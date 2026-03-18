ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 07:32
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

18.03.2026 06:15

Ολονύχτια βρώμη σοκολάτας (νηστίσιμη)

Μια συνταγή για ολονύχτια βρώμη σοκολάτας, υγιεινή, γρήγορη και εύκολη, χωρίς γλουτένη και γαλακτοκομικά, κατάλληλη για τη νηστεία.

Θα χρειαστείτε μόνο 5 λεπτά και 5 υλικά για να την προετοιμάσετε στο σπίτι αποβραδίς και να απολαύσετε ένα πρωινό που θα σας τονώσει και θα σας κρατήσει χορτάτους μέχρι το μεσημέρι.

Υλικά για τη Συνταγή

1 ½ φλιτζάνι άγλυκο γάλα αμυγδάλου (ή γάλα καρύδας κ.λπ.)

4 κουταλιές της σούπας μέλι (ή σιρόπι σφενδάμου)

2 κουταλιές της σούπας κακάο σε σκόνη

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

¼ κουταλάκι του γλυκού ψιλό αλάτι

1 ½ φλιτζάνι νιφάδες βρώμης

Εκτέλεση

1. Σε ένα μεγάλο μπολ, αναμείξτε μαζί το γάλα αμυγδάλου, το μέλι ή το σιρόπι, τη σκόνη κακάο, τη βανίλια και το αλάτι.

2. Προσθέστε τη βρώμη και ανακατέψτε.

3. Αδειάστε το μίγμα σε τέσσερα γυάλινα βάζα και κλείστε τα καπάκια.

4. Βάλτε το στο ψυγείο όλη τη νύχτα και απολαύστε το την επόμενη μέρα για πρωινό, σερβίροντάς το με τα αγαπημένα σας υλικά.

Συμβουλή

Για το σερβίρισμα μπορείτε να πασπαλίσετε τη βρώμη με σκόνη κακάο, με τρίμματα ή σταγόνες σοκολάτας, με καβουρδισμένους και ψιλοκομμένους ξηρούς καρπούς, καθώς και με φρέσκα φρούτα.

