ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 21:48
27.04.2026 21:00

Γεωργιάδης κατά Ανδρουλάκη: Πώς πέφτουν οι μάσκες, ο «θεσμικός» αφήνει χυδαία υπονοούμενα κατά δικαστών

Σφοδρή κριτική άσκησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ μετά την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. 

Ο υπουργός Υγείας εγκάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ επειδή ισχυρίστηκε «ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο Εισαγγελεύς του ΑΠ κ. Τζαβέλας ελέγχεται από την Κυβέρνηση που τον διόρισε».  Ο κ. Γεωργιάδης θύμισε ότι με νόμο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, από το 2024,  οι ίδιοι οι Δικαστές και οι Εισαγγελείς σε Ολομέλεια, ψηφίζουν σε μυστική διαδικασία ποιον επιθυμούν να προαχθεί στη θέση αυτή. «Και ο κ. Τζαβέλας εξελέγη πρώτος σε ψήφους με διαφορά και μεταξύ των Δικαστών και μεταξύ των Εισαγγελέων.  Η Κυβέρνηση απλά διόρισε αυτόν που οι ίδιοι επέλεξαν» τονίζει ο κ. Γεωργιάδης.

Ταυτόχρονα, ο υπουργός Υγείας τονίζει ότι ο κ. Ανδρουλάκης «που μεταφέρει το προσωπικό του ζήτημα, όλη μέρα στην Δημόσια Σφαίρα με απολύτως τοξικό τρόπο, επιτίθεται και στον κ. Ζήση, τον προηγούμενο Εισαγγελέα που έκανε την αρχική πράξη Αρχειοθέτησης και τώρα στον νυν Εισαγγελέα που την έκρινε έγκυρη» και κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι άφησε εναντίον του δικαστή χυδαία υπονοούμενα.

Αναλυτικά η ανάρτηση Γεωργιάδη

Ο @androulakisnick ο οποίος εδώ και μέρες με κατηγορεί ως αντιθεσμικό, επιτέθηκε σήμερα στην Δικαιοσύνη για την Απόφαση του Εισαγγελέα του ΑΠ να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, διότι έκρινε ότι η πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση δεν εισέφερε κανένα νέο στοιχείο στην έρευνα. Και αυτή του την επίθεση, ο έως χθες «υπερασπιστής της Δικαιοσύνης» την συνέδεσε με την επιλογή των Ανωτάτων Δικαστών από την Κυβέρνηση. Ισχυρίστηκε δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο Εισαγγελεύς του ΑΠ κ. Τζαβέλας ελέγχεται από την Κυβέρνηση που τον διόρισε. 

Ο κ. Ανδρουλάκης όμως δεν ανέφερε ότι το 2024 η Κυβέρνηση του @kmitsotakis ψήφισε Νόμο σύμφωνα με τον οποίο οι ίδιοι οι Δικαστές και οι Εισαγγελείς σε Ολομέλεια, ψηφίζουν σε μυστική διαδικασία ποιον επιθυμούν να προαχθεί στη θέση αυτή και ότι ο κ. Τζαβέλας εξελέγη πρώτος σε ψήφους με διαφορά και μεταξύ των Δικαστών και μεταξύ των Εισαγγελέων.

Η Κυβέρνηση απλά διόρισε αυτόν που οι ίδιοι επέλεξαν.

Προσέξτε τώρα ο κ. Ανδρουλάκης, που μεταφέρει το προσωπικό του ζήτημα, όλη μέρα στην Δημόσια Σφαίρα με απολύτως τοξικό τρόπο, επιτίθεται και στον κ. Ζήση, τον προηγούμενο Εισαγγελέα που έκανε την αρχική πράξη Αρχειοθέτησης και τώρα στον νυν Εισαγγελέα που την έκρινε έγκυρη.

Βρείτε μου εσείς έναν Νεοδημοκράτη που επιτέθηκε με τον ίδιο τρόπο στον Πρόεδρο ή στον Εισαγγελέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου που εξέδωσαν την απόφαση που άρεσε στον κ. Ανδρουλάκη ή που άφησε οποιοδήποτε χυδαίο υπονοούμενο για αυτούς, όπως έκανε πριν από λίγο ο ίδιος.

Βέβαια εγώ είμαι ο «κακός» που υπερασπίζομαι τόσες μέρες το Σύνταγμα και το άρθρο 90 και που συμφώνησαν μαζί μου μέχρι στιγμής ως προς την αρμοδιότητα του ΑΔΣ οι κ. Βενιζέλος, Παυλόπουλος, Θάνου και σήμερα και η κα Σακελαροπούλου. Αλλά εγώ ήμουν ο «αντιθεσμικός» και ο κ. Ανδρουλάκης ο «θεσμικός»….για να δείτε πώς πέφτουν οι μάσκες….

