CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη

13.03.2026 06:27

Βασική ζύμη για παρασκευή μπισκότων με στάμπες και όλα τα μυστικά τους

13.03.2026 06:27
ZIMI_BISKOTA

Η παρασκευή μπισκότων με στάμπες είναι ένας εύκολος και δημιουργικός τρόπος διακόσμησης των σπιτικών αρτοσκευασμάτων.

Απαιτούνται όμως ζύμες οι οποίες διατηρούν το σχήμα τους κατά το ψήσιμο, για να μην χαθεί το αποτύπωμα. Δύο σημαντικά μυστικά είναι η τοποθέτηση της ζύμης στο ψυγείο πριν και μετά τη σφράγιση και το καλό αλεύρωμα της σφραγίδας για να μην κολλάει.

Υλικά για τη Συνταγή

200 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ.

100 γραμμάρια αλεύρι σίκαλης

25 γραμμάρια κακάο σκόνη

200 γραμμάρια βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

75 γραμμάρια καστανή ζάχαρη

25 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική

½ κουταλάκι του γλυκού νιφάδες αλατιού

1 κρόκο αυγού, σε θερμοκρασία δωματίου

1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα

1 πρέζα καφέ ή λίγο εκχύλισμα καφέ (προαιρετικά)

Λίγο αλεύρι για το άλειμμα των σταμπών

Εκτέλεση

1. Αρχικά μετρήστε τα στέρεα υλικά και κοσκινίστε τα μαζί, δηλαδή, τα αλεύρια, το αλάτι, το κακάο και την κανέλα.

2. Βάλτε το βούτυρο και τις δύο ζάχαρες σε έναν επεξεργαστή τροφίμων και χτυπήστε τα καλά. Μόλις το μίγμα γίνει κρεμώδες, προσθέστε τον κρόκο του αυγού, το εκχύλισμα βανίλιας και τον καφέ και ανακατέψτε ξανά για λίγα λεπτά. Τέλος, προσθέστε σταδιακά το μίγμα των στέρεων υλικών.

3. Ανακατέψτε τη ζύμη μέχρι να γίνει λεία και να ενσωματωθεί πλήρως, και στη συνέχεια βάλτε την στο ψυγείο (τυλιγμένη σε πλαστική μεμβράνη) για τουλάχιστον μία ώρα να κρυώσει και να σφίξει.

4. Όσο η ζύμη βρίσκεται στο ψυγείο, αλευρώστε τις σφραγίδες, περνώντας τες μετά καλά με ένα πινέλο για να φύγει η περίσσεια και αφού βεβαιωθείτε ότι είναι στεγνές, ώστε να μην κολλήσει η ζύμη. Δεν πρέπει να έχουν πολύ αλεύρι πάνω τους, διότι αυτό θα μεταφερθεί στα μπισκότα. Αν η ζύμη κολλήσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, θα τις αλευρώσετε ξανά.

5. Πλάστε μπαλάκια ζύμης των 30 γραμμαρίων ή 40 το πολύ, τοποθετήστε τη στάμπα πάνω από το κάθε μπαλάκι, φροντίζοντας να είναι καλά κεντραρισμένη και πιέστε ομοιόμορφα για να σχηματίσετε το μπισκότο, μέχρι η ζύμη να φτάσει στις άκρες, χωρίς όμως να ξεχειλίσει. Μπορείτε να τα κόψετε με κουπ πατ για να αφαιρέσετε τα περισσεύματα ζύμης γύρω – γύρω, και στη συνέχεια να τα τοποθετήσετε σε ένα ταψί. Μόλις γεμίσει το ταψί, βάλτε το ξανά στο ψυγείο και συνεχίστε με τα υπόλοιπα μπισκότα.

6. Προθερμάνετε τον φούρνο στους 220°C και ψήστε τα για 15 λεπτά. Βγάλτε τα από τον φούρνο και τοποθετήστε τα σε μια σχάρα για να κρυώσουν. Ανάλογα με το πάχος των μπισκότων και τον φούρνο σας, μπορεί να χρειαστούν λίγο περισσότερο χρόνο.

Συμβουλές

  • Για λευκά μπισκότα αντικαταστήστε το κακάο με 30 γραμμάρια λευκό ή σίκαλης. Χρησιμοποιήστε λίγο περισσότερο αλεύρι επειδή το κακάο απορροφά περισσότερα υγρά.
  • Δώστε τους τη γεύση που προτιμάτε αντικαθιστώντας την κανέλα με οποιοδήποτε άλλο μπαχαρικό.

Διαβάστε επίσης:

Ριζότο αλά Μιλανέζε με σαφράν, μανιτάρια και φρέσκα μυρωδικά

Τραγανά, σιροπιαστά κουρκουμπίνια Θεσσαλονίκης

Νηστίσιμα ρολάκια μελιτζάνας με καρύδι και σκόρδο (από τη Γεωργία και τον Καύκασο)

