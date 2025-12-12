Ο Ευαγγελάτος μπήκε στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και … κάθισε δίπλα στον «Φραπέ»

Ο Νίκος Ευαγγελάτος επιμένει να μεταφέρεται με τα γραφικά του εκεί, που δεν τον προσκάλεσε κανείς.

Αυτή τη φορά ο δημοσιογράφος μεταφέρθηκε στην αίθουσα της Βουλής, όπου διεξάγεται η επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κάθισε δίπλα στον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό και ως «Φραπές» ή «Τζιτζής».

«Αυτά που έγιναν χθες ήταν προσβλητικά και για το κοινοβούλιο και για όλους», σχολίασε ο Νίκος Ευαγγελάτος.

