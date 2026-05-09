ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

09.05.2026 15:31

Λαύριο: Μίνι οπλοστάσιο σε σπίτι στο Λαύριο, χειροπέδες σε 56χρονο – Έφοδος της ΕΛΑΣ

Έφοδο έκανε η ΕΛΑΣ σε σπίτι στην περιοχή του Λαυρίου μετά από πληροφορίες που είχε για κρυμμένα παράνομα όπλα.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής προχώρησαν στη σύλληψη του 56χρονου ιδιοκτήτη του σπιτιού, καθώς έπειτα από την έρευνα που έκαναν εντόπισαν ένα μικρό οπλοστάσιο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της περασμένης Πέμπτης (8/5), στο πλαίσιο αξιοποίησης σχετικών πληροφοριών από τις αστυνομικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν πλήθος αντικειμένων που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί όπλων, αλλά και μικροποσότητα κάνναβης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατασχέθηκαν τρία μαχαίρια, τέσσερις αναδιπλούμενοι σουγιάδες, αναδιπλούμενο πριόνι, πτυσσόμενη ράβδος, βαλλίστρα, δύο βέλη, πιστόλι τύπου ρέπλικα, 33 φυσίγγια, μικροποσότητα κάνναβης.

Ο 56χρονος συνελήφθη με κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθεί αν τα κατασχεθέντα αντικείμενα συνδέονται με άλλες παράνομες ενέργειες ή υποθέσεις της περιοχής.

