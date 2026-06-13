Χρηστίδης: Εκλογές εδώ και τώρα – Δεν μπορεί η Βουλή να λειτουργεί με 297 βουλευτές εκ των οποίων 40 ανεξάρτητοι

Τις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με αιχμή την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών και την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος, ανέδειξε ο Βουλευτής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο».

Ο Παύλος Χρηστίδης υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ επιμένει σε πολιτικές που απαντούν στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τη στήριξη των πολιτών.

«Εμείς έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε και χρειάζεται περισσότερη πολιτική, λύσεις και προτάσεις, είτε αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε τα εργασιακά, είτε τις συντάξεις, είτε τα θέματα που αφορούν το κυκλοφοριακό, το περιβάλλον. Εδώ στην Καλλιθέα, για παράδειγμα, που βρισκόμαστε, πριν από ένα μήνα έκλεισαν τα σχολεία γιατί κάποιος πήρε τηλέφωνο και είπε μυρίζει κάτι. Και ένα μήνα μετά δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο το προκάλεσε», σχολίασε.

«Η κυβέρνηση εργαλειοποιεί ακόμη και κορυφαίες θεσμικές διαδικασίες»

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, επέκρινε την κυβέρνηση για την αδυναμία της να δώσει ουσιαστικές λύσεις, μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, όπως η μείωση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στα προβλήματα των μεταφορών και του κυκλοφοριακού, υπενθυμίζοντας ότι το κόμμα έχει αναδείξει συστηματικά το ζήτημα εντός και εκτός Βουλής.

«Έχουμε κάνει ερωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις. Σας θυμίζω ότι περνάμε 111 ώρες τον χρόνο μέσα στο αυτοκίνητο, καθημερινά, με τεράστιο κόστος. Αυτά είναι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όπως και τα προβλήματα στα λεωφορεία και το ότι ακόμα και τώρα που ξεκίνησε η τουριστική περίοδος, κάποιοι συρμοί του μετρό δεν έχουν καν κλιματισμό», συμπλήρωσε.

Ακόμη, έκανε λόγο για αλαζονική στάση του πρωθυπουργού και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση εργαλειοποιεί ακόμη και κορυφαίες θεσμικές διαδικασίες, όπως η συνταγματική αναθεώρηση, για επικοινωνιακούς λόγους.

«Η προσωπική μου άποψη είναι ότι εκλογές πρέπει να γίνουν αύριο το πρωί. Και το λέω αυτό διότι με 40 ανεξάρτητους βουλευτές, με κόμματα τα οποία διαλύονται και ανακυκλώνονται όλη την ώρα, με 297 βουλευτές στη Βουλή, να ανοίγει συνταγματική αναθεώρηση και να περιμένει ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει ομιλία στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και όχι στη Βουλή, κατά τη διάρκεια έναρξης της συνταγματικής αναθεώρησης, δείχνει όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται ο κ. Μητσοτάκης. Ακόμα και τη συνταγματική αναθεώρηση την εργαλειοποιεί», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

«Φωτογραφία της στιγμής οι δημοσκοπήσεις»

Αναφερόμενος, τέλος, στις δημοσκοπήσεις, σχολίασε ότι αποτελούν μια φωτογραφία της στιγμής, η οποία αλλάζει διαρκώς.

«Εγώ ήμουν εδώ και πριν από έξι μήνες, όταν με ειρωνεία οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με αποκαλούσαν ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Και βλέπουμε σήμερα πώς είναι τα νούμερα. Και ήμουν εδώ και πριν από δέκα χρόνια, όταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων ειρωνεύονταν που ήταν στην τελευταία θέση το ΠΑΣΟΚ. Και βλέπουμε πως είναι σήμερα η κατάσταση. Οι πολίτες θα αποφασίσουν στις κάλπες», κατέληξε.

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