CBS: Ανακοίνωσε την εκπομπή που θα διαδεχθεί το «The Late Show» του Stephen Colbert τον άλλο μήνα (photos/video)

Μια εποχή φθάνει στο -προαναγγελθέν- τέλος της τον άλλο μήνα στο CBS. Στις 22 Μαΐου το τηλεοπιτικό δίκτυο ανακοίνωσε ότι στη θέση του περίφημου βραδινού τοκ σόου «The Late Show with Stephen Colbert» θα μεταδίδει το πρόγραμμα «Comics Unleashed With Byron Allen».

Η εκπομπή υπάρχει ήδη στο περιεχόμενο του δίκτυο, απλώς η μετάδοση του θα αρχίζει κατά μία ώρα νωρίτερα. Επίσης ένα άλλο πρόγραμμα, το τηλεπαιχνίδι «Funny You Should Ask» θα προβάλλεται στη θέση του «Comics Unleashed», το οποίο είναι επίσης παραγωγή της εταιρείας του Μπάιρον Άλεν.

Εν τω μεταξύ στο προχθεσινό «Late Show» ο Κολμπέρ φιλοξένησε την Όπρα Γουίνφρεϊ και άλλαξαν θέσεις.

Η Γουίνφρεϊ μετακινήθηκε από την καρέκλα του συνεντευξιαζόμενου στο γραφείο του παρουσιαστή, κάνοντας στον Κολμπέρ προσωπικές ερωτήσεις σχετικά με το επερχόμενο τέλος της εκπομπής στις 21 Μαΐου.

Ρώτησε τον Κολμπέρ τι ένιωθε έτοιμος να «απελευθερώσει» πριν αποχωρήσει. Ο Κολμπέρ απάντησε συναισθηματικά, λέγοντας ότι δεν μπορεί να εξωτερικεύσει κάτι διότι εξακολουθεί να έχει μια «στενή σχέση» με τους ανθρώπους που αγαπά και με τους οποίους συνεργάζεται.

«Εξακολουθώ να έχω μια βαθιά σχέση με όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγαπώ, με τους οποίους έχω συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ανθρώπων εκεί», δείχνοντας την μπάντα του, το συνεργείο κάμερας και το προσωπικό του.

Ο Κολμπέρ, που κάνει την εκπομπή από το 2015, αναφερόμενος στο κοινό, στο πλατο, είπε πως αποτελεί τον «τρίτο άνθρωπο» σε κάθε συζήτηση τονίζοντας πως η «καθαρή» και αδιαμεσολάβητη εμπλοκή του τον έκανε πιο ειλικρινή και αυθεντικό.

Το δίκτυο, το οποίο πρόσφατα υπέστη αυτό που οι κριτικοί χαρακτήρισαν ως «MAGA Makeover», ευχαρίστησε τον Κολμπέρ για την εκπομπή του, η οποία παραμένει η κορυφαία σε τηλεθέαση εκπομπή αργά το βράδυ στην ζώνη των 23:35 σε σύνολο τηλεθεατών, με μέσο όρο 2,4 εκατομμύρια τηλεθεατές εβδομαδιαίως.

Ο Κολμπέρ, ο οποίος δήλωσε ότι κάνει μετάβαση στον κινηματογράφο και συγκεκριμένα στο σενάριο μιας νέας ταινίας «The Lord of the Rings» με τίτλο «Shadows of the Past» με τη σεναριογράφο Φιλίπα Μπόγιενς, σημείωσε ότι το CBS εξαφανίζει εντελώς την εκπομπή του.

«Δεν είναι απλώς το τέλος της εκπομπής μας, αλλά είναι το τέλος του “The Late Show” στο CBS», είπε. «Δεν θα αντικατασταθεί. Όλα αυτά απλώς θα εξαφανιστούν».

