«Dexter: Resurrection»: Η δεύτερη σεζόν του sequel σηματοδοτείται με την επιστροφή της Uma Thurman (videos)

Η Ούμα Θέρμαν (Uma Thurman) επιστρέφει με τον γνωστό ρόλο της, την Τσάρλι στον δεύτερο κύκλο επεισοδίων της αστυνομικής δραματικής θριλερικής σειράς «Dexter: Resurrection» της Paramount+, τον πρώτο κύκλο της οποίας μετέδωσε εδώ το Cosmote TV.

Στην πρώτη σεζόν η Τσάρλι, πρώην στέλεχος των ειδικών δυνάμεων με θέσεις υψηλού επιπέδου στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλειας, ήταν το δεξί χέρι του λάτρη υποθέσεων κατά συρροή δολοφόνων Λίον Πράτερ (τον έκανε ο εξαιρετικός Πίτερ Ντίνκλατζ – Peter Dinklage) η οποία εγκατέλειψε τη Νέα Υόρκη όταν ανακάλυψε πως ο εργοδότης της -με την σκοτεινή πλευρά πίσω από την εικόνα του γεναιόδωρου φιλάνθρωπου- πρόδωσε την εμπιστοσύνη της.

Μένει να φανεί στην πορεία με ποιόν τρόπο θα ξαναμπεί στο σύμπαν του Ντέξτερ η Τσάρλι.

Προς το παρόν η Paramount+ δεν έχει ανακοινώσει ημερομηνία που θα ανεβάσει τα επεισόδια της δεύτερης σεζόν «Dexter: Resurrection».

Πέντε χρόνια από τη δολοφονία Καραϊβάζ

Το τμήμα γραφικών του Live News «ξαναχτυπά»: Ο Νίκος Ευαγγελάτος «κάρφωσε» την ελληνική σημαία στη Σελήνη! (Video)

Διατήρησε και την Τρίτη (7/4) τα «σκήπτρα» στην τηλεθέαση ο Alpha