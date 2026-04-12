ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 10:46
Tο Ποντίκι Web

Κέρκυρα: Απρόοπτο στον «αέρα» – Δήμαρχος… αρνήθηκε να ευχηθεί για την Ανάσταση σε ρεπόρτερ τοπικού καναλιού! (video)

kerkira_starttv

Απρόοπτο σημειώθηκε το βράδυ της Ανάστασης στην Κέρκυρα, όταν ο δήμαρχος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πουλημένος, επέλεξε να μην προχωρήσει σε δήλωση κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής σύνδεσης, παρά το σχετικό αίτημα δημοσιογράφου.

Το περιστατικό καταγράφηκε στη Σπιανάδα, όπου η δημοσιογράφος Ηρώ Λέλλα πραγματοποιούσε απευθείας μετάδοση για το Start TV, μεταφέροντας το εορταστικό κλίμα της βραδιάς.

Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, απευθύνθηκε στον δήμαρχο ζητώντας μια σύντομη ευχή για την Ανάσταση, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε απαντώντας ειρωνικά: «Υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας; Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει».

«Φαίνεται το μήνυμα της Ανάστασης δεν έφτασε σε όλους», σχολίασε η ρεπόρτερ…

