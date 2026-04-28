ΣΥΡΙΖΑ: Οι «φευγάτοι» για Τσίπρα, οι «συνθετικοί» και το άδειασμα της κλεψύδρας που πιέζει την Κουμουνδούρου

Αντίστροφα έχει αρχίσει να μετράει ο χρόνος για την επισημοποίηση του κόμματος Τσίπρα, καθώς θεωρείται πλέον πολύ πιθανό η εξέλιξη αυτή να έρθει έως τα τέλη Ιουνίου. Ωστόσο αντίστροφα μετράει και ο χρόνος για την Κουμουνδούρου η οποία μιλά για συντεταγμένη πορεία του κόμματος με στόχο τον καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου.

Είναι βέβαια σαφές ότι καταλύτης σε αυτή τη διαδικασία στην πραγματικότητα είναι ο Τσίπρας και το κόμμα που ετοιμάζει, το οποίο θα έχει το δικό του στίγμα και σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει και από τους οποίους δεν κάνει πίσω, δεν θα αποτελεί συνασπισμό δυνάμεων.

Καθώς οι παρασκηνιακές διεργασίες εντείνονται και υπάρχει κλίμα επίσπευσης, που τροφοδοτείται και από τις δηλώσεις του ίδιου του Τσίπρα – «ζυγώνει η ώρα» – κάποιοι ετοιμάζουν τις προσωπικές τους «βαλίτσες», είτε έχουν πάρει εισιτήριο είτε όχι, ενώ άλλοι διαμηνύουν πως είναι επείγον να βρεθεί λύση ενωτική συλλογικά.

Ήδη υπάρχει στο στενό κύκλο της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, μια συζήτηση για το ότι πρέπει να υπάρξει μια συνάντηση Τσίπρα – Φάμελλου προκειμένου να ξεκαθαρίσει τι μπορεί να γίνει και πώς.

Πρόσωπα κοντά στον Φάμελλο συγκατανεύουν πως μια τέτοια συνάντηση πρέπει να υπάρξει. Κάποιοι διαβεβαιώνουν ότι προς το παρόν αυτό δεν έχει συμβεί, δεχόμενοι πάντως πως ο χρόνος πιέζει, άλλοι ενθαρρύνουν προς αυτή την κατεύθυνση αφήνοντας να εννοηθεί πως αν κάτι τέτοιο συμβεί δεν σημαίνει απαραίτητα πως θα το μάθουμε.

Πιέσεις για συνεννόηση Φάμελλου με Τσίπρα

Σε αυτούς που πιέζουν ή αλλιώς ενθαρρύνουν τις δύο πλευρές, Φάμελλο και Τσίπρα, να έρθουν σε συνεννόηση, ανεξαρτήτως του ποιος θα πάρει την πρωτοβουλία, είναι στελέχη του ηγετικού πυρήνα, που τις προηγούμενες μέρες έκαναν σχετικές δημόσιες δηλώσεις.

Στην Κυριακάτικη Αυγή ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Σωκράτη Φάμελλου και μέλος της ΠΓ, έκανε λόγο για την ανάγκη να υπάρξουν «άμεσα πρωτοβουλίες συνεννόησης». Όπως είπε «δύο είναι οι λέξεις-κλειδιά: ενότητα και ανασύνθεση. Με όσους θέλουν και μπορούν πλέον οφείλουμε να συνεννοηθούμε άμεσα για να υπάρξει ισχυρή προοδευτική λύση. Και σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ σημαντικός. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κόσμος της Αριστεράς έχει κουραστεί από κατακερματισμούς και εσωστρέφειες. Δεν αντέχει και δεν θα συγχωρέσει κι άλλη εσωστρέφεια. Θέλει κοινή πορεία. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτούνται αποφασιστικότητα και ισχυρή βούληση από όλες τις πλευρές. Και άμεσα πρωτοβουλίες συνεννόησης».

«Ο κατακερματισμός ευνοεί μόνο τον κ. Μητσοτάκη» ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης επισημαίνοντας πως «οφείλουμε όλες και όλοι να κάνουμε τα πάντα για να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη» και πως το έδαφος υπάρχει αλλά το επόμενο διάστημα οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες πρέπει «να καταλήξουν στη συγκρότηση ενός ενιαίου και ισχυρού πόλου που θα διεκδικήσει τη νίκη στις εκλογές». Και δήλωσε αισιόδοξος για αυτή την εξέλιξη.

«Πρέπει να υπάρξει ένα νέο πολιτικό υποκείμενο, με διαδικασίες ενότητας και ανασύνθεσης, στον χώρο της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης» ανέφερε ο Στέργιος Καλπάκης το Σάββατο στο Φόρουμ των Δελφών, ενώ στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, σημείωνε στη Ναυτεμπορική TV: «Θα είναι πολύ αρνητική εξέλιξη και θα είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο να κατέβουν ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και το κόμμα Τσίπρα ξεχωριστά στις εκλογές. Και αυτό πρέπει να το αποτρέψουμε, θα είναι αρνητική εξέλιξη. Και έχουμε ευθύνη, έχει και ο Σωκράτης Φάμελλος ευθύνη να την αποτρέψει, και ο Αλέξης Τσίπρας βεβαίως έχει ευθύνη να αποτραπεί αυτή η αρνητική εξέλιξη».

Οι «φευγάτοι»

Στο μεταξύ, την περασμένη εβδομάδα άρχισαν να κινούνται και οι «βιαστικοί» και «φευγάτοι» οι οποίοι με δηλώσεις τους – και καθώς θεωρούν ότι πλησιάζει η ώρα – υπενθύμισαν την επιθυμία τους να συστρατευτούν με τον Τσίπρα. Την ίδια ώρα όμως κανείς δεν παραιτείται εκ των προτέρων, περιμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις. Ως εκ τούτου κάποιοι ερμηνεύουν αυτές τις δηλώσεις περισσότερο ως εκδήλωση άγχους παρά ως κλειδωμένη συμφωνία με Αμαλίας.

Το μεγαλύτερο θόρυβο προκάλεσαν οι δηλώσεις του βουλευτή Ευβοίας Συμεών Κεδίκογλου και του βουλευτή Αχαϊας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Και με τους δύο υπήρξε επικοινωνία Φάμελλου προκειμένου να «μαζευτούν», ο δεύτερος μάλιστα προχώρησε σε επανορθωτική δήλωση την ίδια μέρα. Τις προηγούμενες μέρες, το ενδιαφέρον του για τη συστράτευση με τον Αλέξη Τσίπρα είχε εκδηλώσει και ο βουλευτής Μαγνησίας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ενώ την Πέμπτη, ημέρα του Αγίου Γεωργίου, ο βουλευτής Αν. Αττικής Γιώργος Καραμέρος σε ευχαριστήριο μήνυμα για τις ευχές, στο facebook, έκανε αναφορά και στην «Ιθάκη». Θεωρείται δε πως είναι αρκετοί ακόμη οι βουλευτές που θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα.

Πιο έμμεσα, ο Γιάννης Ραγκούσης, επίσης μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, ο οποίος είναι από τους πλέον ένθερμούς της σύγκλισης με Τσίπρα και έχει από τον Σεπτέμβριο μιλήσει για αναστολή των συνεδριακών αποφάσεων του ΣΥΡΙΖΑ, άφησε να εννοηθεί το ενδιαφέρον του για το κόμμα Τσίπρα. Δίπλα σε δηλώσεις για τις «πειραγμένες εκλογές» σε συνέχεια των δηλώσεων Αρβανίτη, έκανε κάποιες αναφορές σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Ειδικότερα χαρακτήρισε «λογικό και αυτονόητο» από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα που τίθεται το θέμα της παραίτησης από τη βουλευτική του έδρα. Ωστόσο, σημείωσε πως τα περί όρων και προνομίων δεν τον αφορούν προσωπικά. Ακόμα, υπενθύμισε πως το 2019 όταν αποφάσισε να συμπορευτεί με τον ΣΥΡΙΖΑ «όχι μόνο δεν έβαλα όρο ούτε ζήτησα κάτι, αλλά αρνήθηκα να δεχτώ σημαντική θέση στην κυβέρνηση ή σε υπουργείο που μου προτάθηκε, για να προστατέψω τον εαυτό μου και τον ίδιο». Κατέληξε πάντως ότι θα αποφασίσει για το δρόμο που θα ακολουθήσει, αφού πρώτα ο Αλέξης Τσίπρας κάνει τις ανακοινώσεις του.

