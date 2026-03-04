search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 07:20
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

04.03.2026 06:15

Χαλβάς σιμιγδαλένιος με ξύσμα από εσπεριδοειδή

04.03.2026 06:15
halva_new

Η παραδοσιακή συνταγή για σιμιγδαλένιο χαλβά, κλασικό και νόστιμο, που ξυπνά τις γευστικές αναμνήσεις μιας άλλης εποχής.

Παρασκευάζεται σε κάθε ελληνικό σπίτι κατά την περίοδο της νηστείας και στολίζεται με ξηρούς καρπούς, ξύσμα εσπεριδοειδών, σιρόπι σοκολάτας αλλά και γλυκά του κουταλιού.

Υλικά για τη Συνταγή

(Η μέτρηση γίνεται με το ίδιο ποτήρι)

2 ποτήρια σιμιγδάλι χοντρό

1 ποτήρι ελαιόλαδο καλής ποιότητας

2 ½ ποτήρια ζάχαρη

2 ποτήρια χλιαρό νερό

2 ποτήρια χυμό πορτοκάλι, φρεσκοστιμμένο

Ξύσμα από πορτοκάλι και λεμόνι ή λάιμ

Για το στόλισμα

Καρυδόψιχα, φιστίκι τριμμένο, γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι ή κυδώνι, ξύσμα ή κονφί πορτοκαλιού.

Εκτέλεση

1. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, βάλτε το ελαιόλαδο και σοτάρετε το σιμιγδάλι , ανακατεύοντας συνεχώς με ξύλινη κουτάλα για να μην κολλήσει. Στην αρχή το σιμιγδάλι θα σκουρύνει λίγο αλλά μετά θα γίνει ξανθό.

2. Παράλληλα σε μια άλλη κατσαρόλα βάλτε το νερό με τη ζάχαρη και ύστερα το χυμό και φέρτε τα σε βρασμό.

3. Πολύ προσεκτικά για να μην καείτε από τον κοχλασμό, αδειάστε το ελαφρύ σιρόπι μέσα στην κατσαρόλα με το σιμιγδάλι.

4. Ανακατεύοντας συνεχώς με ξύλινη κουτάλα, αφήστε το να πάρει μια βράση (θα κάνει μπουρμπουλήθρες). Ρίξτε το ξύσμα και ανακατέψτε.

5. Αδειάστε τον χαλβά στο ταψί ή τη φόρμα που θα χρησιμοποιήσετε και αφήστε τον να κρυώσει.

6. Στολίστε με καρυδόψιχα, τριμμένο φιστίκι κτλ και σερβίρετε με γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι ή κυδώνι που του ταιριάζει πολύ. Μπορείτε να τον απολαύσετε και σκέτο, πασπαλισμένο με λίγη κανέλα ή με λίγο σιρόπι σοκολάτας.

