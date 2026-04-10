Σβέλτες προγραμματικές κινήσεις στον ΣΚΑΪ, νέα πλατφόρμα από το Mega για την Ορθοδοξία, αμφιβολία για αγροτικές δουλειές και τη «Φαρμα» στο Star

Σε ολική επαναφορά ετοιμάζεται ο ΣΚΑΪ για την επόμενη σεζόν, όπως δείχνουν τα σημάδια στον τηλεοπτικό ορίζοντα με τις κινήσεις που έχει αρχίσει και κάνει.

Η ανατοποθέτηση στον ανταγωνισμό είναι κύριο μέλημα. Μέλημα επίσης είναι με το προγραμματικό περιεχόμενο του να βρίσκεται μεταξύ των πρώτων επιλογών στο ζάπινγκ και να ενδυναμώσει τη συνήθεια κοινού.

Στο πλαίσιο αυτό διατηρεί τις σταθερές του, όπως είναι η πρωινομεσημεριανήενημερωτική ζώνη και πάει να εξαλείψει το φαινόμενο της «αχίλλειου πτέρνας» του παρουσίασε στη μεταμεσημερινή ζώνη του ώστε φθάνοντας ως το βραδάκι να έχει διαμορφώσει συνθήκες τέτοιες ώστε το δελτίο ειδήσεων να παραλαμβάνει ένα ισχυρό lead in με απώτερο σκοπό να επανεμφανιστεί στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης.

Στο πλαίσιο αυτό απέφερε καρπούς η «πολιορκία» των Νάνσυς Ζαμπέτογλου – Θανάση Αναγνωστόπουλου για επιστροφή. Το τηλεοπτικό δίδυμο από το 2017 μέχρι και το 2021- δηλαδή για τέσσερις σεζόν- παρουσίαζε στον σταθμό του Φαλήρου την εκπομπή «Dot.» κάθε Σάββατο και Κυριακή.

Για την ιστορία, έπειτα από την μετακίνηση τους στην ΕΡΤ η εκπομπή στον ΣΚΑΪ συνεχίστηκε με τη Νάντια Μπουλέ και το Μίνωα Θεοχάρη για μια ακόμη σεζόν. Το «στενό μαρκάρισμα» των παρουσιαστών του καθημερινού «Στούντιο 4 » της ΕΡΤ, είχε αρχίσει από πέρσι από τον άνθρωπο που τους «ανέβασε» στην ΕΡΤ, και από πρόπερσι είναι στον ΣΚΑΪ. Τον Κωνσταντίνο Ζούλα.

Ο ΣΚΑΪ είχε κινηθεί οργανωμένα εδώ και καιρό, λέει το ρεπορτάζ, για να κλείσει το συγκεκριμένο πρότζεκτ, γνωρίζοντας ότι η δημόσια τηλεόραση δύσκολα θα μπορούσε να κοντράρει οικονομικά μια πρόταση, δελεαστική όπως αυτή με την οποία επανήλθε ο σταθμός του Φαλήρου.

Εφόσον επισφραγιστεί με το τυπικό σκέλος της η συμφωνία το τηλεοπτικό δίδυμο θα αναλάβει, όπως λέγεται, μια τρίωρης διάρκειας ζωντανή εκπομπή,αμέσως μετά το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του καναλιού.

Η πρόκληση για τον ΣΚΑΪ είναι η νέα πρόταση να έχει ποιοτικά πρότυπα σαν εκείνα που έκαναν το «Στούντιο 4» να ξεχωρίζει για το περιεχόμενο και την αισθητική του, λόγος για τον οποίον επέλεξαν οι ιθύνοντες του σταθμού να διεκδικήσουν το τηλεοπτικό δίδυμο. Υπάρχει όμως και μια ειδοποιός διαφορά. Η τηλεόραση της μπλέντερ ψυχαγωγίας και της ομφαλοσκόπησης, δεν έχει χώρο στην ΕΡΤ. Στον ΣΚΑΪ είναι αλλιώς. Μέχρι τώρα τουλάχιστον.

Η άνευ απροόπτου κάθοδος των δύο από την Αγία Παρασκευή στο Φάληρο θα επιδράσει ως δρομολογητής εξελίξεων, ενδεχομένως και για ειλημμένες αποφάσεις. Όλα δείχνουν ότι το πρότζεκτ «Όπου υπάρχει Ελλάδα» δεν θα περάσει και στην επόμενη σεζόν, τουλάχιστον στην μορφή που άρχισε και με τις αλλαγές παρουσιαστών και ύφους, συνεχίζει στην τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο.

Επίσης η εκπομπής «Το ‘χουμε» θα περάσει στην τηλεοπτική ιστορία και μένει να φανεί πως θα διαμορφωθεί η «επόμενη ημέρα» για την αξιοποίηση του Κώστα Τσουρού.

Στα γρήγορα επίσης ο σταθμός «κλείδωσε» την εκπομπή επιχειρηματικών επενδυτικών ευκαιριών «Dragons Den» του Σάκη Τανιμανίδη. Μάλιστα έβγαλε στον αέρα σχετικό τρέιλερ πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Και από κοντά πολλά σημάδια στον ορίζοντα συνηγορούν ότι ο ΣΚΑΪ θα δηλώνει «παρών» και στην τυπολογία της μυθοπλασίας. Πορεία προς Φάληρο εμφανίζεται να έχει δώσει στο GPS της σειράς «Μπλε ώρες» ο Ανδρέας Γεωργίου με τους συνεργάτες του. Τα φετινά προγραμματικά σούρτα φέρτα της αλλοτινής πρωταθλήτριας τηλεθέασης σειράς του «Η γη της ελιάς» δημιούργησαν τρικυμιώδης συνθήκες στην σχέση με το Mega, παρότι υπήρχε συμβατικός όρος που προσδιόριζε την ώρα μετάδοσης επεισοδίων της, σύμφωνα με πηγές από το χώρο των τηλεοπτικών παραγωγών που είναι σε θέση να γνωρίζουν. Το στοιχείο αυτό προκάλεσε σκεπτικισμό για το προγραμματικό μέλλον της νέας καθημερινής πρότασης του Γεωργίου.

Είναι πιθανόν, εφόσον τελεσφορήσουν οι επαφές, η σειρά «Μπλέ ώρες» να «αγκαλιάσει» με επεισόδια της το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Όπερ έδει δείξαι.

Νέα, θεματική ενότητα του Mega για την πίστη και την Ορθοδοξία

Το Mega έθεσε σε λειτουργία και πρόσβαση το «Pemptousia+» μία ψηφιακή – θεματική ενότητα που περιλαμβάνει προγράμματα ιστορικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού περιεχομένου (τέχνες και παραδόσεις, ήθη και έθιμα). Η νέα υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας www.megatv.com και της υβριδικής πλατφόρμας, Mega Play.

Το «Pemptousia+» είναι μία ολοκληρωμένη streaming υπηρεσία, που συγκεντρώνει ντοκιμαντέρ, επιλεγμένες συναυλίες και θεματικές εκπομπές υψηλής αισθητικής και ιστορικής αξίας, επισημαίνει ο σταθμός, προσφέροντας στο κοινό ένα πρόγραμμα, που συνδέει το παρελθόν με το παρόν.

Η πλατφόρμα φέρνει στο προσκήνιο περιεχόμενο, με επίκεντρο τους ιερούς τόπους της Ορθοδοξίας στην Ελλάδα και τον κόσμο, τον βίο Αγίων, τα μοναστήρια και τον μοναχικό βίο, τη βυζαντινή μουσική και την άυλη πολιτισμική κληρονομιά, καθώς και τα ήθη και έθιμα που συνδιαμόρφωσαν τη συλλογική ταυτότητα. Οι τηλεθεατές μπορούν εύκολα να αποκτήσουν πρόσβαση στη νέα πλατφόρμα πατώντας το κίτρινο κουμπί στην τηλεόραση.

Άδηλο το μελλον για τη «Φάρμα» στο Star

Θα ‘ναι, δεν θα ‘ναι το βουκολικών χαρακτηριστικών ριάλιτι «Η φάρμα» ως πρόταση την επόμενη σεζόν; Στο STAR, λέγεται, το ζυγίζουν. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Με ροπή προς το δεύτερο.

Τα βάλανε στο ζύγι και παλάτζο δεν προκύπτει, όπως θρυλείται. Και η απόδοση στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης είναι μια σοβαρή παράμετρος. Συνδυαστικά με την τηλεθέαση που σημειώνει το ριάλιτι. Στα υπόψη και οι εξαιρέσεις στις νέες διευρυμένες επιχορηγήσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ που μελετώνται σε διαβούλευση αυτήν την περίοδο. Ναι μεν θα υποστηρίζει οικονομικά και υπο πρϋποθέσεις, τηλεπαιχνίδια, σόου και ριάλιτι. Μένουν όμως απ’ έξω οι παραγωγές περιεχομένου με το στοιχείο της επιβίωσης. Δηλαδή φαίνεται ότι αποκλείονται προγράμματα τύπου «Survivor», «Φάρμα», ομοειδή και παρεμφερή.

Και «Παιδική Χαρά» το Netflix

Το Netflix αναφέρει ότι μεταξύ 2023 και 2025, οι τέσσερις σειρές με τις περισσότερες προβολές και έξι από τους 10 κορυφαίους τίτλους στην πλατφόρμα του ήταν παιδικές σειρές. Εξετάζοντας όλα τα προγράμματα του Netflix, το “CoComelon” είναι η μεγαλύτερη παιδική σειρά της πλατφόρμας. Το 2025, η σειρά είχε συνολικά πάνω από 93 δισεκατομμύρια λεπτά προβολών, καθιστώντας την μία από τις

πιο δημοφιλείς σειρές σε όλο το streaming. Το τσίμπησαν αυτό τα σαϊνια της πλατφόρμας και ετοίμασαν μια νέα εφαρμογή αποκλειστικά για παιδιά ηλικίας οκτώ ετών και κάτω. Στο app είναι συγκεντρωμένο το δημοφιλές παιδικό περιεχόμενο του Netflix,το οποίο είναι απαλλαγμένο από διαφημίσεις, προσβάσιμο χωρίς σύνδεση με οποιονδήποτε τρόπο και καμία επιβάρυνση.

Το «Payground», διαθέσιμο παγκοσμίως από τις 28 του μήνα, σχεδιάστηκε για να συντροφεύει-υποστηρίζει το Netflix– τα παιδιά σε πολύωρα αεροπορικά ταξίδια ή σε πολύωρα ψώνια του σουπερμάρκετ, αλλά και όχι μόνον σε αυτά. Το Netflix αναφέρει ότι συνεχίζει να προσφέρει βασικούς γονικούς ελέγχους, όπως περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία που συνδέεται με τα προφίλ των

παιδιών, προσαρμόσιμες ρυθμίσεις «ώριμης ηλικίας» για τον περιορισμό του περιεχομένου, αποκλεισμό ταινιών ή εκπομπών σε επίπεδο τίτλου, PIN κλειδώματος προφίλ που μπορούν να προστεθούν στα προφίλ ενηλίκων και ιστορικό προβολής παιδιών για τους γονείς.

Γάλλοι και δημοσιογραφία

Εννέα στους δέκα Γάλλους (92%) θεωρούν σημαντικό τον ρόλο των δημοσιογράφων στη διάκριση της αλήθειας από το ψεύδος και το 72% πιστεύει μάλιστα ότι είναι απαραίτητος. Επίσης σε σχεδόν ίδιο βαθμό (89%) οι Γάλλοι θεωρούν ότι η δημοσιογραφία είναι «χρήσιμο επάγγελμα», πεποίθηση η οποία είχε να καταγραφεί σε αυτή την ένταση από τον Μάιο του 2022, την περίοδο της προεδρικής εκστρατείας και την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία με την εισβολή της Ρωσίας. Αυτό το εύρημα καταδεικνύει, καταρχάς, σύμφωνα με την έκθεση, την ανάγκη των Γάλλων να κατανοούν καλύτερα τις πληροφορίες που λαμβάνουν: ένας στους δύο Γάλλους δηλώνει ότι έρχεται πιο συχνά αντιμέτωπος με ψευδείς πληροφορίες, ενώ η εμπιστοσύνη στα πολυμεσικά ντοκουμέντα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση εξαιτίας της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης (φτάνοντας έως και το 63% για τις φωτογραφίες που δεν δημοσιεύονται από τα μέσα ενημέρωσης).

Αυτά είναι ορισμένα ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου ερευνών Viavoice η οποία παρουσιάστηκε με την ευκαιρία των εργασιών του 19 ου Διεθνούς Συνεδρίου Δημοσιογραφίας στην Τούρ το οποίο ολοκληρώνεται, αύριο, Σάββατο. Επιπροσθέτως παρατηρείται σαφής αύξηση της εμπιστοσύνης στις πληροφορίες που βρίσκει κανείς μόνος του στα έγκυρα ΜΜΕ, σε αντίθεση με αυτές που μεταδίδουν γνωστοί του στα κοινωνικά δίκτυα (αυξητική μεταβολή κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες σε 2 χρόνια, φθάνοντας το 77 %). Αν και δεν είναι ιδανικά, τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν όσον αφορά το έργο των δημοσιογράφων, σε διάφορες περιπτώσεις τους τελευταίους μήνες είναι ενθαρρυντικά. Πράγματι, για έξι στους 10 Γάλλους, η δουλειά των δημοσιογράφων τους επέτρεψε να διακρίνουν σωστά τι συνιστούσαν αποδεδειγμένα γεγονότα και τι απόψεις όσον αφορά την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο στο Ιράν, τις ενέργειες και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και στην υπόθεση Έπσταϊν.

