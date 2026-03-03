Φακές σούπα, με πλούσια γεύση ψητού σκόρδου

Η κλασική συνταγή για ζεστή και χορταστική σούπα φακές με την προσθήκη ψητού σκόρδου που ανεβάζει το πιάτο γευστικά και αρωματικά χωρίς να το κάνει πικάντικο και βαρύ.

Το ψήσιμο του σκόρδου με την παρακάτω τεχνική του δίνει μια πιο ήπια και γλυκιά γεύση και μπουστάρει ιδιαίτερα τα μαγειρευτά, τις σούπες και κάθε είδους αλοιφές και ντιπ.

Υλικά για τη Συνταγή

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο + λίγο επιπλέον για το τέλος

1 κρεμμύδι ξερό, ψιλοκομμένο

2 καρότα, κομμένα σε ροδέλες

1 κεφάλι σκόρδο ψητό, περίπου 8-10 σκελίδες, ψιλοκομμένες *

450 γραμμάρια φακές, καθαρισμένες από πετραδάκια κτλ και ξεπλυμένες

950 ml ζεστό νερό ή ζωμό λαχανικών

1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας

Περίπου 400 γραμμάρια τοματάκια ψιλοκομμένα και αποφλοιωμένα

2 δαφνόφυλλα

1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη ξερή

½ κουταλάκι του γλυκού θυμάρι ξερό

½ κουταλάκι του γλυκού κύμινο (προαιρετικά)

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι + λίγο επιπλέον

1 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι

2 κουταλιές της σούπας ξύδι

Εκτέλεση

1. Αρχικά ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

2. Προσθέστε το κρεμμύδι και τα καρότα στην κατσαρόλα, ανακατεύοντας συχνά για 8-10 λεπτά ή μέχρι τα κρεμμύδια να μαλακώσουν και να γίνουν διάφανα. Αλατοπιπερώστε κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

3. Βάλτε το ψητό σκόρδο, τις φακές, τον ζωμό, τις ψιλοκομμένες ντομάτες, τον πελτέ ντομάτας, τη ρίγανη, το θυμάρι, το κύμινο,τα φύλλα δάφνης, το αλάτι και το πιπέρι.

4. Αφήστε το φαγητό να βράσει, στη συνέχεια χαμηλώστε τη φωτιά, σκεπάστε και σιγοβράστε, ανακατεύοντας κατά διαστήματα, για τουλάχιστον 1 ώρα ή μέχρι να μαλακώσουν οι φακές.

5. Αφαιρέστε τα δαφνόφυλλα, ρίξτε το ξύδι, δοκιμάστε και προσθέστε επιπλέον αλάτι και πιπέρι, αν χρειάζεται.Ραντίστε με λίγο ελαιόλαδο.

*Για το ψητό σκόρδο

1 κεφάλι σκόρδο,αφού έχετε αφαιρέσει τα εξωτερικά φύλλα του

1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200°C.Κόψτε το σκόρδο από πάνω (περίπου 1 ½ εκατοστό) έτσι ώστε να αφαιρέσετε και ένα μικρό κομμάτι από κάθε σκελίδα.Κόψτε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο, τοποθετήστε το κεφάλι σκόρδου με τις κομμένες άκρες προς τα πάνω και ραντίστε με 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο για να καλύψετε όλες τις εκτεθειμένες σκελίδες. Τυλίξτε καλά το σκόρδο με το αλουμινόχαρτο και τοποθετήστε το στο φούρνο.Ψήστε για 30-40 λεπτά ή μέχρι το σκόρδο να μαλακώσει και να ροδίσει από πάνω. Βγάλτε το από το φούρνο και αφήστε το να κρυώσει.Μόλις κρυώσει, αφαιρέστε κάθε σκελίδα προσεκτικά. Κάποιες σκελίδες θα πεταχτούν αμέσως και θα παραμείνουν άθικτες, ενώ άλλες θα είναι τόσο μαλακές που θα χρειαστεί να τις ζουλήξετε.

