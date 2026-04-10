Στίβεν Κολμπέρ: Ο αποχαιρετισμός από το «The Late Show» εξελίσσεται σε πολιτικό-πολιτιστικό γεγονός

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή με την τηλεοπτική σεζόν στις ΗΠΑ να πλησιάζει στο φινάλε της, το τοκ σόου του Στιβεν Κολμπέρ ανέκαθεν τραβούσε την προσοχή. Φέτος όμως η συνθήκη είναι διαφορετική.

Στις 21 Μαΐου θα μεταδοθεί η τελευταία και καταληκτική εκπομπή του δημοφιλούς προγράμματος του οποίου οικοδεσπότης ήταν ο Κολμπέρ από το 2015. Καθώς έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τον ξεχωριστό παρουσιαστή του CBS, ο αποχαιρετισμός του έχει εξελιχθεί σε κάτι μεγαλύτερο από έναν συνηθισμένο νυχτερινό αποχαιρετισμό ή ακόμα και αποχαιρετισμό σεζόν. Θα μπορούσε να είναι μια συνηθισμένη- τελευταία- σεζόν, όπως τόσες άλλες.

Όμως έχει μετατραπεί σε μια πολιτιστική και πολιτική ιστορία, με κάθε επεισόδιο να εξετάζεται μέσα από το πρίσμα της σχέσης του Κολμπέρ με το δίκτυό του, της αλλαγής στην ιδιοκτησία της Paramount και της φήμης του κωμικού ως ενός από τους πιο ειλικρινείς εκφραστές πολιτικής σάτιρας της τηλεόρασης.

Θεωρητικοί και αναλυτές του οικοσυστήματος των ΜΜΕ στις ΗΠΑ αναφέρουν πως αυτός ο συνδυασμός έχει μετατρέψει την τελευταία-πρόσφατη-περίοδο της εκπομπής σε τηλεοπτικό γεγονός.

«Όταν ένα μεγάλης απήχησης νυχτερινό τοκ σόου, όπως του Κολμπέρ, μπαίνει στην τελευταία της σεζόν, το πρόγραμμα σταματά να μοιάζει με εβδομαδιαία ανασκόπηση ειδήσεων και αρχίζει να μοιάζει με ιστορία που γράφεται – αυτός είναι ένας τεράστιος παράγοντας τηλεθέασης», δήλωσε ο Κέιβαν Σροφ, αναλυτής Μέσων και Πολιτισμού και ιδρυτής του Εργαστηρίου Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της Σχολής Διοίκησης του Yale.

Το επερχόμενο φινάλε– κατάργηση του τοκ σόου αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό και οι διασημότητες αλληλεπιδρούν με το πρόγραμμα, σημείωσε.

«Κάθε «κλείσιμο» καλεσμένου γίνεται μια πιθανή στιγμή αποχαιρετισμού, κάθε μονόλογος αποκόπτεται και κοινοποιείται πιο δυναμικά, η εκπομπή γίνεται ξανά πολιτιστικό γεγονός και όχι απλώς μια ακόμη βραδιά τηλεόρασης», πρόσθεσε ο Σροφ. « Σημαίνοντα πρόσωπα μπορεί ξαφνικά να ανυπομονούν να βρεθούν στην πολυθρόνα του καλεσμένου στην εκπομπή, ενώ στο παρελθόν ίσως να είχαν «αποφύγει» την πρόσκληση».

Η δυναμική που έχει αποκτήσει το τοκ σόου αποτυπώνεται στα τελευταία επεισόδια, στα οποία καλεσμένοι τίμησαν και επαίνεσαν ανοιχτά την εκπομπή, τον παρουσιαστή και την διαδρομή τους.

Προσφάτως ο Τζόν Λίθγκοου διάβασε ένα ποίημα που έγραψε για τον Κόλμπερ αποκαλώντας τον «αγαπημένο εθνικό θησαυρό», καλεσμένος στην εκπομπή- μέρος μιας αυξανόμενης τάσης αφιερωμάτων από διάσημους, με πιο πρόσφατο εκείνο με την Όπρα Γουίνφρεϊ.

Η προσοχή γύρω από τον αποχαιρετισμό του Κολμπέρ συνδέεται επίσης με την ευρύτερη διαμάχη γύρω από το CBS και τη μητρική του εταιρεία.

Η ανακοίνωση κατάργησης της εκπομπής πέρυσι ήρθε εν μέσω εικασιών ότι η αλλαγή ηγεσίας της Paramount και η σχέση της με την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις προγραμματισμού του δικτύου.

Αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τον Σροφ, έχει διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι θεατές ερμηνεύουν σχεδόν όλα όσα συμβαίνουν στη σειρά τώρα.

Η υψηλή δημοφιλία του Κολμπέρ μπορεί επίσης να τροφοδοτεί την έντονη προσοχή γύρω από την αποχαιρετιστήρια σεζόν.

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση του NBC News έδειξε ότι ο παρουσιαστής του «The Late show» βρίσκεται στις πρώτες θέσεις λίστα δημοτικότητας, αμέσως μετά από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, μεταξύ των δημοσίων προσώπων που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα.

Ο αποχαιρετισμός σε συνέχειες του Κολμπέρ πιθανόν να είναι και η οικοδόμηση βαθύτερου και ισχυρότερου δεσμού με το τηλεοπτικό κοινό ώστε να τον ακολουθήσουν και αλλού ήταν μια άλλη ερμηνεία που δόθηκε.

