Βόλος: Πορεία για τα 6 χρόνια από τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του Βασίλη Μάγγου από αστυνομικούς

Με βασικό αίτημα την καταδίκη των έξι αστυνομικών που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό και τον βασανισμό του Βασίλη Μάγγου, περίπου 300 άτομα συμμετείχαν σήμερα, Σάββατο, 13 Ιουνίου, σε συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο του Βόλου.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την συμπλήρωση έξι χρόνων από την μεγάλη διαδήλωση της 13ης Ιουνίου 2020 ενάντια στην καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ-Lafarge, αλλά και από όσα ακολούθησαν την επόμενη ημέρα, στις 14 Ιουνίου 2020, όταν ο Βασίλης Μάγγος ξυλοκοπήθηκε, σύμφωνα με τις καταγγελίες, από αστυνομικούς.

Έναν μήνα αργότερα, στις 13 Ιουλίου 2020, ο 26χρονος πέθανε, με την υπόθεση να παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για συλλογικότητες, κινήσεις πολιτών και φορείς που ζητούν δικαιοσύνη. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά έξω από το Δημαρχείο Βόλου, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα για τον Βασίλη Μάγγο, την αστυνομική βία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, υπό την παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρέθηκε το αίτημα να αποδοθούν ευθύνες για τον άγριο ξυλοδαρμό του Βασίλη Μάγγου, καθώς και να μην ξεχαστεί η μεγάλη κινητοποίηση του 2020 κατά της καύσης απορριμμάτων στον Βόλο.

Η σημερινή πορεία είχε χαρακτήρα μνήμης αλλά και διεκδίκησης, με τους συμμετέχοντες να τονίζουν ότι, έξι χρόνια μετά, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας.

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