Ριζότο αλά Μιλανέζε με σαφράν, μανιτάρια και φρέσκα μυρωδικά

Το ριζότο αλά Μιλανέζε (Risotto alla Milanese) είναι ένα κλασικό, κρεμώδες ιταλικό πιάτο από τη Λομβαρδία, με χαρακτηριστικό χρυσοκίτρινο χρώμα από το σαφράν (κρόκο Κοζάνης).

Στην παρακάτω συνταγή συνοδεύεται από τηγανητά μανιτάρια πλευρώτους και φρέσκα μυρωδικά. Το βούτυρο και η παρμεζάνα δίνουν στο ριζότο μια μεταξένια υφή, ενώ ο χυμός λεμονιού και τα αρωματικά προσθέτουν μια φρέσκια γεύση.

Υλικά για τη Συνταγή

320 γραμμάρια ρύζι αρμπόριο ή καρναρόλι

1 γραμμάριο σαφράν, σε στίγματα ή σκόνη

100ml λευκό ξηρό κρασί

1 λίτρο ζωμό κοτόπουλου (διατηρήστε τον ζεστό)

50 γραμμάρια βούτυρο, κομμένο σε κύβους (κρύο)

100 γραμμάρια τυρί παρμεζάνα, ψιλοτριμμένη

Φρεσκοστιμμένο χυμό από ½ λεμόνι

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Για το σερβίρισμα

250 γραμμάρια μανιτάρια πλευρώτους

Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Αλάτι κατά βούληση

Λίγο φρέσκο νεροκάρδαμο (προαιρετικά)

Περίπου 20 φύλλα φρέσκου φασκόμηλου

Περίπου 3 κουταλιές της σούπας φρέσκο ​​μαϊντανό, ψιλοκομμένο

Εκτέλεση

1. Αρχικά χωρίστε τα μανιτάρια πλευρώτους σε μικρότερα κομμάτια.

2. Ετοιμάστε το ζωμό και έχετε κατά νου ότι θα πρέπει να τον διατηρείτε ζεστό καθ’ όλη τη διάρκεια του μαγειρέματος.

3. Ζεστάνετε μια φαρδιά κατσαρόλα ή ένα τηγάνι με ψηλές πλευρές. Προσθέστε το ρύζι και ψήστε το στεγνό, χωρίς λιπαρή ουσία, σε μέτρια φωτιά για περίπου ένα λεπτό, μέχρι οι κόκκοι να ζεσταθούν και να γίνουν ελαφρώς ημιδιαφανείς στις άκρες. Βάλτε το κρασί καιέπειτα το σαφράν. Αφήστε το κρασί να βράσει και να εξατμιστεί, ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα.

4. Προσθέστε περίπου 200 ml από τον ζεστό ζωμό. Σιγοβράστε, ανακατεύοντας τακτικά, μέχρι να εξατμιστούν σχεδόν τα υγρά. Συνεχίστε να προσθέτετε ζωμό, λίγο-λίγο, και αφήστε τον να σιγοβράσει μετά από κάθε προσθήκη, ανακατεύοντας. Επαναλάβετε τη διαδικασία για περίπου 15-16 λεπτά μέχρι το ρύζι να γίνει al dente.

5. Όταν το ρύζι γίνει al dente, αποσύρετε την κατσαρόλα από τη φωτιά, σκεπάστε και αφήστε να ξεκουραστεί για περίπου 5 λεπτά. Προσθέστε το βούτυρο και την παρμεζάνα και ανακατέψτε δυνατά μέχρι το ριζότο να γίνει εξαιρετικά κρεμώδες και να γαλακτωματοποιηθεί. Αλατοπιπερώστε και προσθέστε μερικές σταγόνες χυμό λεμονιού.

6. Ενώ το ριζότο ξεκουράζεται, σοτάρετε τα μανιτάρια πλευρώτους σε δυνατή φωτιά σε άφθονο λάδι μέχρι να ροδίσουν ωραία και να γίνουν ελαφρώς τραγανά στις άκρες. Αλατίστε κατά βούληση, σερβίρετε το ριζότο στα πιάτα και γαρνίρετε με τα σοταρισμένα μανιτάρια, το νεροκάρδαμο, τα φύλλα φασκόμηλου και τον ψιλοκομμένο μαϊντανό. Σερβίρετε αμέσως.

