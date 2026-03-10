search
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

10.03.2026 06:15

Νηστίσιμα ρολάκια μελιτζάνας με καρύδι και σκόρδο (από τη Γεωργία και τον Καύκασο)

Τα ρολάκια μελιτζάνας με καρύδια είναι ένα πεντανόστιμο και εντυπωσιακό νηστίσιμο ορεκτικό της γεωργιανής και καυκάσιας κουζίνας, που μπορείτε εύκολα να ετοιμάσετε στο σπίτι.

Δεν είναι μόνο νόστιμα και χορταστικά αλλά αποτελούν ένα ελαφρύ και υγιεινό σνακ που θα σας δώσει μια ώθηση ενέργειας.

Η τρυφερή μελιτζάνα που λιώνει στο στόμα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και κάλιο, τα καρύδια αποτελούν πολύτιμη πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων και φυτικής πρωτεΐνης, ενώ η αρωματική γέμιση με σκόρδο και ο κόλιανδρο προσθέτει αντιβακτηριακές ιδιότητες και βελτιώνει την πέψη.

Υλικά για τη Συνταγή

1 μεγάλη μελιτζάνα, σφικτή ή 2 μεσαίες

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

Για τη γέμιση

50 γραμμάρια καρύδια

1 σκελίδα σκόρδο

¼ ματσάκι κόλιανδρο ή μαϊντανό

Μερικές σταγόνες ξύδι λευκό ή από ρόδι ή λεμόνι (προαιρετικά)

1 κουταλιά της σούπας νερό, για να γίνει η πάστα πιο κρεμώδης

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Εκτέλεση

1. Αρχικά πλύντε τη μελιτζάνα, στεγνώστε την καλά και κόψτε την κατά μήκος σε λεπτές φέτες. Αλατίστε τις φέτες και αφήστε τες να καθίσουν σεστραγγιστήρι για 15 λεπτά. Στύψτε τις απαλά και σκουπίστε με απορροφητικό χαρτί για να φύγει η περίσσεια υγρασίας.

2. Ζεστάνετε το λάδι σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά και τηγανίστε τις μελιτζάνες για 3-5 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να ροδίσουν.Μπορείτε επίσης να τις ψήσετε στο φούρνο, στους 180ο C για 10-15 λεπτά, αφού τις περιχύσετε με λάδι. Μεταφέρετε τις έτοιμες μελιτζάνες σε ένα πιάτο και αφήστε τις να κρυώσουν.

3 .Σε ένα μπλέντερ πολτοποιητή βάλτε τα καρύδια, το ξεφλουδισμένο σκόρδο και τον κόλιανδρο. Προσθέστε το νερό και αλατοπιπερώστε κατά βούληση. Χτυπήστε μέχρι να σχηματιστεί μια παχύρρευστη πάστα. Μπορείτε να την κάνετε λίγο ή πολύ λεία, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

4. Βάλτε περίπου 1 κουταλιά της σούπας από τη γέμιση σε κάθε φέτα μελιτζάνας και τυλίξτε προσεκτικά σε ρολάκι. Ετοιμάστε τα υπόλοιπα ρολά με τον ίδιο τρόπο.

Συμβουλή

Τα ρολάκια μελιτζάνας μπορούν να σερβιριστούν ζεστά ή κρύα. Παραδοσιακά, στη Γεωργία και τον Καύκασο τοποθετούνται σε μια επίπεδη πιατέλα, πασπαλίζονται με ψιλοκομμένα καρύδια και γαρνίρονται με σπόρους ροδιού και κλαδάκια φρέσκου κόλιανδρου. Για μια πιο κομψή παρουσίαση, μπορείτε να περιχύσετε τα ρολάκια με σάλτσα ροδιού ή (για μη νηστίσιμη εκδοχή) με σάλτσα ξινή κρέμα-σκόρδο. Μια άλλη επιλογή είναι να τα τοποθετήσετε πάνω σε φύλλα μαρουλιού.

