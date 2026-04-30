ΣΥΡΙΖΑ: Σε δύσκολο σταυροδρόμι ο Φάμελλος ενώ το κόμμα Τσίπρα «ζυγώνει»

Μεγάλος αναβρασμός επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς τα πράγματα βρίσκονται πλέον σε οριακό σημείο, στον βαθμό που ο Τσίπρας δίνει σήμα ότι φτάνει η ώρα των ανακοινώσεων για την ίδρυσή του κόμματός του.

Άπαξ και έρθει αυτή η στιγμή, θα καταρρεύσει τελείως και η ρητορική της Κουμουνδούρου περί ενότητας και σύγκλισης του ΣΥΡΙΖΑ – ως αυτόνομου κόμματος – με τον Τσίπρα και το κόμμα του. Από πλευράς πρώην πρωθυπουργού τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, δεν επιδιώκει συνασπισμό κομμάτων και αυτό δεν αλλάζει. Και το ερώτημα που γεννάται είναι αν δεν υπάρξει συνεργασία μεταξύ των δύο χώρων με στόχο ένα «ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο», τι μπορεί να γίνει.

Είναι σαφές πλέον στους πάντες ότι έχει έρθει η ώρα πολύ δύσκολων αποφάσεων για τον Σωκράτη Φάμελλο. Πολλοί θεωρούν ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για μεσοβέζικες στάσεις και ισορροπίες που δεν απαντούν στα πραγματικά δεδομένα, και πρέπει η κατάσταση να ξεκαθαρίσει.

Γι’ αυτόν τον λόγο υπάρχουν πολλοί – μάλιστα και από την πλειοψηφία και από τη μειοψηφία – που θεωρούν ότι ο Σωκράτης Φάμελλος πρέπει να επιδιώξει μια συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Ενδεικτικά μόνο, υπέρ της συνάντησης / συνεννόησης έχουν ταχθεί δημόσια από τη μία ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος και από την άλλη ο Νίκος Παππάς.

Με τη συζήτηση αυτή να έχει φουντώσει στο εσωτερικό τις τελευταίες μέρες, εύλογα προκλήθηκε θόρυβος από την πληροφορία ότι ήδη υπήρξε τηλεφώνημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα προκειμένου να οριστεί συνάντηση.

Την ύπαρξη τηλεφωνικής επικοινωνίας ή συνάντησης διέψευσαν και Αμαλίας και Κουμουνδούρου, με την πρώτη να διαμηνύει επιπλέον ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν αναμιγνύεται στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ – κάτι που μάλλον δείχνει πως δεν είναι πολύ «θερμός» για το ενδεχόμενο μιας συνάντησης / συζήτησης με τον Σωκράτη Φάμελλο.

Είτε πράγματι έγινε ένα πρώτο τηλεφώνημα, είτε όχι, κορυφαία στελέχη του κόμματος εξακολουθούν να θεωρούν ότι μια συνάντηση πρέπει να γίνει. Άλλοι γιατί θεωρούν ότι δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί η προσπάθεια εξεύρεσης μιας φόρμουλας συμπόρευσης, άλλοι γιατί θεωρούν πως και μια αρνητική απάντηση από πλευράς Τσίπρα θα «ξεκλειδώσει» επόμενες κινήσεις.

Η ώρα των αποφάσεων

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά βρίσκεται σε σταυροδρόμι, καθώς έχει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο δρόμους – υπό το δεδομένο πάντα ότι ο Αλέξης Τσίπρας λέει σταθερά «όχι» στη συνεργασία κομμάτων και προκρίνει την κατά μόνας προσχώρηση στελεχών στο κόμμα του, κι αυτή όχι μαζικά και όχι χωρίς κριτήρια:

– Είτε να επιλέξει κάποιας μορφής «απορρόφηση» του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα Τσίπρα – εξ ου και από τον ΣΥΡΙΖΑ ορισμένοι υιοθετούν την ορολογία Τσίπρα περί ανασύνθεσης και απορρίπτουν την έννοια της «συγκόλλησης».

– Είτε να επιλέξει τη χωριστή κάθοδο στις εκλογές, μόνος ή μαζί «με όσους θέλουν και μπορούν» – για παράδειγμα τους Κατσέλη, Κόκκαλη και Κοτζιά (αν συνεχίσουν να θέλουν ακόμη και στην περίπτωση που δεν θα υπάρχει σύγκλιση με Τσίπρα).

Σε αυτήν τη δεύτερη περίπτωση όμως θεωρείται ότι εκ των πραγμάτων η σχέση ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα θα είναι πια «αντιπαραθετική» στην πορεία προς τις εκλογές. Εννοείται δε πως σε αυτό το ενδεχόμενο το πιθανότερο είναι ότι θα υπάρξουν αθρόες αποχωρήσεις και πολλοί θεωρούν ότι θα ανοίξει ο δρόμος της διεκδίκησης της ηγεσίας από τον Παύλο Πολάκη.

Στελέχη από την πλειοψηφία θεωρούν ότι η χωριστή κάθοδος δεν εξασφαλίζει ούτως ή άλλως καμία προοπτική στον ΣΥΡΙΖΑ – πρόσφατα ο γραμματέας της Κ.Ε. Στ. Καλπάκης χαρακτήρισε το ενδεχόμενο «καταστροφικό». Επιπλέον, αυτή η επιλογή είναι αντίθετη προς το αφήγημα της διαμόρφωσης ενός προοδευτικού πόλου απέναντι στον Μητσοτάκη. Επομένως, θεωρούν τα στελέχη αυτής της άποψης, είναι μονόδρομος να τα βρει ο Φάμελλος με τον Τσίπρα. Συζήτηση που, όμως, όπως είναι κατανοητό, δεν είναι επί ίσοις όροις.

Από την άλλη πλευρά, όσων θεωρούν ότι στην πραγματικότητα προωθούνται σενάρια διάλυσης του κόμματος (μεταξύ αυτών και οι Πολάκης και Παππάς που είναι «κομμένοι» από το κόμμα Τσίπρα), υπάρχει η οπτική που λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα με ιστορία έχει έναν κόσμο «δικό του» που θα τον ακολουθήσει.

«Όποιος αρνηθεί θα κριθεί»

Χθες, παρέμβαση έκανε και ο Νίκος Παππάς (Action24), επιμένοντας στην ανάγκη ο Φάμελλος να προχωρήσει σε επαφές, μετά τον Νίκο Κοτζιά, και με τη Λούκα Κατσέλη, τον Πέτρο Κόκκαλη αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως η εφαρμογή της σχετικής απόφασης της Κ.Ε. πρέπει να επιταχυνθεί. Και διαμηνύοντας πως πρέπει «να γίνουν τα τηλεφωνήματα και οι συναντήσεις», όπου «ο καθένας έχει δικαίωμα να αρνηθεί», και τότε «ο καθένας θα κριθεί».

Επιπλέον το στέλεχος της μειοψηφίας, θύμισε την πρόσφατη αναφορά του συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργου Βασιλειάδη περί «αυτοδιάλυσης», τονίζοντας πως εφόσον ο Αλέξης Τσίπρας διαφώνησε με αυτήν τη θέση του συνεργάτη του «μένει το ερώτημα: Τι θα κάνουν οι συντεταγμένες πολιτικές δυνάμεις; Θα πάνε κατά μόνας ή θα συνεργαστούν; Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να συνεργαστούν».

Στο στόχαστρο οι «βιαστικοί»

Στο μεταξύ υπάρχουν πιέσεις για άμεση συνεδρίαση των οργάνων (Π.Γ. και Κοινοβουλευτική Ομάδα) – συνεδριάσεις άμεσα ζήτησε και ο Νίκος Παππάς στη συνέντευξή του – κάτι για το οποίο πάντως δεν δείχνει να βιάζεται η ηγεσία.

Στελέχη της Κουμουνδούρου αντιμετωπίζουν με καχυποψία την πίεση να γίνουν άμεσα τα όργανα, και βλέπουν από πίσω την πρόθεση να μπει θέμα μέτρων (π.χ. διαγραφών) κατά όσων δηλώνουν δημόσια ότι θέλουν να πάνε στον Τσίπρα.

Υπενθυμίζεται ότι σχετικές δηλώσεις την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξαν από τους βουλευτές Συμεών Κεδίκογλου και Ανδρέα Παναγιωτόπουλο.

