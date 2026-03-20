Νηστίσιμα παξιμαδάκια σε διάφορες εκδοχές

Πανεύκολη συνταγή για νηστίσιμα, υπέροχα τραγανά παξιμαδάκια, με ξηρούς καρπούς για να συνοδεύσετε το τσάι ή τον καφέ σας ή να τα βουτήξετε σε γλυκό κρασί όπως κάνουν οι Ιταλοί.

Υλικά για τη Συνταγή

⅓ φλιτζανιού (80 γρ.) γάλα αμυγδάλου ή άλλο φυτικό γάλα

⅓ φλιτζανιού (60 γρ.) ηλιέλαιο ή άλλο φυτικό λάδι

½ φλιτζάνι (100 γρ.) ζάχαρη

¼ φλιτζανιού (30 γρ.) ζάχαρη άχνη

Ξύσμα από ½ λεμόνι

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

1 ½ κουταλάκι του γλυκού (8 γρ.) μπέικιν πάουντερ

2 φλιτζάνια (300 γρ.) αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Για τις γεύσεις που επιθυμείτε, διαλέξτε από τις παρακάτω:

Αμυγδάλου: ¾ φλιτζανιού (100 γρ.) αμύγδαλα

Αμύγδαλου + φουντουκιού: ¼ φλιτζανιού (35 γρ.) αμύγδαλα, ½ φλιτζάνι (70 γρ.) φουντούκια

Με σταγόνες σοκολάτας: ½ φλιτζάνι (70 γρ.) κομματάκια μαύρης σοκολάτας

Με κρανμπερι: ½ φλιτζάνι (70 γρ.) κράνμπερι αποξηραμένα

Σταγόνες σοκολάτας + κράνμπερι: ¼ φλιτζανιού (35 γρ.) σταγόνες μαύρης σοκολάτας, ¼ φλιτζανιού (35 γρ.) κράνμπερι αποξηραμένα

Εκτέλεση

1. Αρχικά προθερμάνετε το φούρνο στους 170ο C και στρώστε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος.

2. Σε ένα μπολ βάλτε όλα τα υγρά υλικά μαζί (τα 6 πρώτα υλικά της συνταγής) και ανακατέψτε τα καλά μέχρι να έχετε ένα ομοιογενές μίγμα.

3.Στη συνέχεια προσθέστε τα υλικά που θα δώσουν γεύση στη συνταγή δηλαδή τα αμύγδαλα ή φουντούκια, τις σταγόνες σοκολάτας και τα κράνμπερι ή τα αποξηραμένα φρούτα.

4. Ανακατέψτε με ένα κουτάλι και στη συνέχεια προσθέστε τα στέρεα υλικά (το αλεύρι και το μπέικιν), συνεχίζοντας το ανακάτεμα με μια σπάτουλα μέχρι να έχετε μια πηκτή ζύμη σαν πάστα. Μεταφέρετε τη ζύμη σε καλά αλευρωμένη επιφάνεια και ζυμώστε λίγο με τα χέρια σας για 1 μόνο λεπτό. Όσο λιγότερο ζυμώσετε, τόσο πιο τραγανά και ελαφριά θα γίνουν.

5. Χωρίστε τη ζύμη στη μέση και σχηματίστε 2 ισόπαχα και μακριά μπαστούνια ύψους 2 εκατοστών περίπου. Τοποθετήστε τα σε ταψί που έχετε στρώσει με αντικολλητικό χαρτί και ψήστε για 25 λεπτά.

6. Αφήστε τα να κρυώσουν στο ταψί για 20 λεπτά και με ένα οδοντωτό μαχαίρι (του ψωμιού) κόψτε σε μπισκότα πάχους 4-5 εκατοστών. Απλώστε τα στο ίδιο ταψί με την κομμένη πλευρά προς τα κάτω και ξαναψήστε για 10 λεπτά ακόμα ή μέχρι να ροδίσουν. Αφήστε να κρυώσουν και απολαύστε τα με τον καφέ ή το τσάι σας.

