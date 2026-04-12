ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 15:01
12.04.2026 10:53

Κρήτη: Τρεις επιχειρήσεις της Frontex για τη διάσωση 94 προσφύγων

Σε εξέλιξη βρίσκονται τις τελευταίες ώρες τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης και μεταφοράς μεταναστών, που εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβους σε θαλάσσιες περιοχές νότια των Καλών Λιμένων.

Πρόκειται συνολικά για 94 άτομα που αναμένεται να μεταφερθούν στους Καλούς Λιμένες και από εκεί σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.

Στο πρώτο περιστατικό, σκάφος της δύναμης FRONTEX με τη συνδρομή drone εντόπισε 44 ν.μ νότια των Καλών Λιμένων 34 άτομα, ενώ με λίγη ώρα διαφορά εντοπίστηκε από ναυαγοσωστικό του Λιμενικού και drone, μια δεύτερη λέμβος με 22 άτομα σε θαλάσσια περιοχή 45 ν.μ νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η τρίτη λέμβος στην οποία επέβαιναν 35 άτομα, εντοπίστηκε από σκάφος της δύναμης FRONTEX και drone, περίπου στα 55 ν.μ επίσης νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

