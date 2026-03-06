Νηστίσιμο κέικ καρότου με σπόρους chia, καρύδια και αρωματικά μπαχαρικά

Ένα πεντανόστιμο, πλούσιο και ζουμερό κέικ καρότου, ιδανικό για τις ημέρες της νηστείας.

Η γλυκύτητα των τριμμένων καρότων, η τραγανότητα από τα τριμμένα καρύδια καθώς και τα αρώματα του μήλου και των μπαχαρικών αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους και το καθιστούν μια γευστική εμπειρία που πρέπει να δοκιμάσεις.

Υλικά για τη Συνταγή

20 γραμμάρια σπόρους chia μέσα σε 125 ml νερό

70 γραμμάρια λάδι καρύδας , λιωμένο + λίγο επιπλέον για τη φόρμα

60 γραμμάρια μέλι

150 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική

180 γραμμάρια πουρέ μήλων

180 ml γάλα βρώμης

165 γραμμάρια καρότο, τριμμένο (το ζύγισμα γίνεται στα καθαρισμένα καρότα)

215 αλεύρι γ.ο.χ. + λίγο επιπλέον για τη φόρμα

180 γραμμάρια αλεύρι αμυγδάλου

1 φακελάκι (12 γραμμάρια) μπέικιν πάουντερ

1 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα

1 πρέζα αλάτι

1 κουταλάκι του γλυκού από το κάθε μπαχαρικό: κανέλα σκόνη, τριμμένο τζίντζερ, γαρίφαλο σκόνη

Λίγο μοσχοκάρυδο, τριμμένο

70 γραμμάρια καρύδια, ψιλοκομμένα

Εκτέλεση

1. Αρχικά, ανακατέψτε τους σπόρους chia με το νερό και αφήστε τους να σταθούν για 10 λεπτά.

2. Λαδώστε καλά μια φόρμα για κέικ με λάδι καρύδας, πασπαλίστε με λίγο αλεύρι, ανακινήστενα καλυφθούν τα τοιχώματα και η βάση, τινάξτε το περιττό και τοποθετήστε την στο ψυγείο μέχρι να τη χρησιμοποιήσετε.

3. Σε ένα μπολ, ανακατέψτε το λάδι καρύδας με το μέλι, τη ζάχαρη και τη σάλτσα μήλου. Προσθέστε το γάλα βρώμης και τα ψιλοτριμμένα καρότα. Κοσκινίστε μέσα στο μπολ τα στέρεα υλικά, δηλαδή το αλεύρι γ.ο.χ., το αλεύρι αμυγδάλου, το μπέικιν πάουντερ, τη μαγειρική σόδα και το αλάτι και στη συνέχεια όλα τα μπαχαρικά.

4. Αναμείξτε καλά ώστε να μην υπάρχουν σβόλοι και συμπληρώστε το μίγμα με τους σπόρους chia και τα ψιλοκομμένα καρύδια.

5. Αδειάστε τη ζύμη στην προετοιμασμένη φόρμα και ψήστε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 175ο C για 40-45 λεπτά.

6. Αφήστε το κέικ να κρυώσει στη φόρμα για μισή ώρα, ξεφορμάρετέ το και αφήστε το να ξεκουραστεί για άλλες 1-2 ώρες . Πασπαλίστε την επιφάνεια με ζάχαρη άχνη και σερβίρετε.

