το δέρμα προς τα πάνω το πρωί και το αντίθετο για το βράδυ. Έτσι θα γίνει πιο ομοιόμορφα το ξαλμύρισμα και δεν θα ξεχνάτε οποιαδήποτε αλλαγή νερού.

5. Μετά από 3 ημέρες, όταν θα έχετε ήδη αλλάξει το νερό στο ψάρι 6 φορές, θα είναι καλά αφαλατωμένο και έτοιμο για χρήση, όπως το φρέσκο. Ο μπακαλιάρος τώρα θα έχει μαργαριταρένια σάρκα, γυαλιστερό δέρμα και θα έχει ανακτήσει και το μέγεθός του, καθώς το αλάτι τον συρρικνώνει. Βγάλτε τον από το σκεύος, αφαιρέστε τα κοκάλα και το δέρμα, στραγγίστε τον από τα νερά, ταμπονάρετέ τον με απορροφητικό χαρτί και μαγειρέψτε τον όπως επιθυμείτε.

Συμβουλή

Ανάλογα με το μέγεθος και το πάχος του ψαριού μπορεί να χρειαστείτε λιγότερο χρόνο, τουλάχιστον 12 έως 36 ώρες, αλλά με περισσότερες αλλαγές νερού (ανά 4-5 ώρες). Μπορείτε να δοκιμάσετε, αν θέλετε, την έκβαση του ξαλμυρίσματος, βράζοντας ένα μικρό κομματάκι από το ψάρι και δοκιμάζοντάς το. Θα πρέπει να είναι νόστιμο, χωρίς να είναι λύσσα.

ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στις ΗΠΑ: 31χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία επειδή πήρε χάπια άμβλωσης – Κρατείται στη φυλακή από τις 4 Μαρτίου

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Μανιφέστο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Kλειδώνει την Τρίτη η αύξηση με πιθανότερο σενάριο τα 920 ευρώ

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά της βάσης Ντιέγκο Γαρσία – Μπαράζ βομβαρδισμών από το Ισραήλ, όλες οι εξελίξεις

ΥΓΕΙΑ

Καρδιά: Με ποιες τροφές θα «ξεβουλώσετε» τις αρτηρίες σας

ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη κοιτάζει ψηλότερα: Η μεγάλη ανάπλαση στα Κεραμεία Αλλατίνη και ο ουρανοξύστης που θα «βλέπει» αφ' υψηλού το Λευκό Πύργο

ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: 300 πλαστοί πίνακες βρέθηκαν στην αποθήκη του, φέρεται να πωλούσε «Τσαρούχη» και «Παρθένη» έναντι 3.000-5.000

LIFESTYLE

Τσακ Νόρις – Μπρους Λι: Η επική αναμέτρηση on camera και η αληθινή ιστορία πίσω από τη θρυλική σκηνή

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε bodybuilder με χιλιάδες ακολούθους για αναβολικά

