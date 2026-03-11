Τραγανά, σιροπιαστά κουρκουμπίνια Θεσσαλονίκης

Μια παραδοσιακή συνταγή για ένα από τα πιο νόστιμα μικρά σιροπιαστά γλυκά που φτιάχνεται πανεύκολα και πολύ οικονομικά με φύλλο κρούστας, τηγανίζεται ή ψήνεται και έπειτα βυθίζεται σε αρωματικό σιρόπι.

Ένα τυπικό γλυκό της Θεσσαλονίκης, με νοσταλγική και αλησμόνητη γεύση, που αρέσει σε μικρούς και μεγάλους.

Υλικά για τη Συνταγή

250 γραμμάρια φύλλο κρούστας, ξεπαγωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας

5 κουταλιές της σούπας λιωμένο βούτυρο (κλαριφιέ) ή μαργαρίνη

Άφθονο σπορέλαιο για το τηγάνισμα

Για το σιρόπι

150ml νερό

200 γραμμάρια (1 φλιτζάνι) ζάχαρη κρυσταλλική

120ml (1/2 φλιτζάνι) μέλι

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

1 κουταλιά της σούπας φρεσκοστιμμένο χυμό λεμονιού

photo credit: greekflavours.com

Εκτέλεση

1. Αρχικά τοποθετήστε 2 φύλλα κρούστας το ένα πάνω στο άλλο, αφού πρώτα βουρτσίσετε ενδιάμεσα με το λιωμένο βούτυρο, με τη βοήθεια ενός πινέλου ζαχαροπλαστικής.

2. Βουρτσίστε και την επιφάνεια με το λιωμένο βούτυρο και διπλώστε τα στη μέση. Ρολάρετε σφικτά σε ένα μακρύ και λεπτό κυλινδρικό ρολό και έπειτα βρέξτε με λίγο νερό τις άκρες, για να σφραγίσουν.

3. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με τα υπόλοιπα φύλλα, τοποθετήστε τους κυλίνδρους σε ένα μεγάλο ταψί, σκεπάστε με πλαστική μεμβράνη και τοποθετήστε στο ψυγείο μέχρι να σφίξουν.

4. Στη συνέχεια, ζεστάνετε άφθονο σπορέλαιο σε βαθύ σκεύος για τηγάνισμα, μέχρι τους 180οC – 190οC και κόψτε με ένα κοφτερό μαχαίρι τους κυλίνδρους σε γενναιόδωρες μπουκιές, 2 εκατοστών περίπου.

5. Προσεκτικά ρίξτε τις μπουκιές στο καυτό λάδι σε δόσεις (για να μην πέσει η θερμοκρασία) και τηγανίστε μέχρι να χρυσίσουν καλά. Αφαιρέστε τα κουρκουμπίνια με τρυπητή κουτάλα και τοποθετήστε σε απορροφητικό χαρτί, να στραγγίσουν καλά.

6. Ετοιμάστε το σιρόπι, βάζοντας σε ένα κατσαρολάκι όλα τα υλικά και ανακατεύοντας μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Από τη στιγμή που θα κοχλάσει, χωρίς να ανακατεύετε, αφήστε το να βράσει για 5΄λεπτά και μετά αποσύρετε από τη φωτιά.

7. Καθαρίστε τον αφρό που μπορεί να έχει δημιουργηθεί και περιχύστε με το καυτό σιρόπι τα τηγανισμένα και στραγγισμένα κουρκουμπίνια που έχετε τοποθετήσει μέσα σε ένα ταψί. Αφήστε τα μέχρι να τραβήξουν όλο το σιρόπι και να κρυώσουν εντελώς.

