Ηράκλειο: Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας αποκάλυψε οπλοστάσιο – Συνελήφθη 60χρονος

Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο οδήγησε σε εκτεταμένη αστυνομική έρευνα και στην αποκάλυψη μίνι οπλοστασίου σε σπίτια που διατηρούσε 60χρονος, σε χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία 52χρονης, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν κατά τις έρευνες καραμπίνες, αεροβόλα, μαχαίρια, κροτίδες ακόμη και οστεοφυλάκιο με λείψανα.

H ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθη χθες (11.04.2026) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδος και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου 60χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακής βίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος 52χρονης ημεδαπής από τον 60χρονο, αστυνομικοί των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποίησαν χθες (11.04.2026) το μεσημέρι έρευνες σε οικίες που κατέχει και χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• (3) κυνηγετικά όπλα

• αεροβόλο τυφέκιο μετά της διόπτρας,

• αεροβόλο πιστόλι με αμπούλα εντός θήκης,

• αεροβόλο περίστροφο,

• βαλλίστρα,

• (8) μαχαίρια

• (486) φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

• (3)συσκευασίες με βολίδες αεροβόλου όπλου,

• ζώνη κυνηγιού,

• κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων,

• (20) κροτίδες,

• (2) παλιές εικόνες χριστιανικών αναπαραστάσεων,

• (1) οστεοφυλάκιο με λείψανα,

• (18) πετρώδη κομμάτια πιθανόν παλαιάς περιόδου



Προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος».

