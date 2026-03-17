Αφράτα πατατοψωμάκια σε σχήμα λουλουδιού

Αφράτα και λαχταριστά ψωμάκια που μπορείτε να ετοιμάσετε εύκολα για το σχολείο των παιδιών, για ένα παιδικό πάρτι ή έναν μπουφέ ή ακόμα και σαν απογευματινό σνακ για το γραφείο.

Μπορείτε να τα γεμίσετε με πουρέ πατάτας με αρωματικά μπαχαρικά, με τυρί ή με οποιαδήποτε άλλη γέμιση επιθυμείτε και σύμφωνα με την συνταγή να τα διαμορφώσετε σε αυτό το ευφάνταστο σχήμα λουλουδιού που θα κερδίσει τις εντυπώσεις.

Υλικά για τη Συνταγή

(Χρησιμοποιήθηκε φλιτζάνι 200ml)

2 φλιτζάνια γάλα, πλήρες, χλιαρό

½ φλιτζάνι ελαιόλαδο

2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη κρυσταλλική

1 φακελάκι ξηρή μαγιά στιγμής

5 φλιτζάνια αλεύρι γ.ο.χ., κοσκινισμένο

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

Για τη γέμιση

2 πατάτες μέτριες, βρασμένες

1 κουταλάκι του γλυκού νιφάδες τσίλι (μπούκοβο)

1 κουταλάκι του γλυκού (κοφτό) πιπέρι

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1 κρόκο αυγού χτυπημένο με λίγο νεράκι για το βούρτσισμα της επιφάνειας

1 κουταλάκι του γλυκού σουσάμι

1 κουταλάκι του γλυκού μαυροσούσαμο

Εκτέλεση

1. Αρχικά βάλτε σε ένα μπολ το χλιαρό γάλα μαζί με τη ζάχαρη και τη μαγιά και ανακατέψτε για λίγο να διαλυθούν.Προσθέστε το ελαιόλαδο και τη μισή ποσότητα αλευριού και ανακατέψτε με μια ξύλινη κουτάλα. Ρίξτε το αλάτι και ανακατέψτε καλά.

2. Στη συνέχεια ξεκινήστε να ρίχνετε το υπόλοιπο αλεύρι ελεγχόμενα, γιατί μπορεί να μην το πάρει όλο και να ανακατεύετε με το χέρι σας. Θα πρέπει να καταλήξετε με μια ζύμη που να μην κολλάει στα χέρια αλλά να είναι μαλακή. Σκεπάστε το μπολ και αφήστε το σε χλιαρό μέρος για 45 λεπτά μέχρι να φουσκώσει.

3. Στο μεταξύ βράστε τις πατάτες, λιώστε τις, ανακατέψτε τις με τα μπαχαρικά και το αλάτι και αφήστε τη γέμιση στην άκρη να κρυώσει.

4. Πάρτε μπαλάκια από τη ζύμη (περίπου 50 γραμμάρια το καθένα) , ανοίξτε τα σε δίσκο, βάλτε μια κουταλιά από τη γέμιση στο κέντρο του κάθε δίσκου και κλείστε καλά πιέζοντας τις ενώσεις, σε σχήμα μπάλας.Πιέστε πάλι απαλά με την παλάμη σας την κάθε μπάλα να ανοίξει σε δίσκο και με ένα μαχαίρι κάντε 8 τομές γύρω – γύρω.Στριφογυρίστε κάθε κόψιμο προς τα πάνω, πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, να φαίνεται λίγο η γέμιση, σχηματίζοντας έτσι τα πέταλα του λουλουδιού.

5. Βάλτε τα λουλουδόψωμα σε ένα ταψί που έχετε στρώσει με αντικολλητικό χαρτί και αλείψτε τα από πάνω με τον χτυπημένο κρόκο αυγού.Πασπαλίστε στο κέντρο τους το σουσάμι και το μαυροσούσαμο.

6. Ψήστε τα σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180ο C για 30-35 λεπτά μέχρι να ροδίσουν.

Συμβουλή

Μπορείτε να προσθέσετε λίγο πετιμέζι στον κρόκο του αυγού για να επιτύχετε αυτό το όμορφο ροδαλό χρώμα που έχουν οι ψημένες ζύμες των αρτοποιείων.

