ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 14:59
ADVERTORIAL

Η Eurolife FFH επεκτείνει το δίκτυο του My Health F1rst

Με την προσθήκη των νοσοκομείων του Ομίλου HHG, δίνοντας ακόμη περισσότερες επιλογές και προνόμια στους ασφαλισμένους της

Η Eurolife FFH ανακοινώνει την περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος ασφάλισης υγείας My Health F1rst, μέσα από τη διεύρυνση του δικτύου των συμβεβλημένων νοσοκομείων του με την προσθήκη όλων  των νοσοκομείων του Ομίλου HHG (Hellenic Healthcare Group). Στο ανανεωμένο δίκτυο εντάσσονται τα εξής νοσοκομεία στην Αττική και στο Ηράκλειο Κρήτης:

  • Υγεία
  • Υγεία – Μητέρα, Μαιευτική | Παιδιατρική
  • Metropolitan Hospital
  • Metropolitan General
  • Creta InterClinic

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής συνεργασίας της Eurolife FFH και με τον Όμιλο HHG, με αποτέλεσμα την σημαντική αναβάθμιση των παροχών και των υπηρεσιών του προγράμματος.  Παράλληλα, το My Health F1rst εμπλουτίζεται με πρόσθετα προνόμια και παροχές στα συγκεκριμένα νοσοκομεία του Ομίλου HHG, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη φροντίδα και την προστασία των ασφαλισμένων.

Με τις νέες προσθήκες, το δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων του My Health F1rst διαμορφώνεται πλέον σε περισσότερα από 20 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και μεγάλες περιφερειακές πόλεις.

Το My Health F1rst αποτελεί μία ευέλικτη λύση ασφάλισης υγείας, που συνδυάζει τη δύναμη της επιλογής νοσοκομείου με σημαντικές καλύψεις και προνόμια για τους ασφαλισμένους. Μεταξύ άλλων, προσφέρει:

  • 100% απευθείας κάλυψη αναγνωρισμένων εξόδων νοσηλείας στο δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού
  • προκαθορισμένη οικονομική παροχή για νοσηλείες εκτός δικτύου συμβεβλημένων νοσοκομείων
  • δυνατότητα προκαταβολής μέρους της οικονομικής παροχής κατόπιν προέγκρισης
  • ειδικά προνόμια απορρόφησης απαλλαγής σε συμβεβλημένα νοσοκομεία
  • πρόσθετες εκπτώσεις μέσω του προγράμματος EurolifeSYN+ 
  • ειδικές επιλογές με μειωμένο ασφάλιστρο για οικογένειες & ασφαλισμένους ομαδικών συμβολαίων

Μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών και συνεργασιών της, η Eurolife FFH παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία ασφαλιστικών λύσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες υγείας, προσφέροντας ουσιαστική φροντίδα και μεγαλύτερη σιγουριά στους ανθρώπους που την εμπιστεύονται για την ασφάλισή τους.

