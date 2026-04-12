search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 15:00
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.04.2026 11:12

Ηράκλειο: Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας αποκάλυψε οπλοστάσιο – Συνελήφθη 60χρονος

12.04.2026 11:12
opla irakleio (1)

Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο οδήγησε σε εκτεταμένη αστυνομική έρευνα και στην αποκάλυψη μίνι οπλοστασίου σε σπίτια που διατηρούσε 60χρονος, σε χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία 52χρονης, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν κατά τις έρευνες καραμπίνες, αεροβόλα, μαχαίρια, κροτίδες ακόμη και οστεοφυλάκιο με λείψανα.

H ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθη χθες (11.04.2026) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδος και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου 60χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακής βίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος 52χρονης ημεδαπής από τον 60χρονο, αστυνομικοί των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποίησαν χθες (11.04.2026) το μεσημέρι έρευνες σε οικίες που κατέχει και χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και  κατασχέθηκαν:

•    (3) κυνηγετικά όπλα  
•    αεροβόλο τυφέκιο μετά της διόπτρας, 
•    αεροβόλο πιστόλι με αμπούλα εντός θήκης, 
•    αεροβόλο περίστροφο, 
•    βαλλίστρα, 
•    (8) μαχαίρια  
•    (486) φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων  
•    (3)συσκευασίες με βολίδες αεροβόλου όπλου, 
•    ζώνη κυνηγιού, 
•    κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων, 
•    (20) κροτίδες, 
•    (2) παλιές εικόνες χριστιανικών αναπαραστάσεων, 
•    (1) οστεοφυλάκιο με λείψανα, 
•    (18) πετρώδη κομμάτια πιθανόν παλαιάς περιόδου

opla


Προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος».

Διαβάστε επίσης:

Σύρος: Ο 13χρονος ξύπνησε την οχιά από τη χειμερία νάρκη – Τα τελευταία νέα για την κατάσταση της υγείας του

Κρήτη: Τρεις επιχειρήσεις της Frontex για τη διάσωση 94 προσφύγων

Ταξίδι στον χρόνο μέσα από vintage παιχνίδια – Το (ακριβό) χόμπι της νοσταλγίας (photos)


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bretania-police-new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Καταγγελία 20χρονης για ομαδικό βιασμό έξω από εκκλησία μετά από έξοδο σε κλαμπ

dendias1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δένδιας: Πάσχα στο Επιτηρητικό Φυλάκιο «126» του Έβρου (Photo)

kiberli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κίμπερλι Γκιλφοΐλ: Οι ευχές στα ελληνικά

polo_main
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: Θρίαμβος της εθνικής ανδρών – Νίκησε στα πέναλτι την Ισπανία, με ανατροπή 11 δευτερόλεπτα πριν το τέλος (Videos)

ekav_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο με μηχανή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
padousi new
LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

country house
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

vythos-petroma
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειρηνικός Ωκεανός: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «δρόμο από κίτρινα τούβλα», αλλά δεν ήταν αυτό που πίστευαν…

kerkira_starttv
MEDIA

Κέρκυρα: Απρόοπτο στον «αέρα» - Δήμαρχος... αρνήθηκε να ευχηθεί για την Ανάσταση σε ρεπόρτερ τοπικού καναλιού! (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 15:00
bretania-police-new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Καταγγελία 20χρονης για ομαδικό βιασμό έξω από εκκλησία μετά από έξοδο σε κλαμπ

dendias1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δένδιας: Πάσχα στο Επιτηρητικό Φυλάκιο «126» του Έβρου (Photo)

kiberli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κίμπερλι Γκιλφοΐλ: Οι ευχές στα ελληνικά

1 / 3