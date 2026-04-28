Διαψεύδουν Αμαλίας και Κουμουνδούρου τηλεφωνική επικοινωνία Φάμελλου με Τσίπρα

Μπορεί τα πράγματα να πλησιάζουν ένα οριακό σημείο για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς «ζυγώνει» το κόμμα Τσίπρα και πολλοί στο κόμμα θεωρούν ότι πρέπει να γίνει μια επικοινωνία Φάμελλου με Τσίπρα προκειμένου να ξεκαθαριστούν ζητήματα σε σχέση με την δυνατότητα συνεργασίας ή μη.

Ωστόσο τα πράγματα μάλλον δεν έχουν φτάσει ακόμη εκεί, καθώς τόσο η Αμαλίας όσο και η Κουμουνδούρου διαψεύδουν πληροφορίες για τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ανδρών.

Ειδικότερα, μετά από πληροφορίες ότι υπήρξε τηλεφώνημα Φάμελλου με τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να καθοριστεί συνάντηση από την Αμαλίας σημειώνουν ότι δεν υπήρξε καμία τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ανδρών. Αντιστοίχως από την Κουμουνδούρου τονίζουν ότι δεν υπάρχει τηλεφώνημα. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι αυτό δε σημαίνει αρνητικό κλίμα με Αμαλίας.

Μιλώντας στο Μeganews εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης: «Υπάρχει σταθερή τηλεφωνική επικοινωνία (σ.σ. του πρώην πρωθυπουργού και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ) για πολιτικά θέματα. Δεν υπάρχει συζήτηση και προγραμματισμός για κάποια συνάντηση».

