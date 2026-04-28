Οι περιοχές που φοβίζουν για σεισμό άνω των 6,5 Ρίχτερ

Οι πρόσφατες δηλώσεις του σεισμολόγου Γεράσιμου Παπαδόπουλου ότι η πιθανότητα ισχυρού σεισμού στον Κορινθιακό κόλπο έχει πλέον μεγαλώσει έφερε στο προσκήνιο στον δημόσιο διάλογο τις περιοχές οι οποίες κατά μια άποψη «χρωστούν» να δώσουν μεγάλο σεισμό άνω των 6,5 Ρίχτερ και αυτό λόγω της περιοδικότητάς τους.

Άλλωστε η Ελλάδα είναι από τις πιο σεισμογενής χώρες στον κόσμο μιας και βρίσκεται γεωγραφικά στο σημείο που η αφρικανική πλάκα βυθίζεται κάτω από την ευρασιατική. Έτσι, από το Ιόνιο μέχρι το Ανατολικό Αιγαίο και από τον Κορινθιακό έως τη νότια Κρήτη, οι επιστήμονες παρακολουθούν διαρκώς περιοχές όπου η γη «φορτίζεται» σιωπηλά, περιμένοντας τη στιγμή που θα απελευθερώσει ενέργεια.

Κανείς δεν μπορεί να πει πότε θα γίνει το επόμενο μεγάλο χτύπημα, όμως η χαρτογράφηση της επικινδυνότητας δείχνει με σαφήνεια τα σημεία που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για έναν σεισμό άνω των 6,5 Ρίχτερ.

Στην κορυφή της λίστας παραμένουν σταθερά τα Ιόνια Νησιά, μια ζώνη που οι σεισμολόγοι χαρακτηρίζουν χωρίς δισταγμό ως την πιο «κόκκινη» της χώρας. Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθος και Ιθάκη έχουν γράψει τη δική τους ιστορία με αλλεπάλληλα ισχυρά χτυπήματα, ενώ τα ενεργά ρήγματα της περιοχής θεωρούνται από τα πιο δυναμικά σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Ειδικότερα σε αυτή την γεωδυναμική «γειτονιά» εντάσσεται και το λεγόμενο «σεισμικό τρίγωνο του διαβόλου», μια περιοχή του δυτικού ελληνικού τόξου που ξεχωρίζει όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την έντονη δραστηριότητά της. Εκτείνεται βόρεια της Λευκάδας, νότια της Κεφαλονιάς και στο τόξο από τη Ζάκυνθο έως τη Λευκάδα. Εκεί, οι σεισμοί μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 7,5 Ρίχτερ.

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι ειδικοί και στον Κορινθιακό Κόλπο, μια από τις πιο ενεργές τεκτονικές λεκάνες της Ευρώπης. Από το Αίγιο μέχρι την Κόρινθο και από την Πάτρα έως τη Ναύπακτο, η περιοχή βρίσκεται σε συνεχή μικροσεισμική εγρήγορση. Το σύστημα ρηγμάτων που εκτείνεται έως τις Αλκυονίδες έχει αποδείξει τη δυναμική του με καταστροφικούς σεισμούς, όπως εκείνος του 1981, που έφτασε τα 6,8 Ρίχτερ και επηρέασε έντονα ακόμη και την Αττική. Στο ίδιο «κάδρο» μπαίνει και η Αταλάντη, με ένα ρήγμα που μπορεί να παραμένει ήσυχο για δεκαετίες, αλλά όταν ενεργοποιείται δίνει ισχυρότατα χτυπήματα, όπως το 1894 με τα 6,9 Ρίχτερ και τους εκατοντάδες νεκρούς.

Στο νότιο άκρο της χώρας, η Κρήτη και η θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται προς την Κάσο, την Κάρπαθο και τη Ρόδο αποτελούν μία από τις πιο βαριές γεωδυναμικές περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Εκεί λειτουργεί το ελληνικό τόξο, ένα τεκτονικό όριο τεράστιας σημασίας, όπου η σύγκρουση των λιθοσφαιρικών πλακών της αφρικανικής με την ευρασιατική δημιουργεί προϋποθέσεις για πολύ ισχυρούς σεισμούς ακόμη και άνω των 7,5 Ρίχτερ. Η νότια Κρήτη ειδικά βρίσκεται στο επίκεντρο της επιστημονικής προσοχής, καθώς θεωρείται ικανή να δώσει μεγάλα γεγονότα.

Απέναντι, στο Ανατολικό Αιγαίο, η εικόνα παραμένει εξίσου ανησυχητική. Σάμος, Χίος, Λέσβος, Κως και Ρόδος βρίσκονται σε μια ζώνη όπου συγκρούονται τεκτονικές δυνάμεις από τη Μικρά Ασία και το Αιγαίο, δημιουργώντας ένα σύνθετο και ιδιαίτερα ενεργό περιβάλλον. Το ιστορικό ισχυρών σεισμών στην περιοχή δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού.

Την ίδια ώρα, το Βόρειο Αιγαίο παραμένει στο μικροσκόπιο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, καθώς συνδέεται άμεσα με την προέκταση του μεγάλου ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας. Λήμνος, Σαμοθράκη και Άγιος Ευστράτιος βρίσκονται σε μια κρίσιμη γραμμή, με μελέτες να κάνουν λόγο ακόμη και για πιθανό «σεισμικό ντόμινο» που θα μπορούσε να ξεκινήσει από τη Θάλασσα του Μαρμαρά και να επηρεάσει ευρύτερα την περιοχή.

Αν και χαμηλότερα στην κλίμακα επικινδυνότητας, δεν περνούν απαρατήρητες η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, αλλά και η Θεσσαλία με επίκεντρο τη Λάρισα, τον Τύρναβο και τον Βόλο, όπου τα τελευταία χρόνια ενεργοποιήθηκαν ξανά ρήγματα, υπενθυμίζοντας ότι ο σεισμικός κίνδυνος δεν περιορίζεται μόνο στα «παραδοσιακά» επίκεντρα.

Το συμπέρασμα των ειδικών είναι σαφές και ταυτόχρονα ψύχραιμο με τα πιο πιθανά σημεία για έναν μεγάλο σεισμό να εντοπίζονται στο Ιόνιο, στον Κορινθιακό, στη νότια Κρήτη και στο Ανατολικό Αιγαίο. Ωστόσο, όπως τονίζουν το ζητούμενο δεν είναι η καλλιέργεια φόβου, αλλά η προετοιμασία. Γιατί σε μια χώρα που ζει με τον σεισμό, η πραγματική ασφάλεια δεν βρίσκεται στην πρόβλεψη, αλλά στην ετοιμότητα.

Διαβάστε επίσης:

