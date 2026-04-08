Το τμήμα γραφικών του Live News «ξαναχτυπά»: Ο Νίκος Ευαγγελάτος «κάρφωσε» την ελληνική σημαία στη Σελήνη! (Video)

Οι εικονικές «επισκέψεις» του Νίκου Ευαγγελάτου σε διάφορα πιθανά και απίθανα μέρη που αφορούν στην επικαιρότητα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, συνεχίζουν να γίνονται θέμα συζήτησης στα social media, με τον γνωστό δημοσιογράφο να δείχνει ότι το διασκεδάζει.

Στις νέες του… περιπέτειες με τη βοήθεια του τμήματος γραφικών της εκπομπής Live News, ο Νίκος Ευαγγελάτος αναφέρθηκε στην αποστολή Artemis II στη Σελήνη, και με την… ευκαιρία, «πετάχτηκε» και ο ίδιος μια βόλτα στο φεγγάρι!

Ο γνωστός παρουσιαστής ευχήθηκε κάποια στιγμή να δούμε και την ελληνική σημαία στη Σελήνη, ωστόσο, μέχρι τότε, «κάρφωσε» τη δική του ελληνική σημαία, με τη βοήθεια του τμήματος γραφικών.

