CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

05.03.2026 06:28

Χταπόδι με τσακιστές πατάτες baby και λάδι σκορδομαϊντανού

05.03.2026 06:28
xtapodi_patates

Μια διαφορετική εκδοχή για τον βασιλιά των θαλασσινών, το χταπόδι, πιο ρουστίκ και απίστευτα γευστική.

Ο συνδυασμός με πατάτες baby, μαλακές εσωτερικά και τραγανές απέξω, δένει υπέροχα με το ελαφρώς σοταρισμένο χταπόδι και απογειώνεται με το ελαιόλαδο που είναι αρωματισμένο με σκόρδο και μαϊντανό.

Υλικά για τη Συνταγή

(για 4 άτομα)

1 κιλό καθαρισμένο χταπόδι

600 γραμμάρια πατάτες baby

2 σκελίδες σκόρδο, χωριστά, ψιλοκομμένες

1 ματσάκι φρέσκο ​​μαϊντανό, ψιλοκομμένο

1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού

60 ml ξηρό λευκό κρασί

4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Γλυκιά πάπρικα κατά βούληση

Εκτέλεση

1. Αρχικά μαγειρέψτε το καθαρισμένο χταπόδι σε κατσαρόλα με λίγο νερό, χωρίς να προσθέσετε αλάτι, μέχρι να μαλακώσει. Μόλις είναι έτοιμο, αφήστε το να κρυώσει και κόψτε το σε μπουκιές αρκετά μεγάλες.

2. Στο μεταξύ, βράστε τις baby πατάτες με τη φλούδα τους, ξεκινώντας με κρύο νερό. Μόλις μαλακώσουν, όπως είναι ολόκληρες, πιέστε τις με τον πάτο ενός ποτηριού, ώστε να ανοίξουν και να λιώσουν λίγο.

3. Μεταφέρετέ τις σε ένα μεγάλο τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο και τηγανίστε τις μέχρι να ροδίσουν, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, χωρίς να τις γυρίζετε πολύ, μέχρι να γίνουν ελαφρώς τραγανές. Τοποθετήστε τις σε μια πιατέλα σερβιρίσματος.

4. Ξεχωριστά, ετοιμάστε ένα απλό αλλά αρωματικό γαλάκτωμα αναμειγνύοντας τη 1 σκελίδα ψιλοκομμένο σκόρδο, τον μισό μαϊντανό και το χυμό λεμονιού με λίγο ελαιόλαδο. Αφήστε το μίγμα στην άκρη.

5. Στο ίδιο τηγάνι με τις πατάτες, προσθέστε άλλο λίγο λάδι και σοτάρετε το χταπόδι σε δυνατή φωτιά για λίγα λεπτά, ίσα-ίσα να θωρακιστεί εξωτερικά. Ρίξτε το ψιλοκομμένο σκόρδο και τον μαϊντανό και έπειτα σβήστε με το λευκό κρασί , αφήνοντάς το να εξατμιστεί εντελώς. Αλατοπιπερώστε και πασπαλίστε ελαφρά με γλυκιά πάπρικα.

6. Σβήστε τη φωτιά, ραντίστε το χταπόδι με το γαλάκτωμα και σερβίρετέ το αμέσως πάνω στις ροδισμένες πατάτες.

