Μητσοτάκης σε φορείς τουρισμού στη Ρόδο: Να προσελκύσουμε όσους περισσότερους επισκέπτες μπορούμε

Την ικανοποίησή του για τον τουρισμό στη χώρα, ειδικά στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, που «αποδεικνύεται εξαιρετικά ανθεκτικός», κόντρα στις απαισιόδοξες προβλέψεις, εξέφρασε ο πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε με φορείς του τουρισμού, στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

«Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το χαιρετίσουμε και να το αποδώσουμε, σε μεγάλο βαθμό, στους φορείς του τουρισμού, στους επαγγελματίες, στους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν μετατρέψει τη Ρόδο σε μία πραγματική “ναυαρχίδα” του ελληνικού τουρισμού, αποδεικνύοντας, κ. Περιφερειάρχα και κ. Δήμαρχε, ότι το νησί αυτό έχει εξαιρετική ανθεκτικότητα. Ενθυμούμαι, μάλιστα, τον τρόπο με τον οποίον είχαμε διαχειριστεί την πολύ μεγάλη πυρκαγιά πριν από κάποια χρόνια και την ταχύτητα με την οποία η Ρόδος μπόρεσε και ανέκαμψε, όχι απλά ως ένας όμορφος αλλά και ως ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

»Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι ενδεχομένως σύντομα να μπορούμε να έχουμε μια οριστική επίλυση στο ζήτημα της πολεμικής σύρραξης στο Ιράν. Εάν οι αισιόδοξες προβλέψεις επιβεβαιωθούν, αυτό θα σημαίνει ότι αυτόματα θα βρεθούμε μπροστά σε μία καινούργια ανάγκη να κινηθούμε γρήγορα για να καλύψουμε τη ζήτηση, η οποία πάντα έρχεται την τελευταία στιγμή όταν επιλύεται μία μεγάλη γεωπολιτική εκκρεμότητα.

Νομίζω ότι εδώ και το Υπουργείο και οι φορείς της Ρόδου, αλλά και συνολικά των Δωδεκανήσων, θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε αυτούς τους επισκέπτες οι οποίοι την τελευταία στιγμή θα κάνουν τις επιλογές τους για το πού θα περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου και εξήρε το γεγονός ότι στη Ρόδο «υπάρχει απόλυτη εργασιακή ειρήνη και ένα πολύ καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζόμενων στον τομέα του τουρισμού».

«Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι η συλλογική σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί εδώ στη Ρόδο προσφέρει υψηλότερες αμοιβές. Νομίζω ότι είναι μία έμπρακτη αναγνώριση ότι όταν ο τουρισμός συνολικά πηγαίνει καλά πρέπει να ωφελούνται και οι εργοδότες και οι επιχειρηματίες αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι», επισήμανε.

«Να πω κιόλας ότι μπορέσαμε και θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα του Εργατικού Κέντρου να φτιαχτεί στη Ρόδο ένα Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας, κάτι το οποίο γνωρίζω ότι εκκρεμούσε εδώ και πολλά χρόνια, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η πρώτη προτεραιότητα της πολιτείας, που πρέπει να είναι η εξασφάλιση ότι τηρούνται οι βασικοί κανόνες ασφάλειας για τους εργαζόμενους, πραγματικά αυτή η υποχρέωσή μας θα μπορεί και διοικητικά πια να καλύπτεται.

Να αναφερθώ εν τάχει στις πολύ σημαντικές επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει -γιατί ως επένδυση την αντιλαμβάνομαι- στον τομέα του πολιτισμού, με τις παρεμβάσεις οι οποίες δρομολογούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού, γίνονται και παραδίδονται. Θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να βρεθούμε στον χώρο της Περβόλας, τον οποίο εγώ προσωπικά δεν τον έχω δει, όπως δεν τον είχαν δει και πάρα πολλοί Ροδίτες, καθώς ο χώρος ήταν, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, αποκλεισμένος για 75 χρόνια Τώρα αποδίδεται, πια, στην πόλη της Ρόδου ως ένα επιπρόσθετο τουριστικό αξιοθέατο σε αυτόν τον καταπληκτικό προορισμό.

Ως προς τα ζητήματα των υποδομών, είχα την ευκαιρία λίγο πριν σας συναντήσω να επισκεφτώ το λιμάνι της Ρόδου. Κύριε Περιφερειάρχα, θεωρώ ότι αυτή θα είναι μία εμβληματική επένδυση η οποία θα γίνει ως προς την αναβάθμιση των υποδομών της Ρόδου. Πράγματι, η εικόνα αυτή τη στιγμή δεν θα έλεγα ότι ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες και στις υψηλές απαιτήσεις που θέτουμε για τον τουρισμό κρουαζιέρας.

Και όταν μιλώ για τουρισμό κρουαζιέρας, να αποσαφηνίσω και πάλι ότι η προτεραιότητα της ελληνικής πολιτείας είναι να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερο homeporting δηλαδή να ξεκινούν -ή και να τελειώνουν- οι κρουαζιέρες από τη Ρόδο και να μην αποτελεί η Ρόδος απλά έναν σταθμό για μία εξάωρη αποβίβαση επισκεπτών, οι οποίοι απλά θα περιηγηθούν στην παλιά πόλη ή θα πάνε μέχρι τη Λίνδο.

Ετοιμάζεται το master plan, θα το αναμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να κινηθούμε με μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να δρομολογήσουμε όλες τις αδειοδοτικές διαδικασίες και να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση ώστε αυτή η πολύ σημαντική επένδυση να μπορέσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν».

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε όλους τους φορείς του τουρισμού. «Να επαναλάβω το πόσο υπερήφανοι είμαστε για την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, όπως αυτό παρέχεται στη Ρόδο. Να τονίσω ότι υπηρετείτε, και με το παραπάνω, την εθνική στρατηγική η οποία συνδυάζει την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος με την επέκταση της τουριστικής περιόδου. Εσείς στη Ρόδο σε μεγάλο βαθμό το έχετε πετύχει. Βοηθάει, βέβαια, και ο καιρός και το γεγονός ότι είμαστε στο νοτιοανατολικό άκρο της πατρίδας. Όμως, αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς τη δική σας ουσιαστική συνδρομή.

Σε αυτή την προσπάθεια να ξέρετε ότι η ελληνική πολιτεία θα είναι αρωγός. Και είμαι σίγουρος ότι, εφόσον επιλυθούν και οι γεωπολιτικές εκκρεμότητες οι οποίες μας ταλανίζουν, όταν θα κάνουμε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, τον απολογισμό και αυτής της τουριστικής περιόδου, ο κλάδος του τουρισμού και ειδικά η τουριστική δυναμική της Ρόδου θα μας εκπλήξει για ακόμα μία φορά ευχάριστα», είπε.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος, επίσης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης και οι Βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παππάς, Μανώλης Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης Υψηλάντης.

«Είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει»

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της τελικής ευθείας προς τις εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει «την άνοιξη του 2027 και στην ώρα της».

Απευθυνόμενος σε κομματικά στελέχη και πολίτες, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εισέρχεται στο τελευταίο έτος της θητείας της και πως «κάθε μέρα μετράει» και έθεσε από τώρα το πολιτικό δίλημμα της επόμενης αναμέτρησης: τη συνέχιση της πορείας σταθερότητας ή την επιστροφή σε επιλογές που, όπως είπε, έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν.

«Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «δεν θα τους κάνουμε τη χάρη», κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι μοναδικό της μέλημα είναι η πτώση της κυβέρνησης και όχι η διατύπωση μιας αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι «η μόνη πολιτική δύναμη με αξιόπιστη πρόταση για την Ελλάδα του 2030», επαναλαμβάνοντας ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει λογικές παροχολογίας ενόψει εκλογών. «Αυτά τα οποία μπορώ να κάνω θα τα υλοποιήσω και αυτά τα οποία δεν μπορώ, δεν θα τα τάξω», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην οικονομία, παραδέχθηκε ότι η ακρίβεια έχει απορροφήσει σημαντικό μέρος των αυξήσεων σε μισθούς και εισοδήματα, υποστήριξε ωστόσο πως τα «νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά» επιτρέπουν στην κυβέρνηση να συνεχίζει τη στήριξη των νοικοκυριών χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα ζητήματα εθνικής άμυνας, επισημαίνοντας ότι σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί αναγκαιότητα και όχι επιλογή. «Εδώ ο ουρανός και η θάλασσα είναι λίγο πιο γαλάζια από αλλού. Πρώτο χρέος μου είναι να κρατήσω την πατρίδα μου ασφαλή», ανέφερε, τονίζοντας ότι η χώρα διαθέτει σήμερα τις πιο αξιόμαχες Ένοπλες Δυνάμεις που είχε ποτέ.

Κλείνοντας, κάλεσε τα στελέχη και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας να παραμείνουν σε διαρκή εκλογική ετοιμότητα, υπογραμμίζοντας ότι η παράταξη στηρίζεται στους ανθρώπους που αποτέλεσαν τη «ραχοκοκαλιά» των δύο προηγούμενων εκλογικών νικών και μπορούν να οδηγήσουν και σε μια τρίτη επικράτηση το 2027.

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