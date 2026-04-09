«Dexter: Resurrection»: Η δεύτερη σεζόν του sequel σηματοδοτείται με την επιστροφή της Uma Thurman (videos)

Η Ούμα Θέρμαν (Uma Thurman) επιστρέφει με τον γνωστό ρόλο της, την Τσάρλι στον δεύτερο κύκλο επεισοδίων της αστυνομικής δραματικής θριλερικής σειράς «Dexter: Resurrection» της Paramount+, τον πρώτο κύκλο της οποίας μετέδωσε εδώ το Cosmote TV.
Στην πρώτη σεζόν η Τσάρλι, πρώην στέλεχος των ειδικών δυνάμεων με θέσεις υψηλού επιπέδου στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλειας, ήταν το δεξί χέρι του λάτρη υποθέσεων κατά συρροή δολοφόνων Λίον Πράτερ (τον έκανε ο εξαιρετικός Πίτερ Ντίνκλατζ – Peter Dinklage) η οποία εγκατέλειψε τη Νέα Υόρκη όταν ανακάλυψε πως ο εργοδότης της -με την σκοτεινή πλευρά πίσω από την εικόνα του γεναιόδωρου φιλάνθρωπου- πρόδωσε την εμπιστοσύνη της.
Μένει να φανεί στην πορεία με ποιόν τρόπο θα ξαναμπεί στο σύμπαν του Ντέξτερ η Τσάρλι.
Προς το παρόν η Paramount+ δεν έχει ανακοινώσει ημερομηνία που θα ανεβάσει τα επεισόδια της δεύτερης σεζόν «Dexter: Resurrection».
Διαβάστε επίσης:
Πέντε χρόνια από τη δολοφονία Καραϊβάζ
Το τμήμα γραφικών του Live News «ξαναχτυπά»: Ο Νίκος Ευαγγελάτος «κάρφωσε» την ελληνική σημαία στη Σελήνη! (Video)
Διατήρησε και την Τρίτη (7/4) τα «σκήπτρα» στην τηλεθέαση ο Alpha
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
